Elképesztő drámák és hihetetlen izgalmak a Bajnokok Ligája legkegyetlenebb halálcsoportjaiban

Augusztus végén kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája 2023/2024-es főtáblájának csoportbeosztását, amelyből kiderült, hogy idén sem maradnak halálcsoport nélkül a futball szerelmesei. Az idei kiírás legkeményebb csoportjának egyértelműen az F jelű négyes ígérkezik, amibe a francia Paris Saint-Germain, a német Borussia Dortmund, az olasz AC Milan és az angol Newcastle United került. Ennek apropóján felidéztük a legrangosabb európai kupasorozat történetének legkiélezettebb csoportjait, ahol nem minden esetben jött be a papírforma.

Göteborg, Barcelona, Manchester United, Galatasaray – 1994/95

A Manchester United és a Galatasaray idén is egy csoportba került, az angol sztárcsapat és a török bajnok a német rekordbajnok Bayern Münchennel és a dán Köbenhavnnal szerepel azonos négyesben. Az 1994/95-ös idényben azonban egyikőjüknek sem volt oka sok örömre a csoportmeccsek után.

Az Alex Ferguson által irányított Manchester Unitedben akkoriban már bontogatták a szárnyaikat a mára már legendássá vált, a '92-es osztály néven is emlegetett csapat játékosai, így David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes és Gary Neville. Ott volt továbbá a Hriszto Sztoicskov és Romário fémjelezte Barcelona, amelynek selejteznie sem kellett, automatikusan a 16 részvevőt számláló csoportkörben indulhatott. A török Galatasaray, amely 1993-ban mutatkozott be a Bajnokok Ligájában, ráadásul éppen a Manchester Unitedet sikerült búcsúztatni a selejtezőben, valamint a nyári világbajnokságon bronzérmes svéd válogatott fiókcsapata, az IFK Göteborg, amely hatalmas meglepetésre megnyerte a csoportját. Pedig minden a papírforma szerint kezdődött, mind a United, mind a Barcelona otthon tartotta a két pontot (ekkoriban még csak ennyi járt a győzelemért), ám a következő körben elkezdődtek a meglepetések: az angolok csak döntetlent értek el Törökországban, míg a katalán együttes egy 90. percben kapott góllal szenvedett vereséget Göteborgban.

A Barcelona és a United oda-visszavágója után a spanyolok kerültek lépéselőnybe az angolokkal szemben, azonban a Göteborg közben a csoport élére tört, mivel otthon, majd idegenben is legyőzték 1-0-ra a Galatasarayt.

Uma brilhante equipe do Barcelona deu ao Manchester United uma lição em 1994.



Alex Ferguson: "Essa foi uma grande lição para mim, Eles nos mostraram o quanto é importante a posse da bola. Eu não tinha entendido até então"pic.twitter.com/rmDysKHfG7 — Sigam @CurisiodadesPRL (@Curiosidades_PL) March 15, 2019

A svédek csoportelsősége már az utolsó kör előtt biztossá vált, ennek ellenére még ikszeltek a Barcelonával, amely így a második helyen jutott tovább a csoportból. A svédek menetelése egészen a negyeddöntőig tartott, ott Bayern München állította meg őket, igaz csak idegenben szerzett gólokkal. A BL-történetének egyik üde színfoltja volt a Göteborg, amely bebizonyította, hogy egy kiscsapat is képes lehet odajutni a kieséses szakaszba.

Tottenham, Inter, Twente, Werder Bremen – 2010/11

Első ránézésre nem volt kérdés, hogy az Inter címvédőként és a rendszeres BL-résztvevő német Werder Bremen megy tovább.



Bár a milánóiak voltak a legnagyobb favorit a csoportelsőségre, mégsem tudták úgy dominálni a csoportot, ahogy azt előzetesen talán várni lehetett. Ennek egyike volt, hogy a Gareth Bale-lel és Luka Modriccsal felálló Tottenham annak ellenére komoly tényezőnek bizonyult, hogy története során először szerepelt a BL-főtábláján. A walesi szélső ráadásul élete formájában játszott akkoriban, a San Siróban mesterhármast lőtt az Internek, igaz a Spurs 4-3-ra kikapott azon a meccsen, de London Van der Vaart, Crouch és Pavljucsenko góljaival 3-1-ra nyert.

