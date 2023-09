Lisztes Krisztián szárnyalt, Dejan Sztankovics gólparádéval mutatkozott be a Fradi kispadján

A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában a Ferencváros 8-0-ra verte a megyei I-es Nagyecsed együttesét, így a papírformának megfelelően könnyedén jutott a legjobb 32 közé Dejan Sztankovics első meccsén.

A Ferencváros új edzője, Dejan Sztankovics a Nagyecsed elleni mérkőzésen mutatkozott be a Ferencváros kispadján, így még nagyobb figyelmet kapott, hogy vajon milyen összeállításban küldi pályára a csapatát. Nos, a Fradi szerb mestere a Varga - Botka, S. Mmaee, Cissé, Ramírez - Sigér - Lisztes, Zachariassen, Marquinhos, Owusu - Pesic kezdőcsapatnak szavazott bizalmat. A magyar válogatottól nemrég visszatérő Dibusz Dénes és Varga Barnabás el sem utazott az együttessel.

A meccs előtt egyperces néma csenddel emlékeztek meg a nagyecsedi Veres Károlyról, aki dolgozott a klubnál is, fontos szerepet töltött be kisváros életében.

A negyedik percben Pesics révén gyorsan vezetést is szerezhetett volna a Fradi, de lesről talált be, így még tartotta magát a Nagyecsed. A Fradi a folytatásban is a kapu elő szögezte a riválisát, de a szerencse is a hazai csapat mellett állt.

A 12. percben Lisztes kapott jó labdát, majd megpróbálta elvinni a labdát Szabolcsi mellett, a kapus azonban szabálytalan volt - sárga lapot is kapott -, így jöhetett a büntető, amelyet Pesics magabiztosan értékesített (0-1).

A 16. percben jött az újabb Fradi-gól: Lisztes lépett ki szépen egy lefordulást követően, majd hat méterről könnyedén lőtt a kapuba a 16. percben (0-2).

A Nagyecsed is próbálkozott egy lövéssel, a hazai szurkolók nagy örömére, hiába lőtt jócskán kapu fölé Sarkadi. A 25. percben elment a nap, így kicsit kellemesebb lett az időjárás is.

Ezt követően is maradt természetesen támadásban a Fradi, de a Nagyecsed jól tartotta magát, nem esett össze a kapott góloktól. Igaz, ehhez kellettek Szabolcsi bravúrjai is. Közben a hazai csapat kontrákból próbált veszélyes helyzeteket kialakítani, ez egyszer-kétszer sikerült is. Bő fél óra elteltével Owusu szép cselek után került ziccerbe, a negyecsedi kapus újabb bravúrt mutatott be. Nem sokkal később újabb ziccert hibázott a Fradi szélsője, majd Pesics akart passzolni nagy helyzetben a lövés helyett.

Az első félidő legvégén, a 46. percben jött az újabb Fradi-gól, amikor Owusu jobb oldali beadása után Lisztes négy méterről lőtt okosan a kapuba (0-3).

Dejan Sztankovics cserélt a félidőben, Samy Mmaee helyére Wingo érkezett a pályára. A második játékrészt is jól kezdte a Fradi, Pesics közeli próbálkozását azonban védte a kapus.

A 49. percben pedig már Szabolcsi is tehetlen volt, amikor Lisztes passza után Zachariassen lőtt 12 méterről lapusan a kapuba.

Az 52. percben jött a vendégek újabb találata, amikor Owusu kapott jó indítást a jobb oldalon, majd Owusu lőtt a hálóba, hiába tudott Szabolcsi még hozzáérni a labdához.

Mindkét oldalon jöttek a folyamatos cserék, a fővárosi csapatnál Civic és Pászka is beállt Botka és Ramírez helyett. Nem sokkal később Gojak és a régóta sérüléssel bajlódó Besic is pályára lépett, a Fradi-szurkolók nagy örömére.

A Nagyecsed a folytatásban is jól tartotta magát, nem úgy tűnt, hogy eláradnak a játékosok a meccs utolsó harmadára.

A 74. percben Pesics a kapufát találta el, de érezett Sigér a kipattanóra és közvetlen közelről a kapuba talált (0-6).

Nem sokkal később Pesics ismét a kapufát találta el nyolc méterről, mezőnyből nem akart összejönni neki a gól.

A 78. percben a csereként beálló Besic szerzett labdát 22 méterre a hazai kaputól, majd tolt egyet a labdát, és okosan a bal alsóba tekert.

A Nagyecsed a 84. percben kapust is cserélt, hogy Sarkadi is átélje ezt a nem mindennapi élményt. Közben a pálya mellett elhaladó mozdonyvezetők folyamatos dudálással köszöntötték a szurkolókat, tényleg fantasztikus volt a hangulat.

Owusu még 92. percben betalált hét méterről, ezzel lezárva a meccset. Újabb gól ugyanis nem esett a hátralévő időben, így a Fradi 8-0-s győzelemmel jutott a legjobb 32 közé a Magyar Kupában.

Magyar Kupa, 3. forduló

Nagyecsed-Ferencváros 0-8 (0-3)

Gólszerzők: Pesics (13., büntető), Lisztes (16., 45+1), Zachariassen (49.), Owusu (52., 90+2.), Sigér (74.), Besic (78.)

Nagyecsed: Szabolcsi (Sarkadi Zs., 84.) - Nagy Z. (Bujáki, a szünetben), Zámbó, Pócsi, Szabó, - Sarkadi G. (Raffai, 84.), Ladányi, Kóka - Nyíregyházi (Somlyai, 51.), Nagy Norbert - Marinas (Jónás, 64.).

Ferencváros: Varga Á. - Botka (Pászka, 58.), S. Mmaee (Wingo, a szünetben), Cissé, Ramírez (Civic, 58.) - Sigér - Lisztes, Zachariassen (Gojak, 65.), Marquinhos (Besic, 66.), Owusu - Pesics.