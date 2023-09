Csoda Belgrádban: legyőzhetetlen a magyar válogatott?

A magyar labdarúgó-válogatott az első félidőben fantasztikus támadójátékkal, míg a második játékrészben helyenként hősies védekezéssel, de mindvégig óriási küzdőszellemről és csapategységről tanúságot téve teljesen megérdemelten győzte le Belgrádban 2-1-re Eb-selejtezőn a világsztárok sorát felvonultató szerb válogatottat. Marco Rossi csapata ezzel a sikerrel a selejtezősorozat feléhez érve magabiztosan vezeti a csoportját, és fél lábbal már ott van a 2024-es németországi Európa-bajnokságon.

Kiküldött munkatársunk helyszíni tudósítása Belgrádból.

Nehéz kiirtani a régi beidegződéseket. És ezt most nem a magyar fociválogatottról, hanem saját magamról írom. Éveken, sőt évtizedeken át annyiszor hallottam sok tíz- és százezer drukkerhez hasonlóan egy-egy fontos meccs előtt, hogy "győzni jöttünk, meg akarjuk szerezni a három pontot, nincs mitől tartanunk", és annyiszor kellett csalódni az adott meccs lefújása után, hogy már nem tud hinni az ember a magabiztos szavaknak. Nos, ezen kell változtatnom, mert a mai magyar válogatott esetében ez már nem csak egy kötelezően a levegőbe puffogtatott frázis, hanem hiteles megszólalás.

A mai magyar válogatott ugyanis elért arra szintre, hogy komolyan kelljen venni, amikor egy világbajnokságot megjárt csapat otthonában, egy kulcsfontosságú Európa-bajnoki selejtező után kapitány és játékos egyaránt azzal áll ki a sajtó elé, hogy pontért, mi több pontokért jöttünk Belgrádba. Oda, ahová azért jellemzően nem győzni jártak a riválisok. Kivéve a magyar válogatottat, amelyik meg igen. A mieink 2020. október 11. után egy újabb zárt kapus, de ezúttal nem nézők nélküli meccsen három éven belül másodszor is győztesen hagyta el a legendás Rajko Mitics Stadiont.

A forduló előtt a G csoportot, az ugyancsak 7 pontos szerbek előtt jobb gólkülönbségével vezető magyar válogatott már a kezdő sípszó előtt kapott egy jó hírt: Montenegró csak 2-2-es döntetlenre volt jó Litvánia ellen. Nyilván nem ez dobta fel annyira Szoboszlai Dominikékat, hogy az első perctől rákényszerítsék akaratukat a szerbekre, de tény, hogy így volt. És még azt követően is így volt, hogy a 10. percben egy védelmi hiba után egy roppant balszerencsés öngóllal a szerbek megszerezték a vezetést.

A lefújás után a Ferencváros kapusa elmondta, tisztában van vele, hogy az ő rossz indítása vezetett a gólhoz, de mint mondta, utána azért ő is hozzá tudta tenni a maga részét a sikerhez - nem is akármekkora bravúrokkal tegyük hozzá.

Jól kezdtük a meccset, érezhető volt, hogy egyáltalán nem vagyunk megilletődve. Volt egy hiba, de ragaszkodtunk a tervünkhöz, és folytatni is tudtuk, amit elkezdtünk. A második félidő nagyon nehéz volt, nem is tudom, mikor játszottunk utoljára ilyen nehéz 45 percet. A szerb válogatott egy nagyon jó csapat, látszott, hogy nagyon nem akarnak hazai pályán kikapni, és mindent egy lapra feltéve rohamoztak. Volt lehetőségük, de többnyire azért jól álltuk a sarat, és végül sikerült újabb kapott gól nélkül lehozni a második félidőt. Összességében szerintem egy teljesen kiegyenlített meccs volt, egyáltalán nem játszottunk alárendelt szerepet."

És a legfontosabb mondat a kapustól:

A csapat erejét és a közösség összetartását mutatja, hogy a kapott gólra így tudtunk reagálni, és Belgrádban tudtuk megverni a szerbeket.

