A katasztrofális eredmények után máris kirúgták az Európa-bajnok edzőt

Hétfőn délután a Portugál Labdarúgó Szövetség elküldte a válogatott januárban kinevezett szövetségi kapitányát, a portugál Fernando Santost, aki 2016-ban Európa-bajnokságot nyert hazája válogatottjával.

A 68 éves portugál szakembert a katari világbajnokság után nevezték ki a lengyel válogatott élére, azonban az irányítása alatt a csapata két győzelemmel és három vereséggel csak a negyedik helyen áll az Eb-selejtezős csoportjában.

Nem fogok lemondani, mert még van esélyünk kijutni az Európa-bajnokságra" – mondta Fernando Santos a vasárnapi Albániában elszenvedett vereség után, majd hangsúlyozta, hogy a lengyel válogatott folyamatosan fejlődik az irányítása alatt.

„Eddig tíz edzésem volt a csapattal. Nem hét vagy kilenc hónapja készülök velük. Tíz edzést tartottam. Megértem, hogy a szurkolóink most szenvednek, mi is szenvedünk. A játékosok és az edzői stáb is nagyon csalódott" – mondta a meccs után a portugál szakember, akinek hétfőn délután megköszönték a munkáját.

Fernando Santos korábban nyolc évig irányította a portugál válogatottal. A legnagyobb sikere az volt, amikor a csapatával 2016 nyarán megnyerte a franciaországi Európa-bajnokságot.