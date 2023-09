Halál és csoda a futballpályán

Egy meccs, amelyen csaknem meghalt egy focista (sőt, orvosi értelemben néhány percig valóban halott volt): a 2021-es labdarúgó Európa-bajnokságon lejátszott Finnország-Dánia összecsapáson esett össze a dánok játékosa, Christian Eriksen, aki a csodával határos módon élte túl ezt az esetet. A hét végén a most zajló Európa-bajnoki selejtezők keretében Finnország-Dánia meccset rendeznek, ezért felidézzük az esetet. Lesz egy másik meccs is, amit megismételt találkozónak tarthatunk: 2022 tavaszán Palermóban ugyanis az egész olasz nemzet omlott össze, amikor Észak-Macedónia legyőzve az olasz csapatot elütötte az Európa-bajnokot attól, hogy ott legyen a katari vb-n. Ennek a "visszavágóját" is most rendezik.

A 2020-ra tervezett összeurópai fociünnep (az összes sporteseményhez hasonlóan) egy évet csúszott. Az okokra mindenki emlékszik, egy akkor még azonosítatlan, így ellenszerrel nem rendelkező vírus uralma alá hajtotta az egész világot, és a kulturális-, és sportesemények rendezői különböző módon reagáltak erre. A 12 országba tervezett jubileumi foci Európa-bajnokság 2021-re került át, végül 11 város vállalta a rendezést, és az adott országok járványügyi korlátozásai miatt különböző kihasználtsággal működtek a stadionok.

A péntek esti, római nyitómeccs után szombaton mindenki felfokozott hangulatban várta az Eb első hétvégéjét. A kontinens sokszáz városában megteltek a szurkolói zónák, baráti grillpartik során a kertbe kerültek a tv-k, máshol meg lefüggönyözött, hűvös szobákban várták a drukkerek a csodát. Előbb Wales-Svájc, aztán Dánia-Finnország, majd Belgium-Oroszország meccset rendeztek ezen a szombaton.

Kezdésnek nem rossz. Ám ki gondolta volna, hogy a második meccsen olyan dolog történik, mely az egész egyhónapos varázslatra rányomja a bélyegét? Koppenhágában, a Parken Stadionban tizennégyezren tekinthették meg a találkozót. Egyértelműen a dán válogatott volt a finnek elleni meccs esélyese, mert utóbbi először szerepelt komoly világeseményen, és sokkal gyengébb csapattal rendelkezett.

Az esélyeknek megfelelően az 1992-ben Európa-bajnoki címet szerző válogatott kései utódai jól kezdték a mérkőzést, a vendégek kapusának, Lukas Hradeckynek az első húsz percben előbb Jonas Wind lövésénél, aztán Pierre-Emile Höjbjerg fejesénél, majd Christian Eriksen lövésénél kellett védenie.

Ahogy mondani szokták a „levegőben lógott" a hazaiak vezető találata, ám egy pillanat alatt minden sporttal kapcsolatos esemény századrangúvá vált. A mérkőzés 43. percében a dán válogatott erőssége,Christian Eriksen váratlanul összeesett a pályán, pedig senki sem tartózkodott a közelében.

A mérkőzés résztvevői közül sokan nem is látták ezt (a dánok orvosa sem), mások talán nem tulajdonítottak ennek nagy jelentőséget, szerencsére néhányan azonnal felismerték, hogy óriási a baj.

Utóbbiaknak köszönheti Eriksen az életét. Ez háromnegyed hét előtt egy-két perccel történt. Az orvosok azonnal odarohantak, míg a dán játékosok körül állták eszméletlenül fekvő társukat, hogy minél kevesebben lássák azt a szörnyű küzdelmet, melyet az életéért folytattak. Túlzás nélkül állítható: a világ minden táján összeszorult szívvel, aggódva figyelte mindenki a koppenhágai drámát.

Tizenkét percig tartott amíg az orvosok a pályán elhárították a közvetlen életveszélyt, és hordágyra tették a játékost. Hét órakor hivatalossá vált, hogy a mérkőzést bizonytalan időre félbeszakítják. A játékosok az öltözőbe mentek.

