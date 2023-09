Részegen, egy kocsmából ment a válogatottba, prostituáltakat szervezett edzésre - Urbán Flórián botrányai

Urbán Flórián kétség kívül a magyar labdarúgás egyik legnagyobb botrányhőse. A korábbi 40-szeres válogatott hátvéd játékosként több időt töltött a kocsmában, mint a pályán, egyszer Mészöly Kálmán egy borozóból hívta be a nemzeti csapatba. Urbán állítja, amúgy a meccsek előtt soha nem ivott. Az edzéseket nem vette túl komolyan, gyakran prostituáltak társaságában töltötte az időt. Visszavonulása után edzőként is sok botránya volt, most most éppen az NB II-es BVSC-Zugló csapatától rúgták ki hat nyeretlen meccs után.

Az 1968-as születésű Urbán Flórián Újpesten nőtt fel, egyszobás lakásban a nagymamájával és a szüleivel. Gyerekkorában hol a Megyeri úti lelátón, hol a salakos, homokos kerületi pályákon tombolt, a nyári szünetekben reggeltől estig a Tél utcai grundon rugdosta a labdát.

Életútját szinte kikövezték a kocsmák, gyári munkásként is sokszor sörözőkben, borozókban múlatta az időt, és többször előfordult, hogy egy-egy élvonalbeli meccs után szombat estétől vasárnap estig ivott.

"Amikor a Volánban játszottam, esténként meg a Mátra borozóban bögréztem, sokan mondták: Flórikám, ne most piálj, focizz húsz évig, keress egy raklap pénzt, aztán utána kiülhetsz iszogatni a teraszra. Erre én azt mondtam: oké, de én most vagyok szomjas b.zmeg" - árulta el egy korábbi interjújában. "Viszont a pályán nem ismertem tréfát, ha három órát aludtam előtte, az sem látszott a játékomon, mentem, mint az állat, lerúgtam a fejét mindenkinek, aki szembejött" - vallotta be.

Állítása szerint a meccsek előtt soha nem ivott, de az edzéseket már nem vette olyan komolyan.Ami a tréningeket illeti, nevetségesnek tartotta, hogy semmilyen képzést nem kaptak gyerekkorukban, csak bemelegítettek, aztán játszottak egymás között. Pályafutása elején, 23 éves korában egy spanyol másodosztályú csapatnál, a Méridánál szerepelhetett próbajátékon, ahol hamar tapasztalhatta, hogy óriási különbség van a magyar labdarúgás és a nemzetközi futball profizmusa között. Annál a klubnál hallott életében először a 4-4-2-es felállásról, elmondása szerint csak ténfergett a pályán és fogalma sem volt, mi a feladata.

Később az NB I-es Győr szerződtette, majd hamar a válogatottban találta magát, ahol szintén rengeteg emlékezetes és meghökkentő pillanatot élt át. 1995-ben Mészöly Kálmánnak az egyik Eb-selejtező előtt a kocsmából kellett összeszednie Urbánt, aki éppen az angyalföldi Zöld Angyal bárban iszogatott. "A vonal másik végén a csapat egyik vezetője volt, aki közölte, hogy sok a sérült, szükség van rám. Kálmán bá' hallotta, hogy itthon vagyok, ezért arra kértek, azonnal menjek ki a Vasas-pályára, mert szerdán játszanom kell Zürichben. Hiába mondtam, hogy cuccom sincs, közölték, azt megoldják. Megoldották, én pedig szerdán úgy játszottam Zürichben, hogy egy sörözőből hívtak be a keretbe" - árulta el 2017-ben megjelent, Urbán Legend című önéletrajzi könyvében.

Azért a nemzeti csapatnál sem a profizmus volt a jelszó: egy dél-amerikai túrán az akkori szövetségi kapitány, Glázer Róbert a repülőn vezényelt edzést, majd a Salvador elleni mérkőzés után Urbán személyesen szállította csapattársainak a prostituáltakat egy közeli kuplerájból. Egy másik kapitány, a legendás Verebes József Urbán elmondása alapján olyan négyvédős felállást talált ki egy mérkőzés előtt, amit korában soha nem gyakoroltak. Az öltözőben egy 100-as Multit pöfékelt. Verebes Józseffel az edzéseken szinte semmit sem csináltunk, de mi voltunk a legjobb csapat a világon - jellemezte a "Mágus" által előszeretettel alkalmazott motivációs gyakorlatot, amellyel a leggyengébbekkel is elhitette, hogy világklasszisok.

