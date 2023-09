Kivágott német sztárocskák, újra győzött a halott válogatott

Rudi Völler győzelemmel tért vissza a német kispadra - lehetne adni a hangzatos címet egy olyan beszámolónak, mely a Németország-Franciaország 2-1-es találkozóról szól. Ez a kijelentés fedi is a valóságot, ám a szövetség sportigazgatójaként 90 percre a kispadra visszatérő Rudi Völler maga is tudja: ezzel a barátságos meccsen aratott sikerrel nem tért vissza a National11 arra a sínre, melyről az elmúlt hónapok során lecsúszott.

A Németország-Franciaország barátságos találkozó 71. percében a hazaiak kapusa, Marc-André ter Stegen megkaparintotta a labdát, és játékba szerette volna hozni azt. Körülnézett, és látott maga előtt a pályán 21 álló futballistát, akik úgy néztek ki, mint a Csipkerózsika-mesében az egész ország, miután a címszereplő megszúrja az ujját az orsóval. Szerencsére itt nem 100 évre szenderültek álomba a szereplők, mint a Jacob és Wilhelm Grimm által kitalált történet hősei. Ám tény, hogy senki nem azért fog emlékezni erre a találkozóra, mert a színvonal, a tempó, és a küzdelem felülmúlhatatlan szintet ért el.

Inkább azért, mert még ilyen helyzetben 1926 (az első német focikapitány, Otto Nerz kinevezése) óta soha nem volt a National11. Ugyanis 2023. szeptember 10-ig még nem fordult elő, hogy a válogatott irányítóját szerződésének lejárta előtt kirúgják. Mind a 10 (!) kapitány kitöltötte „szolgálati idejét", a tizenegyedik, Hansi Flick lett az első, akinek idő előtt kellett távoznia. Kevesebb, mint egy évvel a hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt. Ráadásul két nappal a vb-ezüstérmessel vívandó találkozó előtt. Ennyi idő alatt nem lehet új kapitányt találni, így más megoldás nem lévén a válogatott sportigazgatója, Rudi Völler ült le a kispadra. Nem volt idegen neki ez a szerep, hisz évezredünk elején már négy éven keresztül, 53 mérkőzésen ő volt a szövetségi kapitány. Ráadásul a helyzet hasonló volt mint most, a német foci akkor került először igazán mélypontra. Akkor Völler kihúzta onnan egy világbajnoki ezüstéremmel.

A helyzet most is hasonló. És az akkor a megoldást jelentő ember most is „kéznél van". A baj csak az, hogy most 23 évvel idősebb. Vagyis nem biztos, hogy ő jelentheti a hosszútávú megoldást.

A rövidtávú célt mindenesetre elérte a nagyon népszerű Rudi, az elmúlt öt meccsén győzelem nélkül vergődő (ráadásul ebből négyet elveszítő) nemzeti csapat újra győzött. Méghozzá a világ egyik (hanem a legjobb) válogatottja ellen. Nyilván két nap alatt nagy csodát nem tudott tenni a „nemzet Rudija", megtette azt, amit mindenki megtett volna a helyében: a kezdőcsapatba jelölte az élő legendát, Thomas Müllert, és kivette onnan azt a Joshua Kimmichet, aki egyre inkább úgy tűnik, hogy csapata „rossz szelleme" Azt az egykori kiváló csatár is tudta, hogy Mülerrel nem hibázhat. Ám azt nem is sejtette, hogy a Bayern kiváló szellemiségű támadója három perc után már vezetést is szerez csapatának.

Tipikus mülleres góllal: egy oldalról jött beadás hasba találta, és ő ezzel a fociban ritkán használt testrésszel is úgy tette maga elé a labdát, hogy az jó legyen neki lövésre. És nem is hibázott. Ilyen az, amikor két örök győztes találkozik: Völler és Müller. Két világbajnok, két BL-győztes, és akkor most zárjuk is itt le a dicsőséglistájuk sorolását. Inkább arra fókuszáljunk, hogy a kiváló gólszerző, Völler milyen remekül összerakta az elmúlt meccseken csetlő-botló védelmet. Kivette a messze túlértékelt Nico Schlotterbecket, és Jonathan Tah-hal és Benjamin Henrichs-el visszatért ahhoz a 4-2-3-1-es szisztémához, mellyel mind a válogatott, mind a német foci zászlóshajója, a Bayern München több, mint 10 éve a sikereit elérte.

