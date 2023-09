"Falunap lesz a Fradi ellen" - a Nagyecsed válogatott focistája nagyon meglepődött

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (OTP Bank Liga) címvédő Ferencváros szombaton 12.45-től a Nagyecsed vendégeként lép pályára a MOL Magyar Kupában. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei bajnokságban szereplő kiscsapatnál hatalmas várakozás övezi a Fradi vendégjátékát. A mérkőzésnek külön pikantériát ad, hogy a két csapat szűk nyolc évvel ezelőtt már találkozott egymással, akkor ugyancsak az MK 3. fordulójában 10-0-ra nyert az FTC. Már azon a mérkőzésen is pályán volt Ladányi Dávid, a Nagyecsed játékosa, aki várhatóan szombaton is ott lesz a páyán Magyarország legnépszerűbb csapata ellen. A minifoci-válogatott játékos az Origónak elmondta, mint vár a találkozótól.

Érdemes kezdésként visszatekinteni a múltra. 2015. október 14-én már megfordult a bajnoki címvédő Nagyecseden, akkor Magyar Kupa 3. fordulójában 10-0-ra nyert a Fradi. Azon a meccsen kezdőként lépett pályára. Hogy emlékszik vissza?

Nagyszerű élmény volt már akkor is pályára lépni a Fradi ellen. Sajnos azon a meccsen nem sikerült gólt szereznünk, viszont kaptunk rendesen. De ez van, ebben nincs semmi szégyellnivaló. Már akkor is egy jó Ferencváros jött, Thomas Dollal a fedélzeten. A pályán volt Roland Lamah, Cristian Ramirez, Nagy Dominik, Valadan Cukic , Pintér Ádám, Varga Rolan, Emir Dilaver és sorolhatnám az egész csapatot, mind nagyszerű focista volt.

Szűk nyolc év elteltével most újra Magyarország legnépszerűbb csapata ellen léphetnek pályára. Nem túlzás azt állítani, hogy ennél nagyobb klubbal itthon nem lehet találkozni. Mit jelent a nagyecsedi játékosoknak ez a mérkőzés?

Ilyenkor mindenki profi focistának érezheti magát. Nekünk, mint amatőr játékosoknak, akik a mindennapi munka mellett játszik. Jobbat nem is kívánhatna az ember. Az ország legjobb csapata ellen léphetünk pályára. Sőt, Európában is letette a névjegyét Fradi, elég annyit mondanom, hogy öt éve folyamatosan ott vannak valamelyik kupasorozatban. Ez a tény el is mond mindent arról, milyen Fradi jön Nagyecsedre. Nagyon várjuk.

Nagyecsed 6000 fős kisváros. Mit jelent az ott élőknek, hogy jön a Fradi? Megállítják önöket az utcán az emberek?

Természetesen megállítanak. Szerintem hát-három ezer ember kint is lesz a meccsen. Izgatottan várják velünk együtt ezt a mérkőzést a szurkolók is. Mondhatnám viccesen, hogy igazi falunap lesz szombaton.

Hogyan készülnek a mérkőzésre? Sok helyen lehetett olvasni, hogy az egyébként szűk nagyecsedi keret a Ferencváros érkezésének a hírére megsokszorozódott.

Heti kéthárom alkalommal edzünk a teljes kerettel, viszont most egy kisebb sérülés hullám van sajnos a csapatnál. Ezért felkérték az ügyesebb fiatalokat. hogy jöjjenek edzeni a felnőttek közé. Mindezt pont akkor, amikor megkaptuk a Fradit a kupában. Még én is csodálkoztam, hogy az egyik edzésen legalább 24-en voltunk fiatalokkal együtt, ez nagyon ritka.

Mik lehetnek a célok a Fradi ellen?

