Mindenki a Manchester Cityre feni a fogát a történelmi BL-szezon kezdetén

Szeptember 19-én, kedden elkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2023-24-es idénye. A már jól megszokott 32 csapatos, egy csoportkörös, majd egyenes kieséses formátumban utoljára láthatjuk Európa legjobb csapatait, élvezzük hát ki, amíg lehet! Ha az esélyeket latolgatjuk, a legtöbben alighanem címvédésre fogadnak, a Manchester City ugyanis nem gyengült annyit, amennyit a kihívók erősödtek. Viszont már megszokhattuk, hogy a BL-ben nem lehet biztosra menni, hacsak abban nem, hogy idén is lesznek magyar szereplői a sorozatnak.

Jól figyeljenek, mert ilyet mostanában már nem fognak látni! Mármint 32 csapatos Bajnokok Ligáját egy csoportkörrel, majd egyenes kieséses párharcokkal. Az idei szezon lesz ugyanis az utolsó, amikor ebben a formában bonyolítja le az UEFA a kontinens (a világ?) legrangosabb klubsorozatát. Megszoktuk, megszerettük ezt a rendszert, amit a 2009-10-es idénytől vezetett be az UEFA, egyszerű volt követni, könnyen átlátható volt. A 2024-25-ös idényben talán már a majdani Európai Szuperligát megelőlegezendő áttérnek az úgynevezett svácji rendszerre, amikor is csapatot négy darab 9 csapatos csoportba osztják, ahol mindenki egyszer találkozik mindenkivel, négy-négy meccset játszva otthon és idegenben.

De ez még a jövő zenéje (azé a jövőé, ami megelőzi a szaúdi klubok becsatlakozását, feltéve, hogy kitart addig a befektetések lendülete), most foglalkozzunk, az előttünk álló, újfent csak hihetetlenül izgalmasnak ígérkező idénnyel!

Újoncok és magyarok

Szokás mondani, hogy a BL egyik, kritikusai szerint legnagyobb hibája, hogy mára roppant belterjes lett az előre leosztott csoportkörös helyeknek köszönhetően. Amiben van is nem kevés igazság, hiszen mára a főtábla úgy néz ki, hogy a bajnokságok zárultával 26 hely rögtön gazdára is talál (az angol, a német, a spanyol és az olasz liga viszi a főtáblás helyek felét), és a selejtezőkből csupán 6 csapat veredheti el magát a legjobbak közé. Idén "legmesszebbről" a dán és a török bajnok érkezett: a Köbenhavn és a Galatasaray is a selejtezők második körében kapcsolódott be, hogy három pár harc sikeres megvívása után lépjen be a futball Kánaán kapuján.

Ugyanakkor idén is folytatódik egy 2015 óta tartó sorozat, azaz, hogy van újonc csapat a főtáblán. Idén a belga bajnokságot nem akármilyen dráma végén megnyerő Royal Antwerp, valamint a magyar válogatott Schäfer Andrást papíron a soraiban tudó, gyakorlatban azonban már tavaly november óta csak pár balszerencsés percre pályára küldő Union Berlin mutatkozhat be a nagyok között.

A legszebb BL-mez versenyét máris megnyerte az Union Berlin:

Le maillot d'UNION BERLIN pour la Champions League pic.twitter.com/uGMdNfla6e — Horizon Bundesliga (@BuLi_Benny) September 14, 2023

A BL-főtábla újoncai 2015 óta:

