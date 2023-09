23 évesen rákban meghalt a tehetséges angol focista

23 éves korában, hosszan tartó betegség után meghalt Ben Cull, korábbi angol utánpótlás-válogatott labdarúgó.

A korábbi angol utánpótlás válogatott focista a Southampton akadémiájának egyik legtehetségesebb játékosa volt, 17 évesen azonban megindult a küzdelme az Ewing-szarkómával, ami a második leggyakoribb gyermekkori csontdaganat.



A The Sun azt írja, hogy Cull állapota az elmúlt hónapokban tovább romlott, ennek ellenére a kórházban megkérte a barátnője, Daisy Morrison kezét. A lány igent mondott neki, azonban a szerelmük nem teljesedhetett ki egy életen át, ugyanis néhány héttel a lánykérés után meghalt a korábbi tehetséges focista.

Daisy Morrison érzelmes Instagram-posztban jelentette be Ben Cull halálát.

„A legnehezebb búcsú. Tegnap elvesztettem az egész életemet, a vőlegényemet, a lelki társamat, az egész világomat. Mindig reméltem, és imádkoztam, hogy ez a nap soha, de soha nem jön el. Ez az igazi szívfájdalom, a szívem fizikailag fáj, és még soha nem éreztem ekkora fájdalmat. Anyám és apám nem is választhattak volna jobb lelki társat nekem, imádtak téged, úgy gondolnak rád, mint egy fiúra, és most nagyon fáj nekik is.”



„A végsőkig harcoltál drágám, tudom, hogy mindent megtettél, hogy maradj, és annak ellenére, hogy annyira szenvedtél, folytattad, amiért örökké hálás leszek, soha nem adtad fel, Istennek tervei voltak. Egyet biztosan mondhatok, hogy minden egyes másodpercből a legtöbbet hoztuk ki. Mindketten azt mondtuk, hogy szívesebben lennénk együtt a lelki társunkkal kevesebb időre is, mint hogy egy egész életet egymás nélkül éljünk le. Te voltál az ok, amiért minden nap mosolyogtam, az okom, hogy felébredjek, te voltál az első, akihez problémámmal fordultam.

„Annyiszor mondtad, hogy legyek bátor, és soha ne adjam fel, ígérem, megpróbálom. A legnehezebb dolog lesz, hogy elengedjek téged. Jó éjszakát kicsim, egy nap találkozunk odafent. Újra találkozunk drágám, és befejezzük a történetet, mivel még nincs vége.”

Ben Cull a Southampton akadémiáján kezdte a pályafutását, 2015 nyarán bekerült a Szentek U18-as csapatába. Kétszer szerepelt az angol utánpótlás válogatottban mielőtt 2018-ban a betegsége miatt meg kellett szakítania az ígéretes pályafutását.