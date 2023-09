A Fradi számára szenzációs részletek derültek ki Lisztes Krisztián átigazolásáról

A magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapatának játékosa, Lisztes Krisztián 2024 nyarán csatlakozik a német Eintracht Frankfurthoz, ám addig is minden egyes játékperccel különösen jól jár a Fradi is.

A hétvégi Magyar Kupa-meccsen két gólt szerző 18 éves támadóért a hírek szerint 4,5 millió eurót fizet a frankfurti együttes, amellyel 2029 nyaráig szóló szerződést írt alá – ez azonban csak az alapösszeg. Korábban Kubatov Gábor klubelnök is arról beszélt, hogy mindennel együtt akár a 10 millió eurót is meghaladhatja az összeg, most pedig a német Frankfurter Rundschau úgy értesült, hogy minden egyes szezonbeli meccsért, amelyen Lisztes pályára lép a Ferencvárosban, a magyar bajnok extra prémiumot kap. Ez ugyanis szinte garantálja az Eintracht számára, hogy Lisztes nem marad játék nélkül a következő szűk egy évben sem.

Az idősebb Lisztes Krisztiánt is dicsérő fr.de a cikkében megemlíti, hogy a fiatal támadó milyen kiváló idénykezdeten van túl, ugyanis az utánpótlás-válogatottat is ideértve átlagosan 58 percenként szerzett eddig gólt.