2015-16 Asztana, Borussia Mönchengladbach, Gent

2016-17 Leicester City, Rosztov-Don

2017-18 Qarabag, RB Leipzig,

2018-19 Hoffenheim, Crvena zvezda, Young Boys

2019-20 Atalanta

2020-21 İstanbul Başakşehir, Krasnodar, Midtjylland, Rennes

2021-22 Sheriff Tiraspol

2022-23 Eintracht Frankfurt

2023-24 Royal Antwerp, Union Berlin

Ha már Schäfer Andrást említettük, akkor gyorsan írjuk le, hogy reményeink szerint lesz még két magyar szereplője a főtábla küzdelmeinek, mégpedig az RB Leipzigben játszó Gulácsi Péter és Willi Orbán személyében. Sajnálatos ugyanakkor, hogy előbbi a hosszú sérülése után a hétvégén ülhetett le először a kispadra (bár ez inkább örömteli), míg utóbbi a csehek ellen barátságos adok-kapok során szedett össze egy sérülést, ami több hétre távol tartja a pályától. De mindketten ott vannak a Lipcse BL-keretében, azaz számol velük Marco Rose vezetőedző!

Das Line-up von Cheftrainer Marco #Rose für die neue Spielzeit in der #Königsklasse steht fest.



Das ist unser #UCL-Kader #ChampionsLeague — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 17, 2023

A halálcsoport és a többiek

A legjobb nyolc között már valahogy szinte mindig ugyanazok a csapatok lépnek pályára, mégsem mondhatjuk, hogy a csoportkör előre lefutott lenne. Az idei kiírásra pedig sikerült nyolc, szinte teljesen kiegyensúlyozott csoportot összehozni, azaz jól tesszük, ha felkészülünk a meglepetésekre.

A csoport: Bayern München, Mancheseter United, FC Köbenhavn, Galatasaray

A csoport favoritja egyértelműen a német rekordbajnok, amelyik idén még úgyis több pénzért adott el játékosokat, hogy 100 millió euróért végül csak megvette Harry Kane-t, 50 millióért pedig a Napoli koreai védőjét, Kim Min-dzsét. Az biztos, hogy a Sadio Mané - Kane cserével nyertek a bajorok, akik alighanem simán fogják nyerni ezt a négyest. Ahogy az angol bajnokság rajtját elnézzük, nem a két győzelemmel és három vereséggel rajtoló Manchester United lesz rájuk a leginkább veszélyes...

Érdekesség: a MU-ban játszó Rasmus Höjlund akár a pályán is összefuthat két kisöccsével, az ikerpár Emil és Oscar Höjlundd.

B csoport: Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

Egy bajnokcsapat nélküli BL-csoport, amire sokan csak legyintenek, hogy egy erősebb EL-csoportot alig ad ki ez a négy csapat. Pedig a Lens például csak egyetlen ponttal maradt le a Messit, Neymart és Mbappét felvonultató párizsi világválogatottól, a Sevilla szokása szerint megnyerte az Európa-ligát, így váltva jegyet a BL-be, míg az Arsenal a triplázó Manchester City egyetlen komoly kihívója volt a PL-ben.

Érdekesség: A csapatokat irányító négy edző közül három is újonc lesz a BL-ben, csak a PSV kispadján ülő Peter Bosz hallotta már élesben a BL-himnuszt.

C csoport: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

Ilyen egy jó BL-csoport! Ebben a négyesben van gigantikusan nagy sztárcsapat, egy igazán naggyá talán soha nem váló sztárcsapat, valamint két kicsi, akiknek lehet drukkolni, de főleg az Unionnak Schäfer András miatt. A Real Madrid és a Napoli összecsapása előtt ráadásul mindig fel lehet idézni, hogy ennek a két csapatnak köszönhető egyáltalán a BL-megszületése. A Blancók örülhetnek, hiszen decembertől teljes kapacitással használhatják a Bernabeu-stadiont. A spanyol sztárcsapatból távozott a francia csatár Karim Benzema, helyette viszont érkezett a támadósorba Jude Bellingham, míg a sérült Thibault Courtois helyettesítésére sikerült kölcsönvenni a Chelsea kapusát, Kepa Arrizabalagát.

