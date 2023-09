Hétgólos meccs a csehek ellen: a közelgő világbajnokságra készül a magyar minifoci-válogatott - videó

A magyar minifoci-válogatott gőzerővel készül az egyesült arab emírségekbeli Rász el-Haimában megrendezésre kerülő világbajnokságra. Nagy Lajos csapata kedden este a csepeli bázisán rendhagyó, háromszor 25 perces felkészülési mérkőzést játszott a kiváló erőkból álló Csehország ellen. A mérkőzést végül 4-3-ra a világelitbe tartozó csehek nyerték, de ahogy az edzőmeccseken lenni szokott, ezúttal sem az eredmény volt az elsődleges.

A napokban tovább szűkül a világbajnokságra készülő magyar válogatott kerete - a tornára majd 11 fő mezőnyjátékos és két kapus utazhat -, így Nagy Lajos élesben kaphatott képet arról, kikkel érdemes számolni a folytatásban.

A magyar válogatott ugyanis az ugyancsak a világelithet tartozó csehek ellen lépett pályára Csepelen. Sokat elmond, mennyire fontos volt ez a találkozó, hogy a rivális nem keveset utazott azért csak azért, hogy a rendhagyó, háromszor 25 perces mérkőzésen fel tudja mérni, hol is tart jelenleg a felkészülésben.

Ami a találkozót illeti, a 16. percig kellett várni az első gólra az igencsak kiélezett összecsapáson, ekkor Dévényi Dániel lövése után Kozó Viktor szerzett vezetést. Egy percre rá egyenlítettek a csehek, majd még az első félidő - ezúttal talán inkább harmad - végén, a 24. percben meg is szerezték a vezetést. A második felvonásban jöhettek az újabb sorok és a taktikai elemek. Mindkét oldalon volt egy-egy kapufa, majd 39. percben Lovász Bence tudott egyenlíteni egy szép lövéssel.

Itt még nem ért véget a mérkőzés, az utolsó 25 percre is maradt bőven izgalom. A 64. és a 67. percben szereztek két gyors gólt a csehek, de a magyar csapat nem adta fel. Immár Bohony Bálinttal a kapuban hat az ötözéssel is próbálkozott a válogatott, ennek meg is lett az eredménye, Kövesdi Zsombor tudott szépíteni. Egyenlíteni már nem sikerült, de így is nagyon hasznos összecsapáson van túl a magyar válogatott.

A találkozó után Nagy Lajos szövetségi kapitány mellett két játékos, Dévényi Dániel és a hétvégén még a Nagyecsed színeiben a Ferencváros elleni MK-mérkőzésen pályára lépő Ladányi Dávid értékelt.

Felkészülési mérkőzés, Csepel

Magyarország-Csehország 3-4

Magyar gólszerzők: Dévényi (16.), Lovász (39.), Kövesdi (73.)