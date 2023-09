Botrányhős magyar fociedző, hét NBA-sztárral orgiázott a szexi modell, Dárdai Pál panaszládája

A pénteki nap sem telt érdekességek nélkül a hazai és a nemzetközi sportvilágban, a szokásoknak megfelelően ezúttal is egy helyen gyűjtöttük össze az előző nap legfontosabb híreit.

Urbán Flórián kétség kívül a magyar labdarúgás egyik legnagyobb botrányhőse. A korábbi 40-szeres válogatott hátvéd játékosként több időt töltött a kocsmában, mint a pályán, egyszer Mészöly Kálmán egy borozóból hívta be a nemzeti csapatba. Urbán állítja, amúgy a meccsek előtt soha nem ivott. Az edzéseket nem vette túl komolyan, gyakran prostituáltak társaságában töltötte az időt. Visszavonulása után edzőként is sok botránya volt, most most éppen az NB II-es BVSC-Zugló csapatától rúgták ki hat nyeretlen meccs után.

Az Egyesült Államokban megőrülnek egy csinos modellért, Aliza Jane-ért - főleg a hatalmas melleiért -, aki bevallotta, nem aprózta el és hét NBA-sztárral szexelt egyetlen éjszaka alatt.

Egyre jobban forr a levegő az NFL-legenda Tom Brady és a szupermodell Irina Shayk között. A hírek szerint szerint ez azonban csak egy színjáték, Irina csupán féltékennyé szeretni tenni korábbi szerelmét, Bradley Coopert.

Dárdai Pál, a német másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Hertha BSC edzője új öltözői szabályt hozott. A magyar szakember kihelyezett egy panaszládát az öltözőbe, amibe névtelenül is üzenhetnek a játékosok, ha bajuk akad vele.

Bogdán Ádám, a 21-szeres magyar válogatott kapus nyáron távozott a Ferencvárostól. A 35 éves kapus mögött érdekes pályafutás van, hiszen 13 évet töltött légiósként a szigetországban és megfordult minden idők egyik legnagyobb klubjában, a Liverpoolban is. A Fradi kapusa most a Tribün podcastműsorának a vendége volt, ahol arról beszélt, hogy nagy valószínűséggel visszavonul, és elmondta azt is, hogy milyen tervei vannak a jövőre nézve.

A francia labdarúgó-bajnokság 5.fordulójában a Paris Saint-Germain hazai pályán 3-2-re kikapott a Nice csapatától, így Luis Enrique csapata elvesztette veretlenségét a Ligue 1-ben.

A címvédő Bayern München hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a hosszabbításban egyenlítő Bayer Leverkusennel a német labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.