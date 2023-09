Újabb Premier League-ben játszó focistát tiltottak el fogadás miatt

Tiltott fogadás miatt öt hónapra eltiltották a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest labdarúgócsapatának angol védőjét, Harry Toffolót.

Az angol szövetség (FA) szerint a 28 éves futballista 2014 januárja és 2017 márciusa között 375 alkalommal sértette meg a fogadásokra vonatkozó szabályokat, ezeknek a vétségét a játékos maga is elismerte. Eltiltását a 2024-25-ös szezon végéig felfüggesztették. A játékost emellett 21 ezer fontos pénzbüntetéssel is sújtották – számolt be róla a BBC.

Toffolo idén nem lépett pályára a bajnokságban, a Liga Kupában játszott 21 percet a Burnley elleni 0-1-es vereség alkalmával augusztus végén. Az előző idényben viszont 21 alkalommal szerepelt a Nottingham Forest színeiben.

Augusztusban a West Ham United brazil válogatott sztárja, Lucas Paqueta keveredett fogadási botrányba, míg májusban a Brentford és az angol válogatott támadóját, Ivan Toney-t tiltották el nyolc hónapra, miután elismerte, hogy 232 alkalommal megsértette az FA fogadásokra vonatkozó szabályait. Azonban Toffolóval ellentétben Toney eltiltása azonnali volt, és nem felfüggesztett.