Ha lehet nekünk célról beszélni a Fradi ellen, akkor az, hogy próbáljunk minél tovább kapott gól nélkül meccsben maradni. Játszani amennyire csak lehet a Fradi ellen, illetve a szurkolóinknak szeretnék szerezni egy gólt is. Élveznünk kell a meccset, mert amatőr szinten azért a Fradi ellen nem sok sanszunk lesz.

A Fradi új edzőjének, Dejan Sztankovicsnak ez lesz az első mérkőzése a fővárosi csapat kispadján. Tőle milyen taktikára számít?

Kifejezetten gyors, letámadásos, erőszakos, gólra törő csapatot várok, amely nem hagy majd nekünk még levegőt se venni.

Nem biztos, hogy ez "jól jött" nektek az edzőváltás. Mindenki bizonyítani akar az új trénernek, aki biztosan nem akar kockáztatni, így valószínűleg közel a legerősebb összeállításában léphet pályára az FTC. Hogy látja?

Bármilyen csapattal is jön a Fradi, igazából teljesen mindegy. Már csak azért is, mert bármelyik klub ellen lének pályára, mindenhol a győzelem a céljuk. Főleg a hazai mezőnyben, így ellenünk is természetesen.

Túlzás nélkül állítható, hogy nem gyakran lépnek pályára több ezer néző előtt. Milyen hangulatra számít?

Ahogy említettem, biztos vagyok benne, hogy két-három ezer ember kint lesz a mérkőzésen. Fantasztikus hangulat várható, nyolc éve is átéltem már. Most is át kell majd minden pillanatát, a Fradi-tábort egyébként sem kell senkinek bemutatni.

Ilyenkor egy megyei játékos másképp készül a meccsre, mint egy "mezei" bajnokira? Mennyire izgatott a találkozó miatt?

Várom nagyon a mérkőzést, szeretnék jó játékkal segíteni a kis csapatunknak, hogy a minimálisan kitűzött célunkat elérjük. Izgatott vagyok, bár sokan nem tudnak eljönni a barátok és családtagok közül, de abban biztos vagyok , hogy a tv előtt ülnek majd és szurkolnak nekünk.

Nagyecseden pont most készült el a futballpálya rekonstrukciója, így a harmincnégyszeres bajnok elleni összecsapás lényegében pályaavató is lesz. Mit lehet erről tudni?

A pálya elég rossz állapotban volt az utóbbi években és ráfért már egy felújítás. A csapat is a szomszéd településen, Nyírcsaholyban edz, illetve ott voltak a hazai meccseink.

Talán az olvasók közül nem sokan tudják, hogy a nagyályás foci mellett kispályázik is, nem is akármilyen szinten. Ott volt az ausztráliai Perth-ben 4. helyezett magyar válogatottban, illetve most is a kerettel készül az Egyesült Arab Emírségekben október végén megrendezésre kerülő minifutball világbajnokságra. Hol tart jelenleg a felkészülés?

Jelenleg heti egy edzés van Budapesten, és szeretne mindenki bekerülni az utazó keretbe. Ez meg is látszik az edzésmunkán, illetve az intenzitásán. Pörgős, kemény edzések vannak, de ez teljesen normális ilyenkor.

Milyen szereplést vár a vb-től?

Először is szeretnék az utazó keretben lenni. Jelen pillanatban vagyunk 22 -en és 13 játékos vehet részt a vb-n. A csoport elég erős lett, még azt is meg merem kockáztatni, hogy a legerősebb. (Portugál, Szerbia, Líbia, - a szerk.) Csapatként mindent meg kell tenni azért ,hogy továbbjussunk a csoportból és ezt követően teli önbizalommal akár elmenni a végsőkig.

A válogatott edzéseken szóba került a Fradi elleni meccs?

Persze, zrikálnak is rendesen a többiek, de ez teljesen rendben van.

Végül mit üzenne a szurkolóknak a Ferencváros elleni meccs előtt?

Élvezzék a találkozót és érezzék jól magukat. Hajrá Nagyecsed!