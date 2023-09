A Barcelona focistája olyat tett, amire Messi volt képes legutóbb

A spanyol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában a bajnoki címvédő FC Barcelona 5-0-ra legyőzte a Real Betist a barcelonai olimpiai stadionban, ezzel Xavi Hernández együttese továbbra is veretlen a La Ligában.

A katalánok remek formában várhatták a találkozót, ugyanis a legutóbbi három meccsüket megnyerték a La Ligában, ráadásul a csapatnak is lett egy új sztárja a 16 éves Lamine Yamal személyében, aki a válogatott szünetben már a spanyol nemzeti csapatban is bemutatkozott és a válogatott legfiatalabb gólszerzője lett. A tinisztár most pihenőt kapott Xavi Hernándeztől, helyére viszont bekerült a csapatba a portugál válogatott Joao Felix, aki az Atlético Madridból érkezett kölcsönben, mellette szintén először kezdett a Manchester Citytől érkezett Joao Cancelo.

A Betis az idei szezonban négy meccsből csak kettőt nyert meg, de Manuel Pellegrini csapatának kőkemény volt a sorsolása. A sevillai csapatban ezúttal is ott volt a Real Madrid korábbi sztárja, az az Isco, akit az idei szezonban mind a négy Betis-meccs után megválasztottak csapata legjobbjának.

Ahogy az várható volt, a Barcelona birtokolta többet a labdát, azonban a katalán csapat sokáig nem tudott nagy helyzetet kidolgozni. A 25. percben aztán így is megszerezték a vezetést a gránátvörös-kékek két új szerzemény összjátéka után. Egy labdaszerzés után Oril Romeu tette be a labdát a védelem mögé beinduló Joao Felixnek, a portugál támadó kapáslövését Hector Bellerín blokkolni tudta, de a labda visszapattant Felix elé, aki éles szögből a kapuba bombázott.

A vezetést után a vendégek érezhetően megzavarodtak, ezt pedig a katalánok kihasználták és a 32. percben egy káprázatosan szép góllal növelték az előnyüket. A dán Andreas Christensen felpasszát Joao Felix egy hanyag mozdulattal elengedte a lábai között, ez pedig annyira váratlanul érte a Betis védőit, hogy Robert Lewandowski kiléphetett ziccerben, és kíméletlenül kilőtte a jobb alsó sarkot.

A 42. percben eldönthette volna a meccset a Barcelona. Egy gyors kontratámadás végén Joao Felix ugratta ki Lewandowskit, a lengyel támadó ziccerbe került, de a közeli lövését egy korábbi Barcelona-játékos, Marc Bartra blokkolta becsúszva.

A hosszabbításban aztán visszajöhetett volna a meccsbe a Betis. Isco kapu elé betett labdáját Willian José belsőzte nyolc méterről kapura, de a brazil támadó lövését Marc-Andre ter Stegen hatalmas bravúrral kitolta a kapu jobb oldalából.

A második félidőben a Barcelona hatalmas fölényben játszott, sorra hagyta ki a ziccereket, de aztán a 62. percben eldöntötte a meccset. Rui Silva, a Betis kapusa egy szabadrúgásnál borzalmasan állította fel a sorfalat, a labda mögé odaálló Ferrán Torres pedig 23 méterről a bal alsó sarokba csavarta a labdát.

A Barcelona legutóbb 2021. május 2-án szerzett gólt közvetlenül szabadrúgásból, az a találatot Lionel Messi lőtte a Valencia elleni bajnokin. A katalán csapatnak azóta 41 sikeretlen szabadrúgás kísérlete volt mielőtt Ferrán Torres be nem talált a Betis ellen.

A 66. percben növelte az előnyét a Barcelona. A Ferrán Torres helyére beküldött Raphinha kapott egy átadást, a brazil válogatott szélső tolt egyet a labdán, majd 18 méterről a bal alsó sarokba lőtt.

A folytatásban már csak az volt a kérdés, hogy mennyi lesz a különbség. A Barca rengeteg helyzetet dolgozott ki, de az ötödik gólra a 81. percig kellett várni. Ekkor a portugál Joao Cancelo ment el a jobb oldalon, egy csellel elfektetett egy védőt, majd 13 méterről a kapu jobb oldalába lőtt.

Győzelmével a Barcelona továbbra is veretlen a La Ligában, és ideiglenesen a tabella élére állt.