Bellinghammel jó vásárt csinált a Real Madrid:

.@FabrizioRomano: "It's a love story between Jude Bellingham and Real Madrid." pic.twitter.com/zjsv1FD0NA — Madrid Universal (@MadridUniversal) September 17, 2023

A Napoli Kim Min-dzse távozása után hetekig az idegbaj határán imádkoztak, hogy gólkirályuk, Victor Osimhen ne fogadjon el egy mesés szaúdi ajánlatot. Maradona végül meghallgatta övéi fohászát, és maradt a nigériai csatár. A berliniek is kigombolták az erszényt, 32 millió eurót költöttek (arrafelé ez komoly kiadásnak számít), amiből 13 millió az Intertől megvett Robin Gosensre adtak ki.

Érdekesség: Az Öreg Erdészházhoz címzett stadion (Stadion An der Alten Försterei) a maga 22 500 férőhelyével messze a legkisebb lenne, az Union azonban nem itt, hanem albérletben, a városi rivális Hertha által használt 80 ezres Olympiastadionban fogadja ellenfeleit.

D csoport: Benfica, Internazionale, Red Bull Salzburg, Real Sociedad

Lefutott csoportnak tűnik, a Benfica és az Inter továbmegy, a másik két csapat pedig megverekszik az Európa-ligás folytatásért. Amilyen egyszerűnek néz ki ez a csoport, olyan bonyolult is lehet a végére. Igaz, hogy Benfica egy vereség után következő négy bajnokiját már megnyerte, az Inter pedig négyből néggyel indított, és a Konferencia-liga-döntős Fiorentinának négyet, a Milannak pedig ötöt rúgott, azért a Haalandot, Szoboszlait, Keitát, Manét, Minaminót és még sok-sok tucatnyi remek focistát a sztárcsapatoknak kinevelő Salzburgban mindig ott a meglepetés lehetősége, ahogy a Real Sociedad sem véletlenül lett negyedik - igaz, jócskán lemaradva a nagy hármas mögött - a La Ligában.

Érdekesség: Az idei mezőnyben 13 BL- (BEK-)győztes csapat található. Közülük a Benfica vár messze a leghosszabb ideje, immár 61 éve, hogy újra magasba emelhesse a trófeát második, 1962-es sikere után. Rossz hír, hogy Guttmann Béla átkából még 39 év hátra van (100 évig nem nyer semmit Európában a klub, mondta a magyar edző).

E csoport: Feyenoord, Altético Madrid, Lazio, Celtic

Ez aztán jó kis csoport lesz, a pályán és azon kívül is! Négy, nagyjából egyforma erősségű csapat, és négy egyaránt félelmetes, városkép átrendezést előszeretettel vállaló szurkolósereg. Az UEFA-büntetések számát könnyebb megtippelni, mint a végeredményt. Bár a hétvégén csúnya verést kapott a Mestallában (0-3) azért mi mégiscsak az első három bajnokiján tízet rúgó és egyet kap Atlético mellé tennénk az egyik pipát.

Érdekesség: Gyorsan változik a világ, az ember egyet pislog, és már más ül kedvenc csapata kispadján. Kivéve az Atléticónál, ahol Diego Simeone már a 14. idényét kezdi a kispadon, ami messze-messze a legtöbb a 32 edző között.

F csoport: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle United

Halácsoport, végállomás! Nem létezik ugyanis olyan csoportkör, ahol nem jön össze legalább egy olyan négyes, amelyben még a leggyengébbnek tűnő csapat is brutálisan erős. Habár könnyen lehet, hogy a nevek ezúttal megtévesztőek. Az idén nyáron is 200 millió eurót költő (de legalább nem egy játékosra) PSG-ből elment Messi és Neymar is, míg jött Kolo Muani, Dembélé és Manuel Ugarte, Mbappénak pedig minden meg lett bocsátva, a csapat mégis csetlik botlik. A Ligue 1 első öt fordulójában nyolc pontot sikerült szerezni, amivel az ötödik helyen áll a csapat, amelyik csak a Lorient-től nem kapott gólt, de nekik nem is rúgott. Ez pedig nem túl biztató kilátás.