Működött a védekezés, még a 25. perc után is, amikor a megsérülő „szűrő", Ilkay Gündogan helyére a 2017 óta a nem éppen világverő Brightonban játszó Pascal Grosst küldte be. Kézenfekvő lett volna Joshua Kimmichre váltani az újdonsült kapitányt, de a Bayern ászát Völler végig maga mellett tartotta a kispadon. Remek pszichológiai húzás, ilyen apróságok helyre tehetnek egy játékost, és lehet, hogy pont egy ilyentől mászik ki a gödörből egy ott lévő társaság.

Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a franciák maximum kettes fokozatban poroszkáltak a meccs 85. percéig, sőt az említett 70. perc környékén – mint már szóba került – le is álltak. Fütyült is a közönség, nem ezt várta a pénzéért.

A nagy szendergést aztán a 87. percben Leroy Sané oldotta fel, mint a Grimm-mesében a királyfi az egész országra kiterjedő álomkórt. Kapott egy remek labdát, volt kedve futni, és kétgólossá változtatta a német előnyt. Furcsa szituációt okozott ezzel a német fociviszonyokat ismerőknek, ugyanis a dortmundi szurkolóknak előbb a gyűlölt Bayern ikonját, Müllert kellett ünnepelniük, majd a gelsenkircheni ellenség, a Schalke neveltjét. Le a kalappal előttük, hogy a válogatott meccsen félre tették ellenérzéseiket!És le a kalappal a franciák előtt, akik úgy gondolták, hogy két góllal mégsem szabad itt kikapni, és két perccel később (igaz 11-esből) szépítettek. Nem lehet tudni mi történik, ha a franciák komolyan veszik a meccset, de a németek önbecsülésének jót tett ez a találkozó.

Mit lehetett leszűrni ebből a meccsből? Ha szigorúan nézzük, akkor semmit! Ha kicsit megengedőbb az ember, akkor azt, hogy Rudi Völler még mindig győztes típus. Még mindig arannyá válik minden, amihez nyúl. A meccs nagy részében kórusban éltette őt a dortmundi közönség.

Nagy kérdés, hogy talál-e a következő napokban olyan edzőt, aki hozzá hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. Mert abban a furcsa helyzetben van, hogy a saját (ezúttal rövid időre elfoglalt) posztjára keres megfelelő embert.Németországban (de más országokban is a futballt szeretők körében) a vasárnap óta zajló népi játék folytatódik: ki lesz a kapitány?

Jelenleg a képzeletbeli kalapban ott van Julian Nagelsmann, Matthias Sammer, Oliver Glasner, Louis van Gaal, Zinedine Zidane, Miroslav Klose neve, de (komolyan, vagy kevésbé komolyan) felmerült Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann vagy Jürgen Klopp is. Sőt, sokan úgy vélik, hogy az lenne a legjobb, ha a Völler vezette mostani trió irányítaná a csapatot az Eb-n, hisz' mindenki Rudijának a segítői, Hannes Wolf és Sandro Wagner a korosztályos válogatottnál ténykednek, nemcsak a felnőtt mezőnyt ismerik, hanem az utánpótlást is.

Ha a keddi publikumon múlna, akkor biztosan Völler vezetné a National11-et az Eb-n.Klopp már közölte, hogy ő nem hagyja ott Szoboszlai Dominik csapatát, a Liverpoolt, és vélhetően a következő órákban mások is kiesnek majd a kalapból. Viszont valaki megkapja a nagyon megtisztelő, de jelen helyzetben nem sok sikerrel kecsegtető állást. Az biztos, hogy a következő napok úgy kerülnek a német válogatott történetének legizgalmasabb napjai közé, hogy a csapat nemhogy nem lép pályára, de tagjai egymástól messze, egészen más társakkal, más célokért küzdenek majd.