Három gólt rúgott a volt NB I-es csatár, könnyedén nyert a Hertha - videó

A Hertha BSC 3–0-ra legyőzte a Braunschweiget a 2. Bundesliga 6. fordulójában.

A válogatott szünet előtt az idényt rosszul kezdő Hertha 6–4-re kapott ki a Magdeburgtól egy emlékezetes meccsen, de Dárdai Pál alakulata az eddig szintén nem brillírozó Braunschweig ellen nyerni tudott.

A 30. percben Haris Tabakovic betalált, de ezt a videóbíró érvénytelenítette, a svájci azonban ezt követően háromszor is szabályos gólt szerzett: a 38. percben lett 1–0, a 47. percben egy büntetőt lőtt be, majd az utolsó 20 perc kezdetén is beköszönt. Az NB I-ben a DVSC-t és a DVTK-t is megjárt csatár remekül játszott a meccsen.

Dárdai Pál ezúttal két fiának Dárdai Mártonnak és ifj. Dárdai Pálnak szavazott bizalmat a kezdőben, utóbbit viszont a 40. percben le kellett cserélni kisebb sérülés miatt, sántított. Helyére öccse, Dárdai Bence jött be.



Bundesliga 2

6. forduló

Hertha–Braunschweig 3–0 (Tabakovic 38., 45+2, 71. – a második 11-esből)