Tonali várhatóan kezdeni fog a korábbi csapata, a Milan ellen:

Sandro Tonali will not be joining the Newcastle squad for tonight’s meal but has recommended italiano con un cucchiaio to the players as a top restaurant in Milan.

⚫️⚪️⚫️⚪️#NUFCpic.twitter.com/lDbdd1hnW6 — Peter Clennell (@ClennellPeter) September 18, 2023

Ahogy a Sandro Tonalit éppen a csoportrivális Newcastle-hoz elengedő Milannnál is gyorsan rendet kell tenni a hétvégi Inter elleni 1-5 után. A Dortmund elengedte Jude Bellinghamet, ami nem csoda, a Madridból küldött 103 millió euróra butaság lett volna nemet mondani. A szaúdi pénzből feltőkésített Newcastle-nél ilyenkor azt kérdezik, hogy "Az sok pénz?", nekik ugyanis nem nagyon tűnik fel mostanában egy ekkora tétel. Ők az éppen a Milantól elcsábított Sandro Tonalira, Harvey Barnesra és Tino Livramentóra másfélszer ennyit költöttek.

Érdekesség: A helyenként rémes éveket maga mögött tudó Newcastle United húsz év után tér vissza a Bajnokok Ligájába. A 2002-03-as szezon olyan régen volt, hogy még a nagy Alan Shearer riogatta az ellenfelek védőit.

G csoport: Manchester City, RB Leipzig, Crvena zvezda, Young Boys

Ritkán hálás dolog egy csoportbe kerülni a címvédővel, de a mostani Manchester Cityvel összefutni meg kifejezetten nem kellemes dolog. Pep Guardiola nem szeret a babérjain ülni, úgyhogy idén nyáron is gyorsan elköltött majd' 250 millió eurót, amiből 90-et Lipcsébe utalt a horvát középső védőért, Josko Gvardiolért. Érkezett még mások mellett Matheus Nunes, Jeremy Doku és a rutinos Mateo Kovacic is, miközben a távozók közül csak Ilkay Gündogan után sóhajtozhatnak a kékek szurkolói.

Hasonló hangulat várja majd a mostani ellenfeleket is, mint anno 2018-ban:

Napoli akan bertandang ke Rajko Mitić Stadium markas Crvena Zvezda di UCL nanti malam, sebuah stadion dengan atmosfer yg luar biasa.



pic.twitter.com/qoVnWbLep4 — Info Serie A Italia (@Info_SerieA) September 18, 2018

Ráadásul ott kezdték a szezont, ahol a tavalyit abbahagyták: a PL-bent ötből ötöt nyertek, 14 gólt rúgva és csak hármat kapva. A Lipcse a bombaformában rajtoló Leverkusen elleni vereséget követően háromból hármat nyert, és úgy tűnik, hogy a magára találó Dani Olmo, és a Párizsból kölcsönbe érkező Xavi Simons egyelőre tudja pótolni a távozó Szoboszlai, Nkunku, André Silva triót.

Érdekesség: Bár a Cityn kívül van még egy korábbi bajnok a kvartettben, az 1991-ben BEK-et nyerő Crvena zvezda csak 2018-ban mutatkozhatott be a Bajnokok Ligájában.

H csoport: Barcelona, FC Porto, Sahtar Donyeck, Royal Antwerp

Akármilyen állapotban is van mostanában az FC Barcelona, a pályán elég korrektül teljesít a csapat (4 győzelem, 1 döntetlen a bajnokság első öt meccsén), Lewandowski és Ferran Torres is 3-3 gólnál jár. A vezetőség megtanult kényszerből ingyen is jól igazolni: Joao Félix, Joao Cancelo, Gündogan és Inigo Martínez is így érkezett, és biztos, hogy nem gyengült velük a keret. Ezt a négyest, ha nem is zsebre tett kézzel, de magabiztosan kell nyernie Xavi csapatának.

