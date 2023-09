Váratlanul kapott nagy pofont a PSG

A francia labdarúgó-bajnokság 5.fordulójában a Paris Saint-Germain hazai pályán 3-2-re kikapott a Nice csapatától, így Luis Enrique csapata elvesztette veretlenségét a Ligue 1-ben.

A PSG a találkozó előtt búcsúztatta el a szurkolók előtt az olasz válogatottal Eb-győztes Marco Verrattit, aki a párizsiakat 11 év után elhagyva a katari al-Arabi csapatához igazolt a napokban.

Mindkét együttes veretlenül várta a válogatott szünet utáni folytatást, a Nice három döntetlennel kezdte a szezont, majd a Strasbourg ellen megszerezte első győzelmét, míg a PSG szintén nem sziporkázott az első két fordulóban, de a Lens és a Lyon ellen már magabiztosan nyert Luis Enrique csapata.



A Nice cseppet sem feltartott kézzel érkezett Párizsba, és némi meglepetésre a 21. percben szinte a semmiből megszerezte a vezetést egy szerencsés góllal. Mbappé labdavesztése után Terem Moffi lőhetett a tizenhatosról, a labda irányt váltott Lucas Hernándezen, így védhetetlenül pattant a jobb alsó sarokba.

A bekapott gól után Mbappé vette vállára a nyomasztó mezőnyfölény játszó PSG-t, és szűk nyolc perccel később kiegyenlített, miután futtából a kapu jobb oldalába lőtt. A világbajnok francia csatár minden zsenialitása mellett azért jócskán benne volt a kapus is a gólban, mivel mellé ütött a labdának.

A fordulás után sem változott a játék képe, a PSG birtokolta többet a labdát, de a vendégek játszottak veszélyesebben. Olyannyira, hogy az 53. percben ismét megszerezte a vezetést a mindössze 34 éves Francesco Farioli csapata. A félpályáról kiugró Terem Moffi cselezte be magát a büntetőterületre, a védőjét elfektette, majd keresztbe lőtt a kapu előtt és a hosszú oldalon érkező Laborde öt méterről bekanalazta a labdát a kapuba.



A PSG a folytatásban is csak szenvedett, míg Moffi a 69. percben tovább növelte a vendégek előnyét. A nigériai válogatott támadó húzott befelé a jobb oldalról, majd a tizenhatos előtérőről tűpontos lövést ereszt meg a bal alsó sarokba.

Az utolsó percek újra izgalmassá váltak, miután Mbappé akrobatikus mozdulattal szerzett góljával visszajött a meccsbe a Paris Saint-Germain, azonban a hat perces hosszabbításban újabb gól már nem esett, így Luis Enrique csapata szezonbeli első vereségét szenvedte el. Ezzel szemben a Nice megerőzte veretlenségét és mostani riválisát megelőzve feljött a tabella második helyére. Ráadásul a nizzai együttes 14 év után tudta újra legyőzni a párizsi sztárcsapatot bajnoki mérkőzésen a Parc des Princes-ben.



Ligue 1, 5. forduló:

Paris Saint-Germain - Nice 2-3 (1-1)

Gólszerzők: Mbappé (29., 87.), illetve Moffi (21., 69.), Laborde (53.)