Fél nyolc körül megjelent a világhálón egy kép, melyen a hordágyon fekvő Eriksennek nyitva van a szeme. Ekkor kezdett reménykedni a világ, hogy nem lesz tragédia. A kép megjelenésekor Eriksen már a kórházban volt, ez közel van a stadionhoz.

Nyolc óra előtt Eriksen ügynöke közölte, hogy beszélt a játékos édesapjával, aki elmondta, hogy fia magához tért. A hír hallattán a dán szövetség közölte, hogy a csapat folytatja a mérkőzést. Ez a döntés megosztotta a közvéleményt, sokan nem értettek vele egyet, de hivatalossá vált. A finnek hamarosan kijöttek melegíteni. A dánok még maradtak az öltözőben, néhányan tudtak telefonon beszélni a kórházban fekvő társukkal. Kasper Hjulmand, szövetségi kapitány a mérkőzés után könnyeivel küszködve emlékezett ezekre a percekre:

A játékosok teljesen kiborultak, az öltözőben egymást próbálták lelkileg erősíteni. Azt mondtam nekik, hogy ilyen állapotban érthetően nem lehet úgy teljesíteni, ahogy elvárható lenne, de ha visszamegyünk a pályára a körülményekhez képest próbáljanak teljes erőbedobással küzdeni."

Fél kilenckor, vagyis majdnem 2 órával a drámai esemény kezdete után a találkozó folytatódott. Ahogy ezt a szabályok előírják, bemutatták a cserét: a 10-es helyére a 24-es érkezik, a jegyzőkönyvbe pedig bekerült a rideg tény: Christian Eriksen helyett Mathias Jensen. "A show-nak folytatódnia kell."

A találkozó további részében a dán Simon Kjaernek volt lehetősége a gólszerzésre, de nem talált be. Nem sokkal ezután le kellett cserélni, képtelen volt folytatni a mérkőzést. Ö a legjobb barátja Eriksennek, és a drámai pillanatban ő érkezett leghamarabb a helyszínre, és mielőtt az orvosok odaértek olyan életmentő segítséget nyújtott az eszméletlen játékosnak, amely nélkül lehet, hogy a szakemberek már hiába jöttek volna. Érthetően őt viselte meg a legjobban az eset, és ugyan visszament a pályára, de képtelen volt sokáig ott maradni.

Hjulmand ezt meg is erősítette a találkozó után: "Simont nagyon-nagyon megviselte a dolog. Kételkedett abban, hogy tudja folytatni a mérkőzést. Megpróbálta, még helyzete is adódott, de nem tarthattam a pályán."

Hjulmand kapitány már részese volt korábban is egy futballmeccsen történt drámai eseménynek. Tizenkét évvel korábban a Nordsjaellandnál dolgozott másodedzőként, amikor a csapat középpályása, Jonathan Richter összeesett a pályán, miután villámcsapás érte. Az akkor 24 éves labdarúgó 41 percig volt a klinikai halál állapotában, de sikerült újraéleszteni. Utána hetekig kómában feküdt, és végül amputálni kellett a bal lábát.

Lehet, hogy a dánok kapitányának ez is eszébe jutott 2021-ben a rettegés órája során, és az is biztos, hogy ennek a találkozónak az összes résztvevője élete végéig hordozza ennek az eseménynek az emlékét.

A dán válogatottnak nem lehetett esélye a folytatásban. A finneket persze nem szabad hibáztatni, amiért sportemberként tették a dolgukat, és Joel Pohjanpalo góljával 1-0-ra nyertek. Történelmi győzelmet arattak egy sokkal erősebb csapat ellen, ráadásul annak otthonában. Ám ünneplésről szó sem lehetett, ezt el is mondta a mérkőzés legjobbja, a Bayer Leverkusen csapatában a tavasszal Budapesten is védő kapus, Lukas Hradecky: "Ma mindannyian nyertesek vagyunk, ha Eriksen állapota javul. Minden más csak bónusz és kevésbé fontos, gondolatban mi most vele vagyunk. Csendes és szomorú az öltözőnk, és mindannyian abban reménykedünk, hogy hamarosan meggyógyul. Nagyon nehéz nap volt ez mindannyiunknak."

Az biztos, hogy Eriksen az életét Kjaernek és a gyorsan érkező egészségügyi személyzetnek köszönheti.

