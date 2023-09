Csodagyőzelem után nagyon közel az EB-kijutás

A magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnoki selejtezősorozat 4. fordulójában, a G csoport rangadóján óriási bravúrt vitt véghez, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte csoportbeli legnagyobb riválisát Szerbiát Belgrádban. A mieink négy forduló után ezzel öt pont különbséggel előzik meg a harmadik Montenegrót és hárommal a szerbeket.

Kiküldött munkatársunk, Hegyi Áron helyszíni jelentése Belgrádból.

Csoportelsőként futott ki a magyar válogatott a belgrádi Rajko Mitics Stadion gyepére, és Szoboszlai Dominikék feltett célja volt, hogy így is hagyják majd el a pályát mintegy két órával később. A máskor félelmetes atmoszférájú, ódivatú belgrádi aréna ezúttal inkább egy zsibvásár, mint egy focirangadó hangulatát idézte. A szerb drukkerek podgoricai akciója - rasszista rigmusok szorgos skandálása - miatt az UEFA egy zárt kapus meccsre (ill. kettőre, de a másodikat felfüggesztve kapták) büntette a szerb szövetséget, amit éppen a mieink ellen kellett letölteniük. Az UEFA döntésének értelmében tehát sem hazai, sem magyar szurkolók nem lehettek a lelátókon, amiket az egyik hosszanti oldalon azért sikerült feltölteni: alsó tagozatos gyerekek, sportiskolások és fociklubok apró növendékei árasztották el a lelátót. Mintegy másfél órával a kezdés előtt jelentek meg, és onnantól fogva borzalmas, szűnni nem akaró dudálás hangja töltötte be a stadiont.

Ahogy az várható volt, Marco Rossi nem a sorozat legfontosabb párharcának első meccsén - a "visszavágót" október 14-én rendezik a Puskás Arénában, garantáltan nem üres stadionban - fog kísérletezni. A kapitány ennek megfelelően, elsősorban a biztonságot szem előtt tartva, inkább védekező, de azért az előre játékban is veszélyes csapatot tett fel a pályára, ebben a formációban:

Dibusz – Lang, Orbán, Szalai – Nego, Nagy, Styles, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga B.

A középpályáról visszazárva Nego Loicnak és Kerkez Milosnak is fontos védőszerepe volt a három középső védő mellett. Elől a Freiburgban egyre jobban formába lendülő Sallai Roland, a Liverpoolban szenzációsan bemutatkozó Szoboszlai Dominik, valamint a Ferencvárosban a gólokat ontó Varga Barnabásra várt a gólszerzés nem könnyű feladata.

A hazai csapat edzője, Dragan Sztojkovics kollégájával ellentétben inkább támadó csapatot tett fel a pályára, a Szergej Milinkovics-Szavics, Filip Kosztics, Dusan Tadics, Dusan Vlahovics, Alekszandar Mitrovics ötös bármilyen védelemnek képes kellemetlen perceket okozni. A hazai csapattól némileg szokatlan megoldás volt, hogy nem a mieinkkel egy időben jött ki melegíteni, hanem még jóval korábban letudták az átmozgatást.

Első félidő

A kezdőrúgás után ameddig csak lehetett igyekeztünk a szerb térfélen tartani a labdát, ha pedig elvesztettük, azonnal visszatámadva újra megszerezni. Az ötödik percben éppen egy ilyen labdaszerzés után Nego kapott egy jó indítást a jobboldalon, a tizenhatosra belépve, 14 méterről lőtt, a labda pedig nem sokkal suhant el a szerb kapu előtt. Négy perccel később egy szépen szőtt támadás végén Styles lövése perdült szögletre egy utolsó pillanatban belépő lábról. Egyértelműen fölényben és veszélyesebben játszott a magyar csapat - egészen a tizedik percig...

Akkor ugyanis Dibusz rossz kirúgása után Szergej Milinkovics-Szavics gyűjtötte be a labdát, kiugratta ziccerben Tadicsot, aki lövés helyett a balján érkező Vlahovicshoz passzolt, a Juventus csatára borzalmasan találta el a labdát, de pont elakadt a visszasprintelő Szalai Attilában, akinek a lábáról a kapuba került a labda (1-0).

Ennél hidegebb zuhanyt elképzelni is nehéz lett volna, hiszen irányította meccset a magyar csapat. A szerbek persze vérszemet kaptak, a 13. percben Radonjics fűzte be nagyon csúnyán Szalait, középre lőtt labdáját Vlahovics futotta be, a visszatett labdáját pedig Tadics lőtte el kilenc méterről, de szerencsére kapu mellé.

Egyre több lett a kemény belépő, nem véletlen, hogy a 21. percben Juan Martínez Munuera játékvezető magához rendelte a két csapatkapitányt, Szoboszlait és Tadicsot, hogy hűtsék le egy kicsit a társakat.

A kapott gól, és az azt követő átmeneti zavarodottság után a meccs visszaállt a korábbi kerékvágásba, azaz a magyar válogatott irányított, próbált kezdeményezően és kreatívan játszani, míg a szerbek egy-egy kontra lehetőségére vártak. Igaz, egy ilyenből majdnem újabb gólt lőttek a 27. percben, de Dibusz jól vetődött ki a kapujából, és messzire öklözte a labdát.

