Hazard: Itt az ideje élvezni az életet és meginni pár sört

Hamarosan bejelentheti visszavonulását a Chelsea és a Real Madrid korábbi futballistája, Eden Hazard, legalábbis erre utal az a meglepő nyilatkozatot, amit a napokban tett.

A belga válogatott korábbi meghatározó tagjának június óta nincs csapata, és a pletykák szerint napról napra egyre közelebb kerül a visszavonulásához. Mindezt Hazard sem cáfolja, ugyanis a spanyol Marca beszámolója szerint a pályafutásáról hamarosan megjelenő dokumentumfilmben őszintén beszélt a mindennapjairól és a jövőjéről.

Szép lassan itt az ideje, hogy a családommal és a barátaimmal élvezzem az életet, és megigyak pár sört" – utalt arra Hazard, hogy hamarosan befejezi a profi karrierjét.

A Believe című dokumentumfilm-sorozatban a 126-szoros belga válogatott támadó mindennapjait követték a kamerák, így Hazard mellett többek között feltűnik majd a képernyőn Dodi Lukebakio, Johan Bakayoko, Amadou Onana és Jan Vertonghen is.

A Lille, a Chelsea és a Real Madrid egykori sztárja a belga válogatottról is beszélt, amelytől tavaly júniusban vonult vissza.



"Örökké a Vörös Ördögök (a belga válogatott beceneve) rajongója leszek. És a szép futballé. Szóval amikor is csak tehetem, kilátogatok én is meccsekre. Mindig nagy megtiszteltetéssel viseltem a csapatkapitányi karszalagot" – magyarázta Hazard, hogy mit jelentett számára képviselni a hazáját.



A Believe című sorozatot a belga streaming szolgáltatón, a VTM GO-n lehet majd megtekinteni.