Szoboszlai Dominik igazolása világszenzációt, a szaúdiak őrült pénzszórása döbbenetet okozott

A futballvilágban az egyik izgalmasabb időszak a nyári átigazolási szezon. Ilyenkor rengeteg kérdés tartja lázban a szurkolókat: megdől-e az átigazolási rekord, mennek-e vagy maradnak-e a topklubok legnagyobb sztárjai, hová igazol a kedvenc játékos. Az idei nyár ebből a szempontból különösen érdekes volt, elég csak a legnagyobb szenzációra, Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolására gondolni. A magyar válogatott csapatkapitányának klubváltása mellett is rengeteg érdekesség történt az átigazolási piacon, most ezek közül a legkülönlegesebbeket mutatjuk be.

Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobb csapatába igazolt

Az idei nyár legnagyobb átigazolási szenzációja egyértelműen Szoboszlai Dominik Liverpoolba szerződése volt, a magyar válogatott 22 éves csapatkapitányáért 70 millió eurót fizetett az RB Leipzignek a hatszoros BEK/BL-győztes és 19-szeres angol bajnok topklub. Jürgen Klopp együttese hatalmas átalakuláson ment át ezen a nyáron, a középpályáról rutinos focisták, nagy nevek távoztak, így Szoboszlaira nagyon fontos szerep vár ebben a csapatrészben.

"Tudok mindkét oldalon támadó középpályásként játszani, tízesként, bevethető vagyok a pálya közepén és a széleken is. Elmondhatom, hogy olyan csapathoz szerződtem, amiről gyerekkorom óta álmodtam, és eljutottam arra a szintre, amit kissrácként kitűztem magam elé" - mondta Szoboszlai a Liverpool TV-nek az átigazolása után.

A Liverpool új 8-asa a sokoldalúságát és az elképesztő technikai tudását gyorsan bebizonyította, Jürgen Klopp csapatának egyből a legfontosabb játékosa lett. A német edzőt teljesen lenyűgözte Szoboszlai munkamorálja, valamint az, hogy minden feladatot képes nagyon magas szinten megoldani. A 22 éves klasszis az eddigi négy bajnoki közül az összeset végigjátszotta, a Bournemouth és az Aston Villa elleni találkozókon a meccs emberének választották, ráadásul utóbbi mérkőzésen egy hatalmas bombagóllal megszerezte első liverpooli találatát. Szoboszlai szenzációs teljesítménnyel mutatkozott be a világ egyik legjobb csapatában, és minden jel arra mutat, hogy a magyar játékost hamarosan a világklasszisok között emlegethetjük.

Szoboszlai miatt a Liverpool mérkőzéseit hatalmas érdeklődés övezi, ám nem szabad megfeledkezni egy másik magyar válogatott játékosról, Kerkez Milosról sem, aki ezen a nyáron szintén Premier League-csapathoz szerződött. A 19 éves balhátvédet július második felében szerezte meg a holland AZ Alkmaartól a Bournemouth, amely 18 millió eurót fizetett érte.

A csapatunk remek és egyre jobban megértjük egymást. A társak egyből befogadtak, otthon érzem magam, szép lassan pedig az edzések tempójához és minőségéhez is hozzászokom" - mondta első meccse után Kerkez, aki csapata eddigi négy PL-mérkőzését egyaránt végigjátszotta, a Swansea elleni Ligakupa-találkozón pedig a félidőben állt be.

Az angol bajnoki címvédő Manchester City Matheus Nunessel, Mateo Kovaciccsal és Jeremy Dokuval erősítette meg a középpályát és a támadósort, a legnagyobb fogás azonban a védelembe érkezett. Szoboszlai korábbi lipcsei csapattársa, Josko Gvardiol hatalmas összegért, 90 millió euróért szerződött Pep Guardiola együtteséhez, ezzel a horvát válogatott védő lett a világ második legdrágább hátvédje.

A Premier League megnyerésére tavaly sokáig esélyes Arsenal őrült összegért, 115 millió euróért igazolta le az egyik legkeresettebb angol futballistát, Declan Rice-t, aki a Konferencia-liga-győztes West Ham Unitedtól érkezett. A 24 éves sztár hamar közönségkedvenccé vált a szurkolók körében, ám ez a Chelsea-től 75 millió euróért szerződtetett Kai Havertzről már nem mondható el. A német válogatott támadó az eddigi öt meccsén még gólt sem lőtt és gólpasszt sem adott, az Arsenal-drukkerek kritikája már utol is érte.