Valóban, az első félidőben öt jó perce volt a szerb csapatnak, de előtte és utána az történt a pályán, ami a magyar csapat akart, amit Marco Rossi kitalált. Az alapvetően inkább védekezőnek tűnő csapat sorra vezette a veszélyes akciókat, amiből Szoboszlai, Sallai, Varga trió mellett alaposan kivette a részét Kerkez és Nego is, sőt a gólpasszt jegyző Lang Ádám és a gólt szerző Willi Orbán. Ezt hívják csapatmunkának!

Mindenki kivette a részét a sikerből, köztük természetesen a litvánok elleni meccs után újabb gólt szerző Varga Barnabás is. A Fradi csatára valósággal ontja a gólokat, mindegy neki, hogy bajnokság, európai kupameccs, vagy válogatott fellépés, ő mindig ott van, ahol a gól terem.

"Nem volt egyszerű mérkőzés, de annak ellenére, hogy ők szerezték meg a vezetést, szerintem mi játszottunk jobban már a meccs elején is. A második félidő már az eredmény tartásáról szólt, akkor viszont harcoltunk, küzdöttünk és megérdemelten nyertünk. A kapott gól után nem estünk pánikba, azt a játékot folytattuk, amit megbeszéltünk. Az meg, hogy jókor vagyok jó helyen ösztönösen jön, a csatár legyen ott, ahova a labda érkezik, ehhez tartom magam. Az nem mondom, hogy kint vagyunk az Európa-bajnokságon, mert négy meccs még hátra van, de tény, hogy nagy lépést tettünk - mondta Varga.

A G csoport állása 4 forduló után:

1. MAGYARORSZÁG 4 3 1 - 7-1 10 pont

2. Szerbia 4 2 1 1 6-3 7

3. Montenegró 4 1 2 1 3-4 5

4. Litvánia 4 - 2 2 3-7 2

5. Bulgária 4 - 2 2 2-6 2

A magyar válogatott a négy lejátszott selejtezőn egyetlen gólt kapott, ahogy az angolok és a skótok, viszont, ahogy a még gólt sem kapó franciák és portugálok, úgy mi is elmondhatjuk, hogy ellenfél játékosa még nem vette be a kapunkat: Szalai Attila öngólja volt ugyanis az első találat, amit Rossi csapata kapott. Lehet, hogy nem világverő, de cseppet sem rossz csapatokkal játszottak eddig a mieink, és egy nagyon kiegyensúlyozott csoportot vezet most már magabiztos előnnyel a magyar csapat.

A feladat innen adott: tartani ezt a tempót és csoportelsőként kijutni a jövő nyári Európa-bajnokságra. Ami persze így leírva pofon egyszerűnek hangzik, kivitelezni azonban kőkemény meló lesz. Október 14-én Szerbiát fogadjuk, míg három nappal később Litvániába utazik a csapat. A szerbek biztos, hogy revansot akarnak majd venni, csakhogy, mint azt Varga Barnabás megjegyezte: őket nem üres stadion, hanem a telt házas Puskás Aréna brutális hangulata fogadja majd.

November 16-án egy bulgáriai fellépés következik, majd 19-én Montenegró ellen zárul a sorozat Budapesten. A magyar válogatott az utóbbi tíz mérkőzésén egyszer kapott ki, még tavaly szeptemberben az Európa-bajnok olaszoktól. Az újabb sikerrel megint szintet lépett a Rossi-csapat, hiszen egy világsztárokkal teli együttes otthonában tudott győzni úgy, hogy a mérkőzés legalább felében jobban játszott, mint a sokak által esélyesebbnek tartott ellenfél.

A Marco Rossi által a csapat világsztárjának titulált Szoboszlai Dominik határozottan visszautasította a jelzőt, és kérte, hogy ne nevezzék őt világsztárnak, ő csak egy játékosa a mindenkori csapatnak.

Nekünk nincsenek sztárjaink, mint a szerbeknek, itt mindenki ugyanolyan játékos, mint a másik, nincs kivételezés. Szeretném segíteni a csapatot, és szeretnék példát mutatni - mondta a Liverpool játékosa, aki a meccsről még hozzátette:

Ezen a találkozón az döntött, hogy ki akarja jobban megnyerni, és szerintem az elejétől fogva mi akartuk jobban. Mindenkinek ott volt a fejében, hogy hatalmas lépést tehetünk, ha haza visszük a három pontot - árulta el.

A magyar válogatott legközelebb szeptember 10-én, vasárnap 18 órakor Csehország ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában.