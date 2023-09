Több pénzt kapnak az európai kupaszereplésről lemaradó csapatok

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) szerdán nyilvánosságra hozott új pénzügyi modellje szerint nagyobb részesedéshez jutnak a következő szezontól azok a klubok, amelyeknek nem sikerül bejutniuk a három közül egyik kontinentális kupasorozatba sem.

Az UEFA és az Európai Labdarúgóklubok Szövetsége (ECA) által megújított és 2030-ig érvényes együttműködési megállapodás szerint a cél "a hosszú távú stabilitás és a fenntartható növekedés megerősítése az európai klubfutballban".

A változtatás a 2024/2025-ös idénytől lép életbe, amikortól a Bajnokok Ligája, az Európa-liga, valamint a Konferencia-liga lebonyolítása is megváltozik. Az új modell szerint 2024-től 2027-ig az eddigi négy százalék helyett az UEFA három európai kupasorozatból származó bevételének hét százalékát osztja majd szét a versenysorozatokba nem jutó klubok között.

Az Európai Labdarúgóligák Szövetségének közlése alapján ennek nyomán 308 millió eurós (119 milliárd forint) összeg szétosztására lehet számítani az eddigi 175 millió euró (67,8 milliárd forint) helyett.

"Ez a bejelentés azt jelenti, hogy szerte Európában segítséget kapnak majd a klubok a versenyképességük megóvására a pályán és azon kívül is, valamint a továbbiakban is be tudnak fektetni a fiatalok és a tehetséges játékosok fejlődésébe" - írták.