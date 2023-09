Rossi a meccs előtt rejtélyesen, a meccs után egyértelműen üzent

Csütörtök este a magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a szerb csapatot a belgrádi Rajko Mitics stadionban rendezett Eb-selejtezőn, ezzel Marco Rossi csapata továbbra is vezeti a csoportját, és a szerbiai diadallal hatalmas lépést tett az újabb Eb-szereplés felé. A találkozó után az olasz szakember az M4 Sport kamerája előtt értékelte a találkozót, és elmondta, hogy ez volt az egyik legkeményebb meccse a válogatott kispadján. Rossi már a meccs előtt tett utalást a kritikákra, amit a középpálya összeállítása miatt kapott, a meccs után egyértelműen fogalmazott.

„A legfontosabb, hogy képesek voltunk sokat szenvedni, különösen a második félidőben, amikor túl sok területet engedtünk át. Az első félidőben egész jól játszottunk, nem érdemeltünk volna ennél rosszabb eredményt. Amikor hátrányban voltunk, akkor is nagyon jól reagáltunk. A srácok követték a taktikai utasításokat, ami hátrányban a legnehezebb. Ez volt az a meccs, amin én is ugyanúgy szenvedtem mint a srácok. Nagyon fontos dolgot árul el arról a válogatottról, amelyik Belgrádból elhoz három pontot. Meccsről meccsre akarunk javulni. Minden egyes meccs egy fontos tesz, mert a jövőnek építünk válogatottat fiatalokkal, akár velem vagy nélkülem. Gratulálok a srácoknak. Külön kiemelném Negót és Nagy Ádámot, akik nagyon jól játszottak, én pedig rengeteg kritikát kaptam, amiért behívtam őket. Úgyhogy a kritikusoktól most bezsebelhetik a gratulációt" – értékelt a mérkőzés után Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

A belgrádi sikerrel Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai három ponttal elhúztak a riválistól, a harmadik helyezett Montenegró előtt pedig már öt pont az előnyük féltávnál. Az ötösből az első kettő jut ki a jövő évi, németországi kontinensviadalra.

A magyarok vasárnap 18 órától a cseheket fogadják barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában, míg az Eb-selejtezőt október 14-én a szerbek ellen folytatják otthon.