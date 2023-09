Ezt mondta a Fradi új edzője Máté Csabáról és Sztanyiszlav Csercseszovról

A labdarúgó OTP Bank Ligában címvédő Ferencvárosi TC új vezetőedzője, Dejan Sztankovics az ulloi129.hu szurkolói portálnak nyilatkozott, és többek között arról is beszélt, hogy érkezik még a stábjába egy szakember.

"Nagyon erős a Ferencváros, nagyon jó, nagyon gyors játékosokkal – fogalmazott az ulloi129.hu-nak adott interjúban Dejan Sztankovics, aki csütörtökön állt munkába az FTC-nél. – Természetesen időre van szükség, minden nap azon leszek, hogy jobbak legyünk. Az elmúlt tíz meccsen jó eredmények és szép játék is volt. Ami jó, azt nem szabad kidobni az ablakon. Most is rendben van a csapat, de minden nap valami többet akarok adni a srácoknak, hogy jobbak lehessenek. Nem lenne szép tőlem arról értekezni, hogy mi jó és mi rossz a mai Fradi játékában, mert tisztelem Máté Csabát és Sztanyiszlav Csercseszovot is. A játékfelfogás továbbra is a támadófoci lesz, meg kell maradnunk Ferencvárosnak! De lesz, amin változtatok majd. Nem mondom, hogy ami eddig volt, az nem jó. Dehogynem volt jó, de én valami mást, többet akarok. Az előrelépéshez nagyon sok áldozat, sok edzés, sok koncentráció kell. Profiknak kell lennünk, huszonegy meccsünk lesz december végéig, sokszor háromnaponta. Ez nagyon sok. Az első három mérkőzés három különböző sorozatban lesz. Az idény során lesznek olyan találkozóink, talán tíz-tizenkettő, amelyekre döntőként tekintek, még ha nem is lesznek azok. De ezek a kiemelt meccsek. José Mourinho mondta azt, hogy az ilyen mérkőzéseken nem játszani kell, hanem nyerni. Ez nem az olimpia, ahol a részvétel a fontos. Ezeken az összecsapásokon nyerni kell" – mondta a játékosként 2010-ben Bajnokok Ligáját nyert szerb szakember.

Sztankovics továbbá célokról és a Bajnokok Ligájáról is beszélt a zöld-fehérek szurkolói portáljának.

"Nagyon fontos növelni a koefficiensünket nekünk és az országnak is. Talán a Bajnokok Ligájában jövőre lesz esélyünk a második körben kezdeni. Már az is két hét plusz időt jelent, nem július elején, hanem a végén játszunk. Ez nagy prioritás. Amikor a Ferencvárosnál dolgozik az ember, lehetnek prioritásai, mint a bajnoki cím, de akkor is minden sorozatban a lehető legjobb eredmény kell. Nem csak bajnoki cím, hanem kupagyőzelem, a csoportkör is. A határokat kell feszegetni. Mi csak egy pillanat vagyunk a klub történetében, de mindent meg kell tennünk, hogy nyomot, pozitív nyomot hagyjunk magunk után."

Az már korábban eldőlt, hogy másodedzőnek Nenad Szakics érkezik, Federico Pannoncini lesz az erőnléti edző, Vincenzo Sasso pedig a videóelemző, de az Inter legendája elárulta, hogy bővülni fog még egy szakemberrel a szakmai stábja.

"Jön a kapusedző, Pierluigi Brivio, sokat dolgozott az Internél és velem is a Zvezdában, de a hátát meg kellett műteni, ezért csak októberben érkezik meg. Négy profi srác, akik tíz-tizennégy órát lesznek majd naponta a Népligetben. A fociért élünk, nagyon sok munkát beleteszünk, hogy jobbak legyünk" – mondta Sztankovics.