Jól kezdtek a magyar csapatok a nagyváradi minifoci BL-ben

Szeptember 6-9. között Nagyváradon rendezik a 2023-as minifutball Bajnokok Ligáját. A magyar csapatok közül elsőként a hazai bajnok SZPCDSE-ECECE lépett pályára és nyert 4-3-ra a lengyel Firma ZG Grzybowice Zabrze ellen, majd késő este a VID Final4 ezüstérmese, a PFF Szántó gólnélküli döntetlent játszott a bosnyák SV Medicus ellen.

Az SZPCDSE-ECECE a Baza Sportiva Tineretuluiban kezdte meg a szereplését a BL-ben. A találkozó elején sokkal jobban játszott a ceglédberceli csapat a lengyel ellenfelénél, ennek eredményeképpen Kozó Viktor 14. percben szerzett góljával sikerült is vezetést szerezni. Az első félidőben újabb gól már nem esett, így egygólos magyar előnnyel mentek pihenőre a csapatok.

A második játékrész elején érkezett a hidegzuhany, rövid idő alatt háromszor is eredményes volt a Firma ZG Grzybowice Zabrze, amely így 3-1-re vezetett. Ez felébresztette az SZPCDSE-ECECE együttesét, és Barabás Miklós vezetésével - a magyar válogatott csapatkapitány kétszer is eredményes volt - sikerült gyorsan egyenlíteni. A hátralévő bő öt percben is maradt támadásban a magyar bajnok, ennek pedig meg is lett az eredménye: Nagy Tibor az utolsó percben közelről megszerezte a győztes gólt is (4-3).

A PFF Szántó mérkőzése előtt még megtartották a Bajnokok Ligája hivatalos megnyitóját is, amelyen tánccsoport és énekes is fellépett, illetve az összes induló csapat egy emlékplakettel gazdagodott.

A Szántó helyi idő szerint 22 órakor lépett pályára a fő helyszínként szolgáló Antonio Alexe Hallban az SV Medicus ellen. A találkozó hatalmas taktikai csatát hozott, az első húsz percben magyar fölénnyel, gól azonban nem esett.

A második játékrészben már kiegyenlítettebb volt a találkozó, sokáig nem forogtak veszélyben a kapuk. Közben arra is volt idejük a magyar játékosoknak - természetesen csak a kispadon ülőknek -, hogy autogramokat osztogassanak a gyerekeknek. A találkozó utolsó percei őrült rohanást hoztak, mindkét oldalon adódtak lehetőségek - a bosnyák csapat kapufát is lőtt -, azonban gól nem esett, így maradt a gólnélküli döntetlen.

A magyar csapatok eredményei:

Szeptember 06. szerda

SZPCDSE-ECECE -Firma ZG Grzybowice Zabrze 4-3 (1-0)

PFF SZÁNTÓ - SV Medicus (bosnyák) 0-0

További program:

Szeptember 07. csütörtök

10.00: PFF SZÁNTÓ - BT Servis Velika Gorica (horvát)

11.00: SZPCDSE-ECECE -Gradska Pivnica Novi Sad (szerb)

17.00: SZPCDSE-ECECE - Ortravsky Zabreh (cseh)

20.00: PFF SZÁNTÓ -Ajax Dulcisimo Galati (román)