Dr. Morten Boesen, a dánok orvosa ezt mondta közvetlenül a meccs után: Amikor odaértem hozzá láttam, hogy nincs eszméleténél. Ekkor még lélegzett és volt pulzusa, viszont ez gyorsan megváltozott, el kellett kezdenünk az életmentő szívmasszázst. Nagyon gyorsan segítséget kaptunk a stadion orvosától és a mentőktől, így végrehajtottuk a szükséges intézkedéseket. Visszahoztuk az életbe, és további vizsgálatokra kórházba szállították, én már tudtam vele beszélni. Christian néhány pillanatig halott volt, nagyon kicsin múlt a visszavonhatatlan tragédia. A kórházban az állapota stabillá vált, ami azt jelenti, hogy magánál van, mindenre reagál, normálisan ver a szíve."

A dán válogatott az Eb-n a következő mérkőzését is elvesztette, de az eredmények számára szerencsés alakulása miatt az utolsó fordulóban Oroszország legyőzése továbbjutást ért számára. Azt a találkozót a kórházi ágyáról már Eriksen is látta.

A sors nem akarta, hogy Dánia ezen szörnyű kezdés után három találkozó után befejezze a tornát. Sőt, további három találkozót vívott, Wales legyőzésével negyeddöntőbe jutott, Csehországon túllépve pedig elődöntőbe. Ott hosszabbítás után kapott ki Angliától, így bronzérmet szerzett.

Eriksen hat napot töltött kórházban, de korábbi csapatába, az Interbe nem térhetett vissza. Az olaszországi szabályok ugyanis nem engedik, hogy szívritmusszabályzóval élő játékos profi bajnokságban szerepelhessen. A szerencsétlenség után bő félévvel az angol bajnokság elsőosztályában tért vissza, a Brentford csapatában. 2022. február 26-án a Newcastle elleni hazai találkozón.

Csereként érkezett 2-0-s gólhátrányban, és emberhátrányban játszó új csapatába. Pályára lépésekor a stadion közönsége felállva ünnepelte, és az ellenfél játékosai is tapssal köszöntötték. A mérkőzést 2-0-ra nyerte a Newcastle, de ez szinte sokadrangú kérdés volt. A mérkőzés után Eriksen ezt mondta:

Az eredményt nem számítva nagyon boldog vagyok. Csodálatos érzés, hogy újra játszhattam, és remélem tudok segíteni a Brentfordnak, hogy bent maradjon." Segített! Az akkor reménytelen helyzetben lévő csapat szárnyakat kapott, és meghosszabbította tagságát az angol elsőosztályban. Most is ott szerepel. Ám Eriksen nélkül. A dán játékos egy évvel a majdnem végzetes szerencsétlenség után a Manchester Unitedhez igazolt, és az elmúlt szezonban 28 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Manchester Unitedben.

Ám még a Brentford játékosaként, 2022 tavaszán visszatért a válogatottba is. Tényleg csoda történt vele, hiszen amikor 2021 júniusában stabilizálódott az állapota orvosai többsége azt nyilatkozta, hogy alig van esély, hogy folytassa pályafutását. Március 26-án pedig Hollandiában a válogatottban is játszani tudott. Kilenc hónappal a koppenhágai dráma után az amszterdami barátságos találkozón Kasper Hjulmand szövetségi kapitány a félidőben küldte pályára, és 115 másodperc játék után óriási bombagólt lőtt a hollandok kapujának jobb felső sarkába. Ezt a mérkőzést ugyan 4-2-re elveszítették a dánok, de Eriksen számáraez a vereség is - érthetően - győzelemmel ért fel.

Három nappal később pedig hazai környezetben már a kezdő 11 tagjaként szerepelhetett győztes válogatottban, és újabb góllal járult hozzá a Szerbia elleni sikerhez. A 16-oson kívülről bombázott a kapu jobb oldalába az 57. percben, ezzel állította be a 3-0-s végeredményt. Azt a mérkőzést Koppenhágában játszották, a Parken Stadionban. Bizony, ott, ahol nemcsak a pályafutása ért majdnem véget 2021. június 12-én. Ez volt számára az igazi visszatérés.

Azóta szerepelt a katari világbajnokságon Dánia összes meccsén, és jelenleg 31 évesen 122 válogatott mérkőzésen való szerepléssel büszkélkedhet.