Érdekesség: A csoport fele nem a saját pályáján fogja játszani a hazai meccseit. Az FC Barcelona a Camp Nou felújítása miatt a Montjuicon lévő olimpiai stadionban, míg Sahtar az ukrajnai háború miatt jó ideje albérletbe kényszerül, ezúttal a hamburgi Volkspark lesz a csapat otthona.

Röpködnek a milliárdok

A Transfermarkt.de átigazolási oldal számításai szerint a 32 BL-induló csapat keretének összértéke 13,83 milliárd euró. Az idei kiírás két legértékesebb játékosa az egyaránt 180 millió euróra taksált francia Kylian Mbappé (PSG) és Erling Haaland (Manchester City).

A tíz legértékesebb keret:

1. Manchester City 1,18 milliárd euró

2. Arsenal 1,09 milliárd euró

3. Paris Saint-Germain 1,04 milliárd euró

4. Real Madrid 991 millió euró

5. Bayern München 897 millió euró

6. Manchester United 882 millió euró

7. FC Barcelona 814 millió euró,

8. Newcastle United 598 millió euró

9. Napoli 577 millió euró

10. AC Milan 529 millió euró

...

29. Sahtar Donyeck 106 millió euró

30. Royal Antwerp 98 millió euró

31. Crvena zvezda 71 millió euró

32. Young Boys 56 millió euró

A nap végén csörög a kassza

A Bajnokok Ligájába bejutni nem csak presztízs kérdés, számos klubnak az itt megkereshető pénz jelenti létezése alapját. Bár az Európai Szuperliga után ácsingózó legnagyobb klubok még mindig keveslik az UEFA által szétosztott pénzt, azért azt meg kell hagyni, hogy szép lehet kaszálni a top sorozatban. Már a selejtező rájátszásába jutó csapatok is 5-5 millió eurót kaptak, míg a csoportkörbe jutás 15,64 millió eurót hoz a konyhára. A csoportban minden győzelemért 2,8, döntetlenért pedig 900 ezer euró jár. A legjobb 16 közé jutó csapatok 9,6, a negyeddöntősök 10,6, az elődöntősök 12,5, a döntő vesztese 15,5, míg a végső győztes 20 millió eurót tehet el. Azaz, ha egy csapat a playoffból indulva az összes csoportmeccsét megnyerve hódítja el a trófeát, akkor 105,6 millió euróval gazdagítja az adott klubot. Ami már majdnem annyi, mint egy Premier League-ből kieső csapat tévés bevétele...

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:

keddi program:

E csoport:

Feyenoord (holland)-Celtic Glasgow (skót) 21.00

SS Lazio (olasz)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00

F csoport:

AC Milan (olasz)-Newcastle United (angol) 18.45

Paris Saint-Germain (francia)-Borussia Dortmund (német) 21.00

G csoport:

Young Boys (svájci)-RB Leipzig (német) 18.45

Manchester City (angol)-Crvena zvezda (szerb) 21.00

H csoport:

FC Barcelona (spanyol)-Royal Antwerp (belga) 21.00

Sahtar Donyeck (ukrán)-FC Porto (portugál), Hamburg 21.00



szerdai program:

A csoport:

Galatasaray (török)-Köbenhavn (dán) 18.45

Bayern München (német)-Manchester United (angol) 21.00

B csoport:

Arsenal (angol)-PSV (holland) 21.00

Sevilla (spanyol)-Lens (francia) 21.00

C csoport:

Real Madrid (spanyol)-Union Berlin (német) 18.45

Braga (portugál)-Napoli (olasz) 21.00

D csoport:

Benfica (portugál)-Salzburg (osztrák) 21.00

Real Sociedad (spanyol)-Internazional (olasz) 21.00