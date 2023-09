Agydaganattal küzd a Serie A-t is megjárt 27 éves brazil focista

Torcedores do Guarani criaram uma vaquinha online para custear a cirurgia do lateral Júnior Tavares, da Ponte Preta. O jogador, de 27 anos, está internado desde a última quarta-feira (13) para a retirada de um tumor no cérebro.



No início de agosto, Júnior Tavares sentiu um... pic.twitter.com/TmnKzl8sHv