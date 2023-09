Hatalmas meglepetés: NB III-as csapat ejtette ki a Fehérvárt a Magyar Kupából

A MOL Magyar Kupa legnagyobb meglepetését a Fehérvár FC szolgáltatta azzal, hogy egygólos vereséget szenvedett szombaton a harmadosztályú ESMTK vendégeként, így kiesett a harmadik fordulóban.

Óriási meglepetésre az NB III-ban szereplő ESMTK otthon győzte le a Fehérvár FC-t a Magyar Kupa harmadik fordulójában, és ezzel a legjobb harminckettő közé jutott.



A mérkőzés első fele javarészt mezőnyjátékkal telt. A hazai kapusnak, Jeszenyszky Ádámnak kellett védenie Csongvai szabadrúgásánál a 24. percben. Később Soós 18 méteres lövésénél a fehérvári Tóth Balázs védett nagyot, majd a 36. percben Jeszenyszky hárította Schön nem túl erős csavart lövését.

A félidő végén Bese és Szabó Levente is kihagyott két nagy ziccert. A második félidőben felpörögtek az események: Bese beadása után Karamoko lőtt estében, Jeszenszky védett, majd Kodro lövése tartott a hálóba, azonban az egyik hazai hátvédről szögletre pattant a labda. Pár perccel később Kalmár remek lövését védte szép mozdulattal Jeszenszky, aki Kodro két újabb kísérletét is hárította.



A fővárosi együttes a 75. percben Lucz Viktor révén szerezte a győztes találatot: a támadó a leshatárról kilépve egyedül vitte a labdát Tóthra, és óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba.Az élvonalbeli csapatok közül még a bajnoki bronzérmes Debrecen is megszenvedett a továbbjutásért, mivel hátrányból fordítva csak 2-1-re nyert az ESMTK-hoz hasonlatosan NB III-as Eger otthonában úgy, hogy a győztes gólt a 88. percben szerezte Olekszandr Romancsuk.



A címvédő Zalaegerszeg ugyanakkor könnyedén lépett a legjobb 32 közé az ugyancsak harmadosztályú Cigánd vendégeként aratott négygólos sikerrel.



A negyedik forduló sorsolását hétfőn tartják.



Magyar Kupa, 3. forduló

ESMTK (NB III)–Fehérvár FC 1-0 (0-0)



Evolution Hungary-Cigánd SE (NB III)-ZTE FC 0-4 (0-2)

Credobus Mosonmagyaróvár (NB II)-Puskás Akadémia FC 0-2 (0-1)

BKV Előre (NB III)-Paksi FC 0-7 (0-3)

Eger SE (NB III)-Debreceni VSC 1-2 (1-1)

Budaörs (NB III)-BFC Siófok (NB II) 1-2 (0-0)

Dorogi FC (NB III)-Budapest Honvéd (NB II) 2-4 (0-3)

Bajai LC (megyei I.)-Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 0-7 (0-2)

Putnok FC (NB III)-Budafoki MTE (NB II) 0-1 (0-0)

Debreceni EAC (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II) 1-2 (1-2)

Dunaharaszti MTK (megyei I.)-Vasas FC (NB II) 0-1 (0-0)



korábban:

Nagyecsed RSE (megyei I.)-Ferencvárosi TC 0-8 (0-3)



pénteken játszották:

Soroksár SC (NB II)-Kecskeméti TE 1-2 (1-1)