Emellett a holland bajnok Twentének és a fiatal Mesut Özillel felálló Werder Bremennek sem jutott alárendelt szerep, mindkét együttes megnehezítette a riválisok dolgát. Miután az Inter az utolsó körben egy váratlan és nagy vereségbe szaladt bele Brémában, a Tottenhamnek a 3-3-as döntetlen is elég volt a csoportelsőséghez a Twente ellen, amely így a harmadik helyen jutott tovább az Európa-ligába.

Juventus, Galatasaray, Rosenborg, Athletic Bilbao - 1998/99

A sorsolás pillanatában vélhetően sok Juventus szurkoló megkönnyebbülve vette tudomásul, hogy könnyű csoportba került a torinói együttes. Ránézésre ez így is volt, hiszen a papírforma alapján az olaszok toronymagasan kiemelkedtek a négyesből. Ám ez a csoport alighanem tökéletesen megmutatja, hogy futball mennyire kiszámíthatatlan, hiszen a Juventus úgy nyerte meg a kvartettet, hogy a hat csoportmeccséből mindössze egyet tudott megnyerni, az összes többin döntetlen született. Ami ennél is elképesztőbb, hogy az első három helyezett pontazonossággal zárt, így a torinóiak és a Galatasaray is csak a jobb gólkülönbségüknek köszönhetően jutottak tovább az egyenes kieséses szakaszba. A Hakan Sükür vezérelte török bajnok, amely 2000-ben UEFA-Kupát nyert, ráadásul hat kör után teljesen ugyanúgy állt, mint az akkoriban rendszeres BL-szereplő Rosenborg (két győzelem, két döntetlen, két vereség). Ráadásul ott volt még a spanyol bajnokságban ezüstérmes Athletic Bilbao is, amely csupán két ponttal maradt el a továbbjutástól a BL-történelem egyik legkiélezettebb csoportjában. A torinóiak ettől függetlenül egészen az elődöntőig meneteltek aztán, ahol a későbbi győztes Manchester United ejtette ki őket.

A Juventus egyetlen megnyert meccse a csoportkörben:

Arsenal, Lokomotiv Moszkva, Inter, Dinamo Kijev – 2003/04

Mai szemmel nézve egyszerűen nehéz elhinni, hogy a Lokomotiv Moszkva és a Dinamo Kijev komoly erőt képviselt a Bajnokok Ligájában – pedig húsz évvel ezelőtt még az Arsenallal és az Internazionaléval is fel tudták venni a versenyt.

Abban a szezonban, amikor az Arsenal veretlenül nyerte meg az angol bajnokságot, a BL-csoportkör féltávjánál egészen reménytelennek tűnt a helyzete.

Ezt követően az egy ponttal utolsó angolok a Dinamo Kijev ellen az utolsó percekben kiharcolt 1-0-s sikerrel életben tartották a továbbjutási esélyeiket, majd egy káprázatos feltámadás következett. Ötöt rúgtak az Internek a San Siróban, és végül 10 ponttal csoportelsőként jutottak tovább. Jól mutatja, mennyire kiélezett volt ez a négyes, hogy az utolsó Dinamo, amely ugyanannyi győzelmet ért el, mint a második továbbjutó Lokomotiv, csupán három ponttal maradt el az angolok mögött.

Arsenal, Borussia Dortmund, Auxerre, PSV – 2003/2004

Az Arsenal már a 2002/2003-as szezonban is nehéz csoportba került, mi sem bizonyítja jobban, hogy mindössze négy pont választotta el az elsőt az alsótól a záróforduló után. A Borussia Dortmundban már akkoriban is olyan tehetségek játszottak, mint Tomas Rosicky, aki később éppen a londoniakhoz igazolt. Vagy a francia Auxerre, amelynek aktuális gólfelelőse az a Djibril Cissé volt, aki három évvel később a Liverpoollal nyert Bajnokok Ligáját. A Guus Hiddink irányította PSV-ben pedig Mateja Kezman, Park Dzsi-Szung, Arjen Robben és Mark van Bommel tett róla, hogy a tapasztalat és a tehetség is egyensúlyban legyen. A hollandok végül egy győzelemmel és három döntetlennel utolsók lettek, de nem lehet azt mondani, hogy ne nehezítették volna meg a riválisok dolgát, hiszen még az angol bajnok Arsenal is csak gól nélküli döntetlent ért el ellenük a Highburyben. Ráadásul ez a két csapat idén is találkozik egymással a csoportkörben. Abban az évben az Arsenal és Dortmund is 10-10 pontot gyűjtött, de a londoniak egészen elképesztő, plusz 11-es gólaránya miatt Arsene Wengerék lettek a csoportelsők.