Urbán Flóriánnak rengetegszer okozott nehézséget, hogy kordában tartsa züllött életmódját. 2000-ig játékosként a kokaint sem vetette meg, bár a drogfogyasztás kapcsán úgy vélte, a magyar fociélet szereplőinek jelentős része bármikor megbukhatott volna egy drogteszten. Azt is bevallotta, hogy tudni kell róla, ha nincs mögötte egy nő, aki kézben tartja, akkor azonnal "meghülyül". 33 éves korában az egyik kocsmázás alkalmával kihívták egy ivóversenyre. A válogatott focista nyerte meg a küzdelmet, majd ezt üvöltötte összeesett ellenfele arcába: Ide figyelj, te f.szszopó! Én vagyok az Urbán Flóri, és nemcsak szeretek, tudok is inni! Ezek után ő is rosszul lett és kórházban kötött ki.

Urbán Belgiumban játszott. Saját bevallása szerint élete legrosszabb döntése az volt, amikor hazatelepült, miután csúnya véget ért első házassága. "Az egyedüllét miatt jöttem haza. Annyira elhagytam magam, hogy anyukám repülőgéppel járt ki takarítani, főzni hozzám" - vallotta be.

Szeretett klubjánál, az Újpestnél hónapokon át nem kapott fizetést, de később Szegeden sem látott túl sok pénzt, viszont prostituáltak többször is megfordultak az öltözőben saját és csapattársai szórakoztatására. Győzni akarását egyébként szerették Újpesten, a klubnál legendává vált és a IV. kerületi csapat volt az utolsó magyar együttes, amelyben futballozott. 1999-ben, a Debrecen elleni feszült rangadón piros lapot kapott, kiállítása utáni nyilatkozatában a bírót szidta. Ilyet le se fújnak sehol, csak Magyarországon. Azért is tart itt a magyar labdarúgás, mert ilyen játékvezetők vannak - mondta dühösen.

Karrierje kései szakaszában, 2002-ben a Zalaegerszeg színeiben magyar bajnok lett, végigjátszotta azt a legendás meccset, amelyet a Bajnokok Ligája selejtezőjében a ZTE Koplárovics Béla felejthetetlen góljával 1-0-ra megnyert a világsztárokkal felálló Manchester United ellen.

Urbán edzőként is számtalan helyen megfordult, ahol szintén egyedülálló kalandokban és botrányokban volt része. Az NB I-be a vezetésével feljutó REAC-nál a játékosoknak saját maguknak kellett megvenniük a sportkrémeket, a Vasasnál a beleszólása nélkül igazoltak játékosokat, a Fejér megyei II. osztályban szereplő Flavus Velencétől pedig az egyik játékosa rúgatta ki.

Edzőként is a szabadszájúság jellemzi, az élvonalbeli szakembereket többször nyíltan kritizálta. "Itt folyik az igazi munka, amikor kijövünk, és csak nyolcan vannak, akkor ennek a nyolc embernek kell minőségi edzést tartani, hogy legyen valami értelme, ne csak ledobjuk a labdát. Sokkal nehezebb ez, mint mondjuk a papíron okos edzőkollégáknak, akik NB I-ben nem érnek el semmit. Nagyon szívesen leküldeném őket. Talán eljött az ideje annak, hogy helyet cseréljünk" - üzent kollégáinak, többek között Horváth Ferencnek is Urbán.

Az utóbbi időben kissé eltávolodott a labdarúgástól, de tavaly júniusban az NB III-ban szereplő BVSC-Zugló vezetőedzője lett.

Az Urbán által vezetett csapat veretlenül megnyerte az NB III Keleti csoportját, azonban a feljutásra így sem volt garancia. Korábban ugyanis a három NB III-as bajnok automatikusan feljutott a másodosztályba, idén azonban osztályozót kellett játszaniuk az NB II-ben 16., 17. és 18. helyen végzett csapatok ellen. Az oda-visszavágós párharcokat követően csupán egy harmadosztályú csapat, az Urbán vezette BVSC-Zugló jutott fel a másodosztályba, miután 2-1-es összesítéssel megnyerte a Szentlőrinc elleni párharcot.

Az ünneplés során érződött Urbán Flóriánon, hogy az elmúlt évek balhéi miatt óriási feszültség volt benne, ugyanis a feljutás kiharcolása után önkívületben ünnepelt és azt kiabálta:

"mindenki bekaphatja a f*szom".

Az NBII-ben azonban hamar kirúgták, miután az első győztes meccs után hosszú nyeretlenség következett. Mivel a BVSC-től a másodosztályban sokat nem lehetett várni, így nem tudni, valójában mi van a háttérben.

Hogy Urbán Flórián most hol talál munkát, az nagy kérdés. Botrányos előélete miatt egészen biztosan nem fognak érte sorban állni a klubok.