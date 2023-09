Diadalmas kupanyitány: lefocizta a Fradi a szerbeket

Az Európa Konferencia-liga csoportkörének első fordulójában a Ferencváros hazai pályán a szerb bajnokság bronzérmesét, a Csukaricskit fogadta. Bár a magyar bajnok korán hátrányba került, az egész mérkőzésen már-már nyomasztó fölényben játszott, és teljesen megérdemelten nyert 3-1-re. Folytatás két hét múlva az előző kiírás döntőse, a Fiorentina otthonában.

Az ötödik egymást követő idényben élhették át a Fradi-drukkerek az érzést: csapatuk megkezdi a szereplését egy európai kupa főtábláján. A magyar bajnokcsapat ezúttal az Európa Konferencia-liga F csoportjában, a szerb bajnokság előző kiírásában bronzérmes belgrádi Csukaricskit fogadta.

A két csapat a versenynaptáruknak köszönhetően homlokegyenest máshogy hangolódott a találkozóra: míg a Fradi egy hangulatos falunapon verte 8-0-ra a vármegyei I. osztályban szereplő Nagyecsedet a Magyar Kupában, addig a szerbek a helyi SuperLiga egyeduralkodójának számító, BL-szereplő Crvena zvezdát győzték le 2-1-re. Ennek ellenére a vendégek szerint is a magyar bajnok volt a találkozó esélyese, de mindenki azt remélte, hogy ezt a pályán is bizonyítani tudja majd Dejan Sztankovics csapata.

A Fradi új - ráadásul szerb edzője - első igazi tétmeccsén a lehető legerősebb kezdőcsapatot küldte pályára, amiből csak a kisebb sérülést összeszedő Adama Traoré hiányzott.

A Fradi kezdője: Dibusz - Botka, S. Mmaee, Cissé, Ramírez - Makreckis, Abu Fani, Zachariassen - Marquinhos, Varga B., Owusu.

A szerb csapatban természetesen ott volt a zvezda elleni bravúr mindkét hőse, azaz az egyaránt gólt szerző Marko Docic és Sunday Adetunji is.

A találkozó felidézett egy régi, 31 évvel ezelőtti emléket is: az 1992-es Fradi-Slovan meccshez hasonlóan ezúttal is egyetlen árva drukker foglalt helyet a vendégszektorban.

Első félidő

A Ferencváros azonnal támadólag lépett fel, főleg Owusut igyekeztek futtatni a jobboldalon, aki mögé Botka Endre is felzárkózott, éppen ő harcolta ki a meccs első szögletét, amiből Ramírez beívelését követően Makreckis csúsztathatott. Kicsit magas volt neki a labda, így nem jelentett veszélyt Szamurovics kapujára.

A 9. percben kis híján megszerezte a vezetést a Fradi: Abu Fani végezhetett el szabadrúgást balról, a labdába nem ért bele a felugró Varga Barnabás, de megzavarta a kapust, az asszisztens beintette a lest, a játékvezető pedig nem adta meg a gólt, így maradt a 0-0.

A 13. percben Varga csúsztatta meg Ramírez beadását, de a labda elment a kapu előtt, majd Botka esett hatalmasat egy szerb védő mellett az ötös sarkán, de a spanyol játékvezető szerint nem történt semmi.

A 17. percben az első szerb helyzet is megszületett: Botka mellett mentek el, Ivanovics lőtt estében, de Dibusz hatalmas bravúrral hárította a közeli lövést.

Az egyetlen szerb helyzet után is támadásban maradt a Fradi, a 25. percben Owusu tört be a tizenhatosra, és úgy tűnt, hogy minden rendben van, mígnem a következő percben jött a rémálom: egy szerb akció során háromszor is felszabadíthatott volna a Fradi védelme, ehelyett egy beadást követően Docsics egyet visszalépve szépen gurított Dibusz kapujának jobb alsó sarkába (0-1).

