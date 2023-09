A magyar válogatott volt csatára elárulta, hogy mit vár a szerbek elleni Eb-selejtezőn

Belgrádban csap össze a 2024-es Eb-selejtező G-csoportjának első két helyezettje, a magyar és a szerb válogatott, és ennek kapcsán korábbi 43-szoros magyar válogatott Nikolics Nemanja elmondta, hogy a két válogatott esélyei egyenlőek, és a mieink számára már az egy pont is jó lehet.

A csatár a magyar válogatottal részt vett a 2016-os és a 2021-es Európa-bajnokságon is, valamint hogy kezdőként játszott három éve a két ország válogatottjának két Nemzetek Ligája csoportmeccsén, ahol a mieink Belgrádban Könyves Norbert góljával 1–0-ra nyertek, majd a Puskás Arénában 1–1-re végeztek a felek.

A visszavonulását három hónapja bejelentő Nikolics úgy véli, ezúttal az esélyek egyenlőek a két válogatott között, ám a mieinknek a döntetlen is jó lesz Belgrádban - derült ki a Nemzeti Sport oldaláról.