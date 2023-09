Dejan Sztankovics: Nem vagyok hülye

A labdarúgó Konferencia-liga csoportkörének első fordulójában csütörtök este a Ferencváros a Groupama Arénában fogadja a szerb Csukaricski együttesét. Az európai kupamérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Fradi szerb edzője, Dejan Sztankovics, valamint a zöld-fehérek bosnyák válogatott játékosa, Muhamed Besic nyilatkozott a sajtó munkatársainak.

Elsőként a Ferencváros bosnyák válogatott középpályása, Muhamed Besic válaszolt az újságírók kérdéseire. A 31 éves játékos a Nagyecsed elleni Magyar Kupa-meccsen több mint 200 nap kihagyás után tért vissza, ráadásul még gólt is szerzett.

"25 percet kaptam az edzőtől, nagyon jó érzés volt, hogy góllal térhettem vissza. Hálás voltam és jól éreztem magam. Igazából nem ez volt az első komoly sérülésem, összesen már 4-5 évet veszítettem karrierem során, de megvan a tapasztalatom és a hitem is erős, hogy túllendüljek ezen" - mondta Besic, aki februárban szenvedett térdszalagszakadást és hosszú hónapokra kidőlt.

A bosnyák futballista nem akart mélyebb összehasonlításokba bocsátkozni Sztanyiszlav Csercseszovot, Máté Csabát és Dejan Sztankovicsot illetően, de a szerb szakemberről elismerően beszélt.

Nem szeretem összehasonlítani az edzőket, de Sztankovics hatalmas játékos volt, nagy energiát és erőt hozott a csapatunkhoz. Próbálunk az ő elképzelései és víziói szerint játszani, de ennek a konkrét részleteiről most nem beszélnék" - tette hozzá Besic, aki a Csukaricski csapatát erős együttesnek tartja.

"Ismerem a csapatukat, fiatalok és erősek, nem félnek semmitől. Erős négyesbe kerültünk a Konferencia-ligában, de tavaly az Európa-ligában még nehezebb ellenfeleink voltak, és onnan is csoportelsőként léptünk tovább. Ha jól teljesítünk, akkor minden rendben lesz" - zárta gondolatait a Fradi bosnyák légiósa.

A Fradi szeptember elején kinevezett szerb vezetőedzője, Dejan Sztankovics korábban a Crvena zvezda edzője is volt, amely a hétvégén a bajnokságban éppen a Csukaricski otthonában szenvedett 2-1-es vereséget.

"Követtük a Csukaricski mérkőzéseit, néztük a zvezda elleni meccset is. Jól játszottak, tisztelték a BL-résztvevő ellenfelüket, de egyáltalán nem féltek tőlük. Fiatal és tapasztalt játékosok elegye alkotja a csapatukat. Nagyon bátrak, nekünk is kell figyelnünk rájuk" - mondta a 45 éves szakember, aki pontosan tudja, mit jelent egy akkora klubot irányítani, mint a Ferencváros.

"A Crvena zvezdánál is voltam már európai kupasorozatban, szóval ugyanaz a nyomás van rajtam itt is, mint ott. Tudom, milyen nyomással jár egy ilyen csapat edzőjének lenni. Nagyon örülök annak, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, szerencsém is volt. Még csak két hete dolgozunk együtt, pár játékos a válogatott kötelezettségük miatt csak később tudott csatlakozni, Traoré és Tokmac pedig sérültek voltak. Azóta viszont megismerhettem mindenkit és nagyon elégedett vagyok" - részletezte a magyar bajnoknál szerzett eddigi tapasztalait Sztankovics.

Elégedett vagyok a csapattal, látom, hogy megvan a srácokban az akarat a fejlődésre. Remekül dolgoznak és edzenek, boldoggá tesz, amit látok tőlük. Ennek a klubnak nem kell sok változás, csupán támogatásra van szükség, hogy fejlődjünk és előre haladjunk. Megvannak a saját elképzeléseim, és szeretném, ha lépésről lépésre haladnánk előre" - jellemezte csapatát a játékosként BL-győztes egykori középpályás, majd a Konferencia-ligáról is szót ejtett.

"Nehéz ez a csoport, mert minden együttes más-más egyéni stílusban játszik. Érdekes meccseket várok. Mindig a győzelemre fogunk játszani, és időnként majd kockáztatunk, ugyanakkor az óvatosságot is szem előtt tartjuk. A célunk, hogy minden meccset megnyerjünk a csoportban" - árulta el Sztankovics, aki arról is beszélt, hogy az érkezése után mindössze egy órája volt, hogy leadja az UEFA-nak a Konferencia-ligában szereplő keretet.

"Csak egy órám volt arra, hogy leadjam a keretet, nem egy-két nap. Ez nagyon nehéz volt, nagy kihívást jelentett. Voltak sérültek is, de próbáltuk a lehető legjobb döntéseket hozni. Nem tudtunk mindenkit rátenni a listára a szabályok miatt, és ez nagy kár, mert mindenki megérdemelte volna a lehetőséget" - mondta a Fradi edzője, majd arról is beszélt, milyen érzések zajlottak le benne, amikor kinevezték a magyar bajnok élére.

"Kubatov Gábor elnök úr bátor hozzáállását kiemelném, nagyon erős karaktere van. Elképesztő volt az a fogadtatás, ahogy vártak engem. Nem vagyok hülye, tudom, milyen körülmények közé érkeztem. Mindenkinek köszönet ezért a nagyszerű lehetőségért. Az a célom, hogy a Fradival nagy sikereket érjünk el" - zárta gondolatait Sztankovics.

A Ferencváros a Konferencia-liga csoportkörében csütörtök este a Csukaricski ellen kezdi meg szereplését a Groupama Arénában. A szerb együttes mellett az F csoportban az olasz Fiorentina és a belga Genk lesznek még a magyar bajnok ellenfelei.