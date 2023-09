Elgázolta a Fradi a szerbeket: elkezdődött az újabb kupacsoda?

A Ferencváros az Európa Konferencia-liga csoportkörének első fordulójában hátrányból fordítva győzte le 3-1-re a szerb Csukaricski együttesét. A különbségen túl a mutatott játékra sem nagyon lehetett panasz, úgy tűnik, Dejan Sztankovics irányítása alatt is megmarad a Fradira jellemző domináns, gólra törő játék. A magyar bajnok ezzel a sikerrel két hét múlva csoportelsőként utazik az előző kiírás döntőséhez, a Fiorentinához.

Erről álmodtak a szurkolók, a bátrabbak pedig egyenesen ezt várták: a Ferencváros győzelemmel kezdte a Konferencia-liga csoportkörét. Pedig a feladat nem volt könnyű! Egyrészt, mert a szerb bajnokság bronzérmese érkezett a Groupama Arénába, másrészt pedig azért, mert a kispadon Máté Csabát váltó Dejan Sztankovicsnak nem sok ideje volt megismerkedni a csapattal.

A Fradiból ráadásul kidőlt a szezont bombaformában kezdő Adama Traoré, ismét kisebb sérüléssel bajlódik Tokmac Nguen is, ráadásul egy olyan ellenfél várt a magyar bajnokra, amelyik a hétvégén legyőzte a BL-szereplő Crvena zvezdát. Sztankovics végül egy 4-3-3-as felállást választott, amiben viszont a két szélső védő, Botka Endre és Cristian Ramírez is igen lelkesen, és, ami fontosabb roppant hatékonyan segítette a támadásokat.

Előbbi egy büntetőt is kiharcolt volna, ha a VAR döntése miatt a játékvezető nem vonja vissza a már befújt tizenegyest. A Fradinak ekkor már volt egy les miatt meg nem adott gólja is, úgyhogy leginkább az volt a kérdés, mikor szerzi meg a vezetést a magyar bajnok. Ehhez képest a szerbek lőtték a meccs első gólját, kihasználva a hazai védelem megingását.

A Fradi viszont támadásban maradt, amiről a lefújás után így beszélt csereként pályára lépő Lisztes Krisztián.

Jelzi a csapat erejét, hogy nem zavarja meg egy kapott gól, illetve a csapategységet, hogy fel tudunk állni a vesztes helyzetből - mondta a fiatal csatár, aki közel járt a gólszerzéshez.

A csapat új edzőjéről elmondta, sok idejük még nem volt megismerni, illetve Sztankovicsnak sem volt sok ideje átültetni a saját elképzeléseit, de azért valamit már ennyi idő alatt is le lehetett szűrni.

"Nagyon szimpatikus ember, de azért, ha úgy van, akkor keményen oda tud csapni az asztalra. Mondjuk, én pont ilyen edzőknél szeretek játszani, akiknél megvan a fegyelem, de, ha olyan a helyzet, akkor megy a bohóckodás is.

"A győzelem mindig erőt ad a folytatásra, úgyhogy most egy pár napig biztos, hogy mindenkinek jókedve lesz, reméljük, hogy a következő meccs után is megmarad ez a hangulat. Várom a Fiorentina elleni találkozót, de az előző idény döntősének otthonában is úgy lépünk pályára, hogy elsősorban magunkkal foglalkozunk, és úgy megyünk oda, hogy nyerni szeretnénk - jelentette ki nagyon határozottan a jövő nyáron az Eintracht Frankfurtba igazoló Lisztes Krisztián.

Csapattársa, a szintén csereként pályára lépő Sigér Dávid koránál és tapasztalatainál fogva is mértéktartóbb volt, mint az ifjú támadó.

"Ígyekeztünk mindent megtenni a pályán, ami tőlünk telt, és összességében elégedettek is vagyunk. Köszönjük a szurkolóknak a támogatást, tőlük jött a biztatás, tőlünk a jó eredmény, azt hiszem, ez így mindenkinek jó. Hellyel-közzel jól is játszottunk, nem lehet panaszunk" - mondta Sigér, hozzátéve, az első félidőben különösen sok idegőrlő momentum volt a meg nem adott góllal és a visszavont tizenegyessel megfűszerezve.

"Voltak olyan szituációk, amikből jól kellett kijönni. Mert, azért jó ellenféllel játszottunk, különösen az első félidőben érződött, hogy nagyon felkészültek belőlünk, tudták mikor kell kiugrani a falból a labdajáratásnál, és, ha eljutottak a kapuig, akkor veszélyesek is voltak. Ez jól látszott abból, hogy ők rúgták meg az első gólt, és ilyen szituációból talpra állni mindig keményebb dolog, mint megszerezni a vezetést és lezárni a meccset. Megmutatta a csapat, hogy van ereje.

A második félidő elejét látványosan megnyomta a Fradi, amiről Sigér így nyilatkozott.

"Elsősorban az volt az edző kérése, hogy higgadtan játsszunk, járassuk a labdát, de legyen meg az önbizalmunk, és higgyünk abban, hogy fogunk még gólt rúgni, de ne az legyen bennünk, hogy mindenáron be kell darálni az ellenfelet. Maradjunk nyugodtak, mert jönni fognak a lehetőségek" - mondta az Origo kérdésére.

Lisztes Krisztián is szóba került, és a 14-szeres válogatott középpályás nem fukarkodott a dicsérettel.

Krisztiánnak a határ a csillagos ég, a képességeit illetően egy zseni a srác. Mi idősebb játékosok próbáljuk azért terelgetni, a jó úton tartani, de éppen a könnyedségéből, lazaságából adódóan tud ilyen jó lenni a pályán. Reméljük azért egy-két dolgot megfogad abból, amit mi idősebb játékosok, vagy éppen a stáb mond neki. Én remélem, hogy így lesz, és minél többet tud kihozni abból ritka tehetségből, ami megadatott neki."

Arra a felvetésre, hogy a fiatal csatár szerint a Fradi győzni utazik Firenzébe, Sigér elnevette magát.

"Persze, ez így nagyon jól hangzik, és tényleg nagyon örülnénk egy sikernek, de azért, ahogy erre a meccsre úgy készültünk, hogy maximálisan tiszteltük az ellenfelet, Firenzében a tisztelet mellett még óvatosnak is kell lennünk, mert vannak olyan játékosaik, akiknek ha annyi területet hagyunk, mint, amit ma egyszer-kétszer megtettünk, akkor bizony lehet, hogy ők többet tudnak majd kihozni azokból a helyzetekből. De persze önbizalommal kell odamenni és bátran kell focizni, mert örülünk, hogy Európában képviselhetjük a Fradit. Nem fogunk hátradőlni, és nem fogjuk hagyni, hogy az ellenfél azt csináljon velünk, amit akar, de azzal mindenkinek tisztában kell lennie, hogy annak a meccsnek a Fiorentina lesz az esélyese" - hűtötte le egy kicsit a kedélyeket Sigér.

És, amit még nem írtunk le: a Ferncváros vezeti az F csoportot, miután a Fiorentina idegenben 2-2-es döntetlent játszott a Genk csapatával!

F csoport: 1. Ferencváros 3 pont, 2. Genk és Fiorentina 1-1 pont, 4. Csukaricski 0 pont

Folytatás két hét múlva, október 5-én a tavalyi döntős Fiorentina otthonában, ahol bátor játékkal csodát tehet a Ferencváros, ami alatt pontszerzést értjük. Dejan Sztankovics még jobban megismerheti a játékosait, a Kisvárda és az MTK elleni bajnokikon még jobban kiforrhatnak az elképzelései, hogy aztán az általa játékosként oly' sok meccsen megismert Artemio Franchi Stadionban átessen az igazi tűzkeresztségen.