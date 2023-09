A magyar focicsapatot a címvédő állította meg az Euro Cup negyeddöntőjében

Az Európai Minifutball Szövetség (EMF) a bulgáriai Naposparton rendezi az EURO CUP-ot szeptember 13-17. között. A mezőny egyetlen magyar csapata, az Airnergy csoportelsőként jutott tovább csütörtökön a legjobb 16 csapat közé. A fővárosi együttes a pénteki nyolcaddöntőben 4-4-es döntetlent követően büntetőkkel győzte le a Fresh Fruit Stara Zagorát, majd a negyeddöntőben a címvédő román Nova Vita Targu Mures ellen 1-0-ra kapott ki, így befejezte a szereplését a tornán.

Péntek reggel a bolgár Fresh Fruit várt a Tippmix Magyar Kupa-győztesre. Gabura Gyula tanítványai hamar megszerezték a vezetést, sőt Szabó két góljával és Sztojka találatával a félidő vége előtt nem sokkal háromgólos előnyre tettek szert. A lefújás előtt ugyan szépített a hazai csapat, de az első félidőben mutatott játék talán az eddigi legjobb volt az Airnergytől.

A második félidőben azonban egyre többet lépett fel a bolgár kapus, a létszámfölényt pedig sikeresen gólra is váltották, majd ki is egyenlítettek. A meccs vége előtt öt perccel Kövesdi révén újra megszerezte a vezetést a budapesti csapat (4-3), az ellenfél azonban erre is tudott válaszolni Georgi Georgiev révén, így következhettek a büntetők. A mieink nem hibáztak és összességében megérdemelten jutottak a legjobb nyolc közé.

Nem csoda, hogy Dévényi Dániel nagyon boldogan értékelt a lefújást követően.

A negyeddöntőben nem is jöhetett volna erősebb ellenfél, mint a címvédő román Nova Vita Targu Mures. Dévényi ráadásul két sárga miatt kihagyni kényszerült a meccset, nem voltak tehát optimálisak a körülmények, azonban ez nem látszódott az Airnergy fiatal csapatán.

Gabura Gyula remekül felkészítette fiait az összecsapásra, akik Kövesdi vezetésével – aki végig a pályán volt – végig nyomás alatt tartották a jóval erősebb román klubcsapatot. Egészen a 32. percig 0-0-t mutatott az eredményjelző, Iváncsik bravúrosan védett, ekkor azonban egy bedobásvariáció után megszerezték a vezetést a marosvásárhelyiek Siplacan Iulian találatával.

A Magyar Kupa-győztes nem adta fel, helyzetekig is eljutott Gabura, majd Győri révén, betalálni azonban nem sikerült, így a negyeddöntőben ért véget az Airnergy első európai kupaszezonja.

Az Airnergy csoportmérkőzései:

Eredmények:

09.13.: Airnergy-Atletic Alba Iulia (román) 2-2 (0-2)

09.14.: Airnergy-FC Mechkite (bogár) 2-1 (0-0)

09.14.: Airnergy-Bianconeri (szlovák) 1-0 (0-0)

Nyolcaddöntő:

09.15. Airnergy-Fresh Fruit Stara Zagora (bolgár) 4-4 (3-1) - büntetőkkel továbbjutott a magyar csapat

Negyeddöntő:

09.15: Airnergy-Nova Vita Targu Mures (román) 0-1 (0-0)

A részletes program és az további eredmények a linkre kattintva érhetőek el.