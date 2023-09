Tovább sztrájkolnak a világbajnok spanyol női focisták

Montse Tome, az újonnan kinevezett szövetségi kapitány hétfői bejelentése ellenére mégsem szüntették be a bojkottot a világbajnok spanyol női labdarúgó-válogatott játékosai.

Az új szakvezető eredetileg pénteken hirdette volna ki a svédek és a svájciak elleni Nemzetek Ligája-találkozókra készülő csapat névsorát, ezt azonban el kellett halasztania, miután 39 futballista - köztük szinte a teljes vb-győztes keret - aláírta azt a levelet, amelyben Luis Rubiales elnök lemondásán túl további változásokat sürget. A játékosok ebben felszólították a szövetséget a vezetőség átalakítására, Pedro Rocha megbízott elnök távozását követelték, illetve változásokat a főtitkári poszton, továbbá a kommunikációs és marketingosztályon is.



Később úgy tűnt, hogy a hétvégén sikerült jobb belátásra bírni őket, ugyanis a 23 vb-győztesből 15-en szerepeltek az NL-re készülő, hétfőn kihirdetett névsorban. Tome ugyanakkor nem árult el semmit arról, mivel győzte meg a játékosokat, hogy ismét álljanak a válogatott rendelkezésére.

Késő este jött az újabb fordulat: a futballisták köztölték, hogy folytatják a sztrájkot. Az aranylabdás Aitana Bonmatí a közösségi oldalán tudatta, hogy továbbra is érvényben van a döntésük, miszerint megalapozott okokból visszautasítják a kerettagságot. Többek között azt is kifogásolják, hogy Tome nem hívta be a keretbe a vb csókbotrányának elszenvedőjét, Jenni Hermosót.



A nemzeti együttest vb-címre vezető Jorge Vildát szeptember elején menesztették. A spanyol válogatottnál éppen a történelmi, első vb-diadal indított el lavinát, ugyanis Rubiales az angolok ellen 1-0-ra megnyert finálé után, a díjátadás közben szájon csókolta Hermosót. A 33 éves futballista előbb úgy fogalmazott: nem tetszett neki a helyzet, míg Rubiales előbb spontán gesztusnak titulálta az esetet, majd bocsánatot kért. A vb-győztes spanyol válogatott játékosai ezt követően leszögezték: addig nem játszanak nemzetközi meccseket, amíg a spanyol ügyészség által szexuális zaklatással és kényszerítéssel vádolt Rubiales áll a szövetség élén. A nemzetközi szövetség által felfüggesztett elnök végül szeptember 10-én lemondott a tisztségről.



A spanyol válogatott pénteken Svédországgal, jövő kedden pedig Svájccal találkozik a Nemzetek Ligájában, amely azért kiemelten fontos, mert a két legjobb csapat ebből a debütáló sorozatból jut ki a jövő évi, párizsi olimpiára. Az európai csapatoknak ez az egyetlen lehetőségük az ötkarikás részvétel kiharcolására.