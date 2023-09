Őrjöngő szurkolók, megalázott fociválogatott, teljes összeomlás a németeknél

Vasárnap reggel még azt a kérdést tettük fel: „vajon Hansi Flick vezeti a német válogatottat az Eb-n?" A válasz az írás megjelenése után néhány órával megérkezett: nem, ugyanis kirúgták. Ezzel (Erich Ribbeck mellett holtversenyben) Flick lett minden idők legeredménytelenebb német szövetségi kapitánya, ugyanis csak ők ketten nem nyertek semmilyen világversenyen érmet a National11-el. Valóban a Bayern München irányítójaként a 2020-ban hat nagy trófeát nyerő edző a hibás az elmúlt hónapok vesszőfutásáért?

A Japán elleni szombati 4-1-es vereség után a német foci legendája, Lothar Matthäus egyebek mellett azt is mondta, hogy a legutóbbi Japán elleni bukás és a mostani között az a különbség, hogy tavaly az ázsiai válogatott 17 percig volt jobb, mint a német, most 90 percen keresztül.A két mérkőzés között kevesebb mint 10 hónap telt el, ennyi idő alatt egy ilyen múlttal rendelkező, és a jelenben olyan kvalitású focistákkal rendelkező gárda, mint a német, kijavíthatta volna a hibákat, de ennek az ellenkezője történt. Olyan mélyre süllyedt, mint korábban soha.

Itt nemcsak a közelmúlt eredményeiről van szó, hanem elsősorban a mutatott teljesítményről. Mert felkészülési találkozókon az előbbiek nem annyira fontosak, de a játék képe, a taktika az nagyon. Főleg egy olyan csapat esetében, mely hazai rendezésű Európa-bajnokságra készül.

Ezen a téren bukott meg idén a National11, és ezért kellett mennie Hansi Flicknek két nappal a világbajnoki döntős Franciaország elleni újabb barátságos találkozó előtt. Ha azt nézzük, hogy milyen képet mutatott magáról a válogatott a két Japán elleni meccs között, akkor az egyébként nagyon szimpatikus, halkszavú trénernek valóban nem lehet maradása!

Ráadásul minden idők második legsikertelenebb német kapitányaként! 1926 óta van főállású szövetségi kapitánya a nemzeti csapatnak, és a 10 (!) elődje közül csak neki és Erich Ribbecknek nem sikerült vb-n vagy Eb-n érmet szerezni beosztottjaival. Igaz, ők ketten töltötték a legkevesebb időt is ezen a poszton.

Ribbech 24 meccsen irányított, mérlege: 10 győzelem, 6 döntetlen, 8 vereség, ha három ponttal számoljuk a győzelmeket, akkor 1,5-es mérkőzésenkénti pontátlaggal rendelkezik. A most menesztett Flick eggyel több találkozót vezényelt le, kettővel több a győzelme, és kettővel kevesebb a veresége, a pontátlaga: 1,72. A két szakember gyenge mérlegének a magyarázata a korszakban is keresendő, melyben elfoglalhatta a minden edző álmát jelentő pozíciót.

Ribbech a múlt évezred végén volt kapitány, és a nevéhez fűződik a 2000-es Eb-kudarc, de abban a korban olyan mélyponton volt a német futball, hogy sokat nem lehetett várni tőle. Komoly könyörgések, lemondások kísérték akkoriban a kapitánykeresést, és végül a jónevű Ribbech vállalta, hogy önként az akasztófa kötelének hurkába teszi a fejét. A Ribbech fémjelezte bukás után megreformálták az utánpótlásképzést, és ez meg is hozta a gyümölcsét 14 évvel később, amikor az új generáció imponáló fölénnyel lett világbajnok.

A brazíliai nagy menetelés elfedett minden felszín alatti problémát, és önfeledten ünnepelte mindenki Németországban Joachim Löw-kapitányt, és segítőjét, Hansi Flicket. Érdekes, hogy utóbbi ezt követően sem akart kibújni az árnyékból és a Bayernnél másodedzői szerepet vállalt csak Nico Kovac mögött. Ha a horvát szakembert nem buktatják meg a játékosok lehet, hogy soha nem derül ki, mire képes a szakmai munka irányítójaként. A sors segített neki, ő pedig élt a lehetőséggel.Érdemes megjegyezni, hogy akikkel azt a szenzációs menetelést végrehajtotta 2020-ban, azok közül most is számíthatott a válogatottnál Joshua Kimmichre, Niklas Sülere, Leon Goretzkara, Serge Gnabryra, Thomas Müllerre, amikor egészséges volt Manuel Neuerre, ráadásul világsztárrá fejlődött az akkor még gyerek Jamal Musiala. Melléjük kellett választani társakat a Realból, a Barcelonaból, a Manchester Cityből, az Arsenalból és természetesen a német klubokból.

A nevek rendben voltak, a teljesítmény viszont folyamatosan csökkent. Ez utóbbi nyilván a szakmai stáb hibája. Pontosabban, ezt a közeljövő dönti majd el.