Ráerősített a Fradi-tábor a lelátón, míg a pályán még jobban felpörögtek a hazai játékosok, és két percen belül Owusu révén egy lövésig, valamint egy szögletig is eljutottak. A 33. percben pedig egyenlíthetett is volna: Botkát rúgták fel a a labdáért vívott harcban, a spanyol bíró azonnal a tizenegyes pontra mutatott, azonban mielőtt Varga Barna letehette volna a labdát, a bíró kiment videózni, majd visszavonta az ítéletet. Amit a lelátóról kapott, azt szerencsére nem értette...

A szerbek a gól után azonnal elkezdték húzni az időt, minden ütközés után lent maradt valaki, lelassult a kapusuk mozgása is, és szerencsére a védőik is. A 41. percben Dibusz villámgyors kidobása után Owusu rajtolt az előrvágott a labdára, az egyik szerb védőt lefutotta, aki teljes pánikban ráugrott hátulról a Fradi csatárára. Újabb tizenegyes! Idegőrlő videózás következett, de Varga Barnát nem lehetett megzavarni, magabiztosan bombázta a labdát a kapu közepében (1-1)!

Az első félidő végén hét percet hosszabbított a bíró, amit végigtámadott a Fradi, és teljesen megérdemelten meg is szerezte a vezetést még a szünet előtt: egy szögletet követően nem tudtak felszabadítani a szerb védők, Owusuhoz került a labda, aki a tizenhatos baloldaláról, nagyjából 14 méterről gyönyörűen tekert a bal felső sarokba (2-1)! Ezt a gólt alighanem sokat fogják még ismételni.

Második félidő

A második félidő elejét is megnyomta a Fradi, a magyar bajnokcsapat szemmel láthatóan minél előbb meg akarta szerezni a harmadik gólt, amivel alighanem el is döntötte volna a meccset. A szerbek csak többé-kevésbé vaktában előrevágott labdákkal próbáltak veszélyt teremteni, de ezek a próbálkozások nem jelentettek valós esélyt, nem úgy, mint Abu Fani beívelt szabadrúgása a 64. percben, amiről csak centikkel maradt le Zachariassen.

A 67. percben Varga helyére érkezett Pesic és a szerb csatár két perccel később kis híján máris gólt szerzett, Owusu beadását bólintotta a kapura, de Szamurovics egy látványos mozdulattal a léc fölé tolta a labdát.

A 74. percben Owusu helyére érkezett Lisztes, egyúttal az inkább támadó Abu Fani helyére, a védekezésben hasznosabb Ben Romdan. De Fradi továbbra is támadásban maradt, ahogy a lelátón, úgy nyilván a pályán is mindenki érezte, hogy melyik a jobb csapat, a magyar bajnok pedig nem akarta hagyni, hogy kilopják a három pontot a kezéből. A 79. percben meg is lett az eltökéltség eredménye: egy nagyon szép támadás végén Lisztes lőhetett 12 méterről, azt még védte a kapus, a kipattanót azonban Pesics már kíméletlenül bevarrta a léc alá (3-1)!

Az eredmény a későbbiekben már nem változott, a Fradi szenzációs győzelemmel kezdett a Konferencia-liga csoportkörében.

Eredmény, Konferencia-liga, csoportkör, 1. forduló:

Ferencváros - FK Csukaricski (szerb) 3-1 (1-1)

Groupama Aréna, v.: G. Cuadra (spanyol), 17589 néző

Ferencváros: Dibusz - Botka (Sigér 52.), S. Mmaee, Cissé, Ramírez - Makreckis, Abu Fani (Ben Romdan 74.), Zachariassen - Marquinhos, Varga B. (Pesic 67.), Owusu (Lisztes 74.).

FK Csukaricski: Szamurovics - Sztevanovics, Szubotics, Vranjes - Tosics, Nikcsevics, Sissoko, Docsics (N. Sztankovics 64.), Kovac - Adetunji (Cvetkovics 78.), Ivanovics

gól: Varga B. 43., Owusu 45+7., Pesics 79., ill. Docsics 26.