A Manchester United a 12 év után távozó David De Gea helyére az Inter kameruni sztárkapusát, Andre Onanát igazolta le, a Chelsea-től pedig megszerezte Mason Mountot a középpályára. Erik Ten Hag csapatának legnagyobb nyári fogása a dán Haalandnak is becézett 20 éves csatár, Rasmus Höjlund lehet, akiért 75 millió eurót fizettek az olasz Atalanta együttesének.

Az amerikai Todd Boehly 2022 tavaszán lett a Chelsea tulajdonosa, és a hatalomátvétele óta elképesztő mennyiségű pénzt, több mint egy milliárd eurót költött új játékosokra, de az eredmények egyelőre rettentően gyengék. Az új edző, Mauricio Pochettino kinevezése mellett idén nyáron is szép számmal érkeztek őrült összegekért világsztárok a Stamford Bridge-re. Közülük Szoboszlai Dominik lipcsei csapattársa, a 60 millió euróért igazolt francia Christopher Nkunku nagyon balszerencsés volt, mert a felkészülési időszakban megsérült, és több hónapot ki kell majd hagynia. Az idei átigazolási időszakban a Chelsea-é lett Angliában a legdrágábban szerződtetett játékos, a londoniak a Liverpool által is kiszemelt Moises Caicedót 116 millió euróért vették meg a Brightontól.

Harry Kane-ért bankot robbantott a Bayern, Lisztes Krisztián fia apja nyomdokaiba lépett

A Bayern München az előző idényben nagyon nehezen nyerte meg a Bundesligát, és ez a csapatot érintő belső problémák mellett annak is volt köszönhető, hogy akkor még nem sikerült megtalálni Robert Lewandowski utódját. A Barcelonába igazolt lengyel klasszist Sadio Mané, aki azóta a szaúdi bajnokságba szerződött, nem tudta megfelelően pótolni, de úgy tűnik, idén már nem lesz ilyen problémája Thomas Tucheléknek. A Bayern Bundesliga-rekordot jelentő összegért, 120 millió euróért leigazolta a Tottenhamtől régóta elvágyódó angol válogatott Harry Kane-t, aki már az első német bajnokiján történelmet írt. A Premier League történetének második legeredményesebb futballistája lett az első angol játékos, aki a német élvonalban góllal és gólpasszal debütált, és azóta is remek formában játszik.

Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig elveszítette legnagyobb értékét, Szoboszlai Dominikot, és ugyan remek játékosokkal erősített, de a Bayern megszorongatására nem valószínű, hogy sok esélye lesz. A bajor rekordbajnok legnagyobb kihívója ezúttal is Borussia Dortmund lehet, amely számára érzékeny veszteség Jude Bellingham távozása, viszont jó áron szerezte meg a müncheni sztárcsapattól Marcel Sabitzert, valamint a Werder Brementől az előző idény társgólkirályát, Niclas Füllkrugot.

Magyar szempontból a Bundesligában is történt egy olyan átigazolás, ami óriási szenzációnak számít, ugyanis az Eintracht Frankfurt csapatában folytatja 2024 nyarától a Fradi 18 éves tehetsége, ifjabb Lisztes Krisztián. A Ferencváros saját nevelésű játékosa 2022-ben mutatkozott be az NB I-ben, az előző évadban több fontos gólt is szerzett, és a mostani idényben is van már két találata a magyar bajnokságban. Lisztest az édesapjával együtt mutatta be a Frankfurt, amellyel 2029-ig szóló szerződést kötött a fiatal támadó középpályás. A korábbi Fradi-legenda, idősebb Lisztes Krisztián jó ismerője az Eintrachtnak és a Bundesligának, hiszen a VfB Stuttgart, a Werder Bremen és a Borussia Mönchengladbach színeiben összesen 206 német élvonalbeli bajnokin lépett pályára, emellett nyert egy Bundesligát és két Német Kupát is.

Real Madrid sztárigazolása mindenkit lenyűgözött, elcsitult a Mbappé körüli cirkusz

A Real Madridtól távozott 2022 aranylabdása, az ötszörös BL-győztes Karim Benzema, akinek nem sikerült megtalálni a méltó utódját, viszont a középpályára érkezett egy 20 éves játékos több mint 100 millió euróért. A Bundesligában az előző idény legjobbjának választott Jude Bellingham a Borussia Dortmundot hagyta el a 14-szeres BEK/BL-győztes sztárcsapat kedvéért, amelynél egy csapásra az egyik legfontosabb játékos lett. Az angol válogatott fiatal klasszisa már most világsztár, és elképesztően éretten futballozik, nélküle nem vezetné 4 forduló után hibátlan mérleggel a La Ligát Carlo Ancelotti csapata. Bellingham eddig minden bajnokin eredményes volt, meccseket döntött el, és középpályás létére már 5 gólja van, amivel vezeti a spanyol bajnokság góllövőlistáját.

Az anyagi problémákkal küzdő Barcelona ezúttal nem költött sok pénzt játékosokra, inkább ingyen és kölcsönben szerzett meg klasszisokat. A legnagyobb igazolás a Manchester Cityvel az előző idényben triplázó Ilkay Gündogan szerződtetése a középpályára, a csatársort a még mindig csak nagy ígéretnek tartott Joao Felix-szel, a védelmet pedig Inigo Martinezzel és Joao Canceloval erősítették meg a katalánok.

Az Atlético Madrid végleg visszavásárolta a Barcelonától Antoine Griezmannt, és többek között ingyen megszerezte a Chelsea csapatkapitányát, a rutinos César Azpilicuetát. Az Európa-liga-címvédő Sevillához meglepetésre 37 évesen visszatért Sergio Ramos, a legendás hátvéd könnyekig hatódott, amikor 23 ezer szurkoló előtt bemutatták a stadionban.

A Serie A-ban szereplő klubok megfontoltan költekeztek és nem szórták a pénzt a nyári átigazolási időszakban: egyetlen csapat sem költött 100 millió, de még 50 millió euró körüli összeget sem új játékosra. Az érdekesebb klubváltások közé tartozik Romelu Lukakué, a Manchester City elleni BL-döntő "lúzere" kölcsönben José Mourinho együtteséhez, az AS Romához került az Intertől, a milánói sztárcsapat pedig leigazolta a Bayern világbajnok védőjét, a francia Benjamin Pavard-t.

A francia bajnokság címvédőjénél, a Paris Saint-Germainnél hatalmas változások történtek, hiszen Lionel Messi és Neymar is távozott, de a legnagyobb kérdés az volt, mi lesz Kylian Mbappé sorsa. A nyár legnagyobb átigazolási szappanoperája volt a világbajnok csatár körüli cirkusz, aki többször is nyíltan bírálta klubját, majd a PSG száműzte a keretéből és közölte vele, hogy egy percet sem játszhat, ha marad. A 24 éves sztár szerződése 2024-ig érvényes, és a PSG elnöke, Nasszer al-Khelaifi korábban azt nyilatkozta, semmiképpen sem fogja megendegni, hogy a világbajnok klasszis ingyen távozzon. Az új idény első bajnokiját Mbappé kihagyta, ám végül klubjának sikerült maradásra bírnia, és azóta már öt gólt is szerzett a Ligue 1-ben.

A PSG egyébként ezen a nyáron rengeteg játékost igazolt, a Barcelonától Ousmane Dembélét, a Real Madridtól Marco Asensiót, a Bayern Münchentől Lucas Hernandezt is megszerezte, a Frankfurttól pedig 95 millió euróért szerződtette a gólerős francia válogatott csatárt, Randal Kolo Muanit.

Őrült módon költekeztek a szaúdi klubok, Messi Amerikát is meghódította

Cristiano Ronaldo leigazolása csak a kezdet volt Szaúd-Arábiában, az ötszörös aranylabdás érkezése után nyáron már világsztárok egész sora szerződött a Közel-Keletre. A szaúdi klubok, amelyek 2024-től szabadkártyával az európai Bajnokok Ligájában is indulni szeretnének, elképesztő összegekért szerződtettek klasszis játékosokat és sztáredzőket, akikkel csillagászati szerződéseket kötöttek. Felsorolni is sokáig tartana az összes nagy nevet, többek között Karim Benzema, Sadio Mané, Jordan Henderson, Fabinho, Rijad Mahrez, Roberto Firmino, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, Bono, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy és N'Golo Kante is a szaúdi bajnokságba igazolt. Van köztük aranylabdás, BL-győztes, világbajnok, akik európai topcsapatokat hagytak el az új kihívás és a még több pénz kedvéért. Rajtuk kívül külön említést érdemel Neymar, aki 31 évesen döntött úgy, hogy levonul az európai futballtérképről.

A brazil sztár a Barcelona játékosaként volt a pályafutása csúcsán, bár akkor is Lionel Messi árnyékában futballozott, akivel két szezon erejéig a PSG-nél is csapattársak voltak. Neymar a párizsi együttesben is rengeteget volt sérült, hiába jósoltak neki óriási karriert, Messi és Ronaldo szintjét nem tudta elérni, és nagy esély van rá, hogy világbajnok sem lesz már soha a brazil válogatottal. 31 évesen még bőven pályafutása csúcsán lehetne, ehelyett elment Szaúd-Arábiába levezetni. Neymart 90 millió euróért igazolta le az al-Hilal csapata, ezzel pályafutása során eddig összesen 400 millió eurót fizettek érte, amellyel toronymagasan tartja a rekordot.

Lionel Messi is elhagyta a PSG-t idén nyáron, ám a hétszeres aranylabdás Neymarral szemben minden jelentős trófeát megnyert már pályafutása során, ráadásul 5 évvel idősebb a brazilnál. A 36 éves világbajnok nem tért vissza a Barcelonához, hanem a David Beckham társtulajdonában lévő Inter Miami csapatához igazolt.

Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő együttesben újra együtt focizik korábbi barcelonai csapattársaival, Sergio Busquetsszel és Jordi Albával, szinte minden meccsen elvarázsolja a szurkolókat, és hollywoodi sztárok is rendszeresen kilátogatnak a mérkőzéseire. Messi az új csapatát már hozzásegítette egy trófea, a Ligák Kupája megnyeréséhez, emellett rengeteg góllal és gólpasszal okoz örömöt a drukkereknek.

Elképesztő formában a Fradi bombaigazolása

A labdarúgó NB I-ben is sok változás történt a csapatok játékoskeretében, különösen a Ferencvárosnál volt sok mozgás. A magyar bajnoktól a BL-kiesés után elküldték Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőt, akinek a helyét ideiglenesen Máté Csaba vette át. A korábbi másodedző vezetésével a Fradi bejutott a Konferencia-liga csoportkörébe, ezt követően pedig az egykori klasszis labdarúgó, a szerb Dejan Sztankovics került a magyar bajnok élére.

Ami a játékosokat illeti, rengeteg új focista érkezett és sokan távoztak a zöld-fehérektől, akik sorozatban ötödször jutottak be európai kupasorozat főtáblájára. Az új igazolások közül kiemelkedik az előző idény gólkirálya, a Pakstól szerződtetett magyar válogatott Varga Barnabás. A 28 éves csatár pillanatok alatt beilleszkedett és bombaformában kezdte az idényt: az NB I-ben eddig négy bajnokin 7 gólt lőtt és 2 gólpasszt adott, a Konferencia-liga selejtezőiben pedig hat meccsen 7 góllal és 4 gólpasszal segítette csoportkörbe jutáshoz a Fradit.

Varga Barnabás szenzációsan mutatkozott be új klubjában, mindössze tíz meccs, 721 játékperc kellett ahhoz, hogy eljusson 10 gólig, ezzel Adama Traoré tavalyi remek kezdését múlta felül.

A 28 éves támadónál jobban legutóbb 1974-ben Szabó Ferenc kezdett, ő kilencedik meccsén jutott el tizedik góljáig. A Fradi és Varga gólerős játékát tekintve könnyen elképzelhető, hogy a csatár újra gólkirályi címet szerez majd az NB I-ben, és ha így folytatja, akkor a magyar válogatottból is kihagyhatatlan lesz.