Most „temetnek" Németországban. Bernd Neuendorf, a szövetség elnöke a következőket mondta Flick menesztése után:

A vezetőség tagjaival egyetértettünk abban, hogy a válogatottnak új impulzusra van szüksége a legutóbbi csalódást keltő eredmények után. A hivatalban töltött időszakom egyik legnehezebb döntése volt ez. Mert Hansi Flicket és segítőit szakemberként és magánemberként is nagyra értékelem. De a szövetség számára a sportsiker a legfontosabb. Ezért ez a döntés elkerülhetetlen volt."

Az biztos, hogy nagyon nehéz feladata lesz az utódnak. Pont annyira nehéz, mint volt Ribbechnek 1998-ban. Ám most nagyon úgy tűnik, hogy a 2000-es évek elején történt talpraállásra nincs esély. Megváltozott a világ. A fiatalok ma is jelentkeznek a tehetségkutatókra, az utánpótlásnevelő-központokban ma is dolgoznak edzők, de ha a fiatalok ránéznek a mai sztárokra, Leroy Sanéra, Kai Havertzre, Serge Gnabryra a szemükben nem látják azt a tüzet, amit a korábbi generációk tagjai láttak Paul Breitner, Felix Magath, Jürgen Kohler, Oliver Kahn vagy Carsten Jancker szemében.Ők sem játszottak mindig jól, de valamit nagyon tudtak: győzni.Ezt hívta a világ félelemmel vegyes tisztelettel német mentalitásnak. Ennek köszönhetően győzte le a National11 a '74-es vb-döntőben Hollandiát, a '80-as Eb-fináléban Belgiumot, jött vissza vert helyzetből a '82-es vb-elődöntőben Franciaország ellen, vagy menetelt a fináléig 2002-ben a távol-keleti világbajnokságon.

Az utánpótlásban dolgozók már az ezredforduló környékén jelezték, hogy csak német felmenőkkel rendelkező gyerek alig jelentkezik a toborzókon. Elsősorban a szegényebb városrészekben élők láttak kitörési lehetőséget a fociban, ami persze sok-sok országban így volt az elmúlt évtizedekben, de a szakemberek attól tartottak, hogy ezzel a német foci legnagyobb erénye, ez a győztes mentalitás vész el. Kilenc éve még egy remekül összerakott társaság verte végig a világot, de már akkor sokan úgy gondolták, hogy az aranyérmesek helyére már más harci szellemmel rendelkező focisták érkezhetnek. Ahogy fűtésszerelőnek vagy villanyszerelőnek sem mennek a fiatalok, úgy a sok munkával járó (bár a csúcson kétségtelenül jól jövedelmező) „fociszakmát" is egyre kevesebben választják. És az utóbbiakat nem olyan könnyű pótolni, mint az előbbieket, mert látványosabb a kudarc mint egy fordítva bekötött villanykapcsoló, vagy egy csöpögő radiátor esetében.

Leginkább ez a mentalitás hiányzik a ma is mindent tudó német focistákból. Ehhez jött Flick olykor elhibázott kezdőcsapata, a rossz taktika, és egy egészen alamuszi, gyáva játék. Passzolgassunk, aztán a társ oldja meg a dolgot!

Flicknek az asztalt kellett volna csapkodnia, nem eltűrni az alibi-focit!

Amikor a szünetre többezer (fizető) szurkoló füttykoncertje közepette vánszorog a csapat, akkor bizony keménynek kell lenni. A következő kapitánytól elvárható, hogy legalább annyira pszichológus legyen, mint futballtudor. Kedden Dortmundban egy Japánnál több klasszissal jobb csapat, Franciaország ellen kell a német válogatottnak bizonyítani.

Már a 2021 augusztus 1-je óta, vagyis 770 napon keresztül irányító Hansi Flick nélkül.Ezen az összecsapáson egy olyan legenda ül a padon, akit soha semmilyen körülmények között nem bántanának a németek. Rudi Völlerről van szó, aki 1990-ben játékosként kulcsembere volt a világbajoki címet szerző National11-nek, majd „beugró" szövetségi kapitányként a majdnem ilyen mélyen lévő válogatottat világbajnoki döntőbe vezette 2002-ben. Kedden Hannes Wolf és Sandro Wagner segíti a munkáját, de Völler, mint a válogatott igazgatója hivatalból keresi a végleges megoldást.

Három név kering közszájon, Julian Nagelsmann, Oliver Glasner és Stefan Kuntz, de lehet, hogy jelen helyzetben a legjobb megoldás a volt válogatott focista, Dietmar „Didi" Hamann két jelöltjének egyike lenne. Szerinte ugyanis vagy Felix Magathnak, vagy Matthias Sammernek kellene talpra állítani a padlóra került gárdát.Ha a „korbácsos" edző, Magath kapná meg a karmesteri pálcát az biztos, hogy lézengő, alibiző, nem teljes erőbedobással küzdő focista aligha húzná magára a német válogatott mezét a közeljövőben. Talán még a jelenlegi mély gödörből is ki lehetne kecmeregni.