Benne volt tehát a magyar egyenlítés a levegőben, és jött is a gól! Ki mástól, mint a bombaformábn lévő Varga Barnabástól! A 34. percben egy gyönyörű támadás végén Sallai tört be a tizenhatoson belülre, 14 méterről lőtt, de Vanja Milinkovics-Szavics védeni tudott, a kipattanó azonban pont Varga Barnabás elé került, de reflexből beletette a lábát a labdába, ami így az üres kapuban kötött ki (1-1).

És, ami nem sikerült a szerbeknek az sikerült nekünk, azaz rárúgni a második gólt az elsőre! A 36. percben egy szöglet után a mieink visszaszerezték a labdát, ami kikerült a bal szélre Lang Ádámhoz, a magyar középhátvéd átlőtte a labdát a hosszúra, az érkező Willi Orbán pedig közelről az üres kapuba passzolt (1-2).

Fordult a kocka, most már a szerbeknek lett sürgős, hogy támadjanak. A lelátóról zúgott a Szerbia, Szerbia! a 6-8 ezer gyerektorokból, és kicsit rá is kapcsoltak Tadicsék, de a szünet előtt már csak egy kisebb helyzetre futotta az erejükből, azaz a magyar csapat teljesen megérdemelten mehetett 2-1-es vezetéssel szünetre.

Mi pedig remélhettük, hogy a csapat majd ugyanott folytatja, ahol 45 perc után abbahagyta.

Második félidő

Dragan Sztojkovics kettőt cserélt a szünetben, a középpályán Radonjics és Kosztics helyére Zsivkovics és Mladenovics érkezett. Ahogy várható volt, szerb támadásokkal kezdődött a második félidő, Dibusznak az 50. percben például fejjel kellett tisztázni a kapujától 18 méterre tisztázni, de alapvetően hatékonyan blokkolta a hazai támadójátékot a magyar védelem.

Az 58. percben Dibusz óriási bravúrral mentette ütötte szögletre Vlahovics léc alá tartó lövését, majd nem kisebb védést bemutatva ütötte oldalra a Juventus csatárának bal alsó sarokba tartó fejesét.

Nem uraltuk a második félidőben a mérkőzést, ugyanakkor azt sem mondhatjuk, hogy nem az történt a pályán, amit a magyar csapat szeretett volna. Persze megvoltak a helyzeteik a szerbeknek, de nekik kellett loholniuk az egyenlítésért, és, ha a 73. percben Lang újabb zseniális passza után Nego egy kicsit bátrabb, és átemeli a labdát a szörnyű ütemben kilépő Vanja Milinkovics-Szavicson, akkor meg is duplázhattuk volna az előnyt. Ehelyett csak a bal kapufának és az óriási szerencsének köszönhettük, hogy Vlahovics nem egyenlített ki az ellenakcióból.

Marco Rossi a korábban meglépett Kerkez-Fiola csere után a 77. percben kettőt változtatott, és a középpályán szokás szerint rengeteget futó, és kissé meg is sérülő Nagy Ádám, valamint az egyenlítő gólt szerző Varga Barnabás helyére a válogatottban ezzel bemutatkozó Kata Mihályt és Ádám Martint küldte pályára.

Mindenki tudta, hogy az utolsó percek pokoliak lesznek, és most azért örülhettünk, hogy nem 40 ezer vért ivott szerb drukker űzte-hajtotta tombolva a hazai csapatot. Sztojkovics lehetőségeit jól mutatja, hogy a 87. percben Vlahovics helyére Luka Jovicsot tudta beküldeni, de a mieink taktikusan ölték a játékot, és ezt nem egyszer a labda okos megtartásával tették.

A magyar csapat óriásit játszva végül teljesen megérdemelt nyert csoportbeli legnagyobb riválisa otthonában, és tovább növelte előnyét a csoport élén, hatalmas lépést téve az Európa-bajnoki részvétel felé.

Eredmény, Eb-selejtező, 4. forduló:

Szerbia - Magyarország 1-2 (1-2)

Belgrád, Rajko Mitics Stadion, zárt kapus, v.: Juan Martínez Munuera (spanyol)

Magyarország: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai – Nego, Nagy Á. (Kata M. 77.), Styles, Kerkez (Fiola 70.) – Sallai (Csoboth 90+3.), Szoboszlai – Varga (Ádám M. 77.).

Szerbia: V. Milinkovics-Szavics – Veljkovics, Gudelj, Pavlovics – Radonjics (Zsivkovics 46.), Makszimovics, Sz. Milinkovics-Szavics, Kosztics (Mladenovics 46.) – Tadics (Ilics 87.), Vlahovics (Jovics 87.), A. Mitrovics

gólszerző: Szalai A. 10., ill. Varga B. 34., Orban W. 36.

a csoport másik mérkőzésén:

Litvánia-Montenegró 2-2 (0-0)

gól: Paulauskas (71.), Cernych (94.), illetve Krstovic (78.), Savic (89.)

A csoport állása:

1. MAGYARORSZÁG 4 3 1 - 7-1 10 pont

2. Szerbia 4 2 1 1 6-3 7

3. Montenegró 4 1 2 1 3-4 5

4. Litvánia 4 - 2 2 3-7 2

5. Bulgária 4 - 2 2 2-6 2