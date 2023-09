Elképesztő gesztust tett a gyerekeknek Szoboszlai, aki a rá irányuló figyelemről is beszélt

A csehek elleni 1-1-es döntetlen után a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is nyilatkozott.

"Furcsa, de nagyon jó érzés, hogy az emberek nyolcvan százaléka Szoboszlai- vagy Liverpool-mezben van. Kisgyerekként én is ugyanilyen voltam a válogatott, vagy bármilyen meccsen, arról álmodtam, hogy egyszer úgy tekintsenek rám, ahogy én tekintettem akkor bármelyik játékosra. Örülök, hogy örömöt tudok okozni nekik, ezért is hoztam most annyi mezt, amennyit csak tudtam, és még egy kört megtéve kiosztottam vagy öt-hat mezt. Rossz érzés, amikor egy meccs után csak egy valakinek tudok örömet okozni a mezemmel, remélem, most hat embert is boldoggá tudtam tenni" – kezdte a csapatkapitány, aki a lefújás után féltucatnyi mezt osztott ki a leglelkesebb kis drukkerek között.

Arra a kérdésre, hogy mennyire érzi, hogy a liverpooli szerződése óta még inkább fokozottan készülnek rá az ellenfelek, így válaszolt:

"A szerbek elleni is érzékeltem, ma is érzékeltem,

de az legyen a legkisebb gond, majd átverekszem magam rajtuk. Egy kicsivel jobban érzem a törődést, de szerintem a nagy csapatok legnagyobb sztárjainak is ugyanezt kell átélniük, egy Mbappé alighanem szintén több figyelmet kap. De mondom, én egyáltalán nem akarom magam kiemelni, ugyanúgy egy játékos vagyok a csapatból, mint bárki más, de tény, hogy készülnek belőlem."

Tudtuk, hogy nincs olyan, hogy barátságos meccs, válogatott mezben pedig különösen, úgy is tettük oda magunkat. A fontosabb találkozót nyertük meg a szerbek ellen, nagy lépést tettünk a céljaink felé. Mindegy mennyi lett a Montenegró-Bulgária meccs, mi csak magunkkal foglalkozunk és várjuk a szerbeket itthon" - mondta a csapatkapitány, miután megtudta, hogy a montenegróiak egy 96. percben lőtt góllal 2-1-re legyőzték Bulgáriát.

A magyar válogatott legközelebb október 14-én lép pályára, amikor az Eb-selejtezők 5. fordulójában a Belgrádban 2-1-re legyőzött szerbeket fogadja.