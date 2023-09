Izgalmas részleteket árult el Lisztes Krisztián édesapja fia átigazolásáról

A héten vált hivatalossá, hogy a magyar bajnok Ferencváros tehetséges futballistája, ifjabb Lisztes Krisztián jövő nyártól a német élvonalbeli Eintracht Frankfurt csapatánál folytatja pályafutását. A játékos édesapja, idősebb Lisztes Krisztián most elárult néhány kulisszatitkot az átigazolással kapcsolatban.

"A Ferencváros kedden jelentette be, hogy a fiam egy év múlva nyáron csatlakozik az Eintracht Frankfurthoz. Olyan üzletet sikerült kötniük, amiben a Fradi, Krisztián és a Frankfurt is jól járt. Ilyenre szokták azt mondani, tökéletes üzlet született" - nyilatkozta a Ripostnak idősebb Lisztes Krisztián, aki azt is elárulta, hogy több csapat is érdeklődött a fia iránt.

A Frankfurt volt a legkitartóbb, rajtuk éreztük igazán, hogy szeretnék Kriszt a soraikba tudni. Több érdeklődés is volt iránta, azok olyan tapogatózó megkeresések voltak. Szerintem a fiam a legjobb döntést hozta meg, ötéves szerződést kötött" - fogalmazott Lisztes.



A büszke édesapa hozzátette, abban is mindenki egyetértett, hogy ifjabb Lisztes ezt az évet még töltse a Fradiban, próbálja a kezdőcsapatba verekedni magát. Jót tesz a fejlődésének, ha még egy évig itthon marad.

A 49-szeres válogatott Lisztes Krisztián játékosként maga is szerepelt a Bundesligában, négy évet töltött a Stuttgartnál, majd a Werder Bremenhez került, amellyel bajnok lett. Később megfordult a Mönchengladbachnál és a Hansa Rostocknál is, míg Magyarországon a Ferencváros mellett volt a Szeged, a Vasas, a Paks, a REAC és végül a Soroksár játékosa.