Juventus, Newcastle United, Dinamo Kijev, Feyenoord – 2002/03

A Newcastle United két évtized után tér vissza idén a Bajnokok Ligájába, és egyből halálcsoportba került. Amikor az angolok 21 évvel ezelőtt legutóbb szerepeltek a legrangosabb európai kupasorozatban, akkor is nehéz feladat várt rájuk. A Newcastle a kellemetlen stílusban játszó Dinamo Kijevvel, az UEFA-kupa címvédő Feyenoorddal és azzal a Juventusszal szerepelt azonos csoportban, amelyben az aranylabdás Pavel Nedved, David Trezeguet, Alessandro Del Piero és Edgar David játszott. Nem is volt benne semmi meglepő, hogy az újonc az első három meccsét el is bukta. Viszont a nehéz kezdés ellenére Alan Sheareréknek sikerült felállniuk a padlóról, és elsőként biztosították be a továbbjutásukat a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába. A Juventus 13 ponttal végzett a csoportja élén, a Dinamo Kijev lett a harmadik, míg a Feyenoord szégyenszemre kiesett.

Végül óriásit hajráztunk, és sikerült visszajönnünk. Azt beszéltük egymás között, hogy játsszunk úgy, ahogy szeretnénk. Miután a St. James's Parkban meg volt a nagy győzelem a Juventus ellen, úgy voltunk vele, hogy most már bármi lehetséges" – nyilatkozta a FourFourtwo-nak a történelmi tettről az angol válogatott Jermaine Jenas.

Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Sahtar Donyeck, Inter – 2020/21

Meglehetősen beszédes az a csoport, ahol még a taktikai zseninek tartott Antonio Conte csapata is utolsó lett. Pedig előzetesen nem tűnt kimondottan halálcsoportnak a négyes, mivel ránézésre biztosra látszott a Real Madrid és az Inter továbbjutása. Azonban ismét bebizonyosodott, hogy a futballban semmi sem biztos. A spanyol és az olasz sztárcsapatnak a koronavírus mellett kemény ellenfelekkel is meg kellett küzdenie, hiszen a Sahtar Donyeck és a Marco Rose irányította Borussia Mönchengladbach is meglepően jól kezdett. Olyannyira, hogy ebben a négyesben az utolsó fordulóig minden csapatnak meg volt a matematikai esélye a továbbjutásra, ráadásul öt kör után a Real és az Inter is kiesésre állt még.

Borussia Mönchengladbach have scored TEN goals against Shakhtar Donetsk.



Shakhtar have completed the double over Real Madrid.



Real Madrid have beaten Inter Milan home and away.



Inter Milan are unbeaten against Mönchengladbach.



A crazy Group B is going to the final day. #UCLpic.twitter.com/8z6t1eqImd — Sports Freak (@OfficialSfreak) December 2, 2020

A német együttes a szezon egyik legattraktívabb támadójátékával rukkolt elő, Marcus Thuram és Alesse Plea nem maradt adós a gólokkal, de az utolsó fordulóban 2-0-ra kikaptak a Santiago Bernabéuban, így Zinédine Zidane együttese harcolta ki a csoportgyőzelmet, viszont a Gladbach is továbbment, mivel a csoport másik mérkőzésén az Internazionale 0-0-s döntetlent játszott otthon az ukránokkal, és ez volt az egyetlen eredmény, ami kedvezett a németeknek. Kétségtelen tehát, hogy ez a csoport nyújtotta a legnagyobb izgalmakat 2020 őszén.

Liverpool, Atletico Madrid, Porto, AC Milan – 2021/22

A sorsolás pillanatában óriási izgalmakat és kiélezett csatákat ígért ez a négyes. A Liverpool azonban elképesztő dominanciával, százszázalékos mérleggel lett csoportelső, ami a rivális csapatok színvonalát figyelembe véve nem kis teljesítmény. Bár az első kiadó hely kérdése viszonylag hamar eldőlt, a másik továbbjutó helyért ádáz csatát vívott egymással az AC Milan, a Porto és az Atlético Madrid.

Az utolsó fordulóban az említett hármas négy-négy ponttal állt, Jürgen Klopp együttese Milánóban lépett pályára, és hátrányból fordítva nyert 2-1-re, ezzel az olasz együttes utolsó helyen zárt, vagyis nemcsak a BL-től, hanem a nemzetközi porondtól is búcsúzott. Portóban Antoine Griezmann a második félidő elején szerzett vezetést Diego Simeone együttesének, majd az utolsó pillanatokban Angel Correa és Rodrigo De Paul góljai tették biztossá a spanyol sikert és továbbjutást. Míg Portóban Diego Simeone együttese nevethetett a végén, ugyanis a második félidőben három gólt rúgva tette biztossá a spanyol sikert és továbbjutást. Vélhetően más sorsolással ezek a csapatok bármelyik másik csoport élén végezhettek volna.

2021/22 Champions League Group B final standings:



◉ Liverpool (18 points)

◉ Atlético Madrid (7 points)

◎ FC Porto (5 points)

○ AC Milan (4 points)#UCLpic.twitter.com/X5wZxN1O71 — Squawka Live (@Squawka_Live) December 7, 2021

A Liverpool legnagyobb bravúrja azonban az volt, hogy olyan földöntúli teljesítményt nyújtott, ami mellett a három sztárcsapat is csupán kiscsapatnak tűnt.

Barcelona, Tottenham, Inter, PSV – 2018/19

A 2018/19-es idényben elképesztően erős négyest sorsoltak össze, hiszen a Lionel Messi vezérelte Barcelona, az Antonio Conte irányította Inter, a tehetségekkel teletűzdelt PSV Eidnhoven, és a későbbi döntős Tottenham került azonos négyesbe. Gyakorlatilag a csúcsfutball és az izgalom minden meccsnapon garantált volt, a továbbjutás kérdése pedig az utolsó pillanatig nyitott volt. A Barcelona ugyan az utolsó körre már biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszba, de a Tottenham Hotspur és az Inter 7-7 ponttal fej-fej mellett pályáztak a második helyre. A londoni csapat továbbjutásához az kellett, hogy több pontot szerezzen Spanyolországban, mint a milánóiak, amelyhez a PSV látogatott. Ez azonban nem történt meg, ugyanis mindkét meccsen 1-1-es döntetlen született, így hiába a pontazonosság és a gólkülönbség, végül az angolok mentek tovább, egészen a fináléig, ahol viszont 2-0-ra kikaptak a Liverpooltól.

Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Ajax – 2012/13

A Bajnokok Ligája gazdag múltja számos emlékezetes pillanatot adott már a szurkolóknak, és természetesen teljesen szubjektív, hogy melyik volt a Bajnokok Ligája történetének legkegyetlenebb halálcsoportja, de talán méltó erre a címre az a kvartett, amelyben olyan csapat tudott az utolsó helyen végezni, ahol Sergio Agüero, David Silva, Edin Dzeko vagy épp Yaxa Touré szerepelt. A sztárokkal teletűzdelt Manchester Citynél nagy ambíciókkal vágtak neki meg a BL-csoportkörnek, hiszen a csapat 2012-ben 44 év várakozás után nyerte meg Premier League-et. Angol bajnoki cím ide vagy oda, valami hiányzott akkor még a Manchester Cityből, hiszen még a holland Ajax is négy pontot tudott szerezni ellenük, a Dortmund elleni hazai meccsen pedig csupán óriási szerencsével és Hart kapus bravúrjaival tudtak pontot menteni. Aztán az utolsó előtti fordulóra eldőlt, hogy a veretlenül csoportelső Dortmund – amely aztán a döntőig menetelt – és a Cristiano Ronaldo vezette Real Madrid lett a halálcsoport két túlélője, de izgalmakból és meglepetésekből nem volt hiány ebben a csoportban sem.

Csak remélni tudjuk, hogy az idei csoportmérkőzések is tartogatnak hasonló izgalmakat és drámát. Ami biztos, hogy a Bayern München-Manchester United lesz a BL-ősz egyik slágerpárosítása, de a PSG-nek sem lesz könnyű a csupa topligás ellenféllel szemben. Azonban pont az ilyen megjósolhatatlan és kiélezett meccsek teremtik a futball igazi szépségét.