Botka Endre: Rossz kamerát nézett a bíró

A Ferencváros hátrányból fordítva 3-1-es hazai győzelemmel rajtolt a szerb Csukaricski ellen a labdarúgó Konferencia-liga csütörtöki nyitófordulójában. A találkozó után a ferencvárosi játékosok értékelték a látottakat.

"Nagyon jó hangulatú meccs volt. Az elején volt egy kis hiba, de jól reagált rá a csapat. Végig uraltuk a mérkőzést, ilyen találkozóra számítottunk. Minden nagyon jól sikerült" - mondta Botka Endre az M4 Sport kamerája előtt. Hozzátétté, sok volt az új elem a játékukban, szokniuk kell még az új szisztémát.

A meg nem adott büntetővel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy érezte a kontaktot, de ahogy a bíró visszanézte az esetet, abból a szögből tényleg nem látszott jól. Amikor ellépett tőle az ellenfele, akkor rúgta meg. Úgy gondolja a Fradi védője, hogy ha más kameraállást néz a játékvezető, akkor más lehetett volna az ítélet, de utólag szerencsére nem ez döntött.

"Mindenkin azt láttam, hogy meg akarta mutatni, amiket gyakoroltunk az új edzővel. Idővel feloldódtunk és mindenki hozzátette a maga kvalitását, ennek is köszönhető a siker" - zárta a szavait Botka.

Az első perctől fogva kezdeményeztünk, végig jobban játszottunk. Nem is nagyon engedtünk helyzeteket az ellenfélnek, a góljuk is szélről belőtt labda volt. Sajnos nem tudtuk levédekezni. Viszont fenntartottuk az intenzitást és magabiztos győzelmet arattunk. Jó tempóban játszottunk" - mondta Dibusz Dénes, aki hozzátette, az, hogy nem voltak lehetőségeik, az is azt mutatta, hogy jól álltak a lábukon. Elmondta, nagyon fontos volt a harmadik gól, mert így lélekben is feladta az ellenfél.

"Hazai sikerrel kezdeni a csoportkört mindig nagyon fontos, nagy lökést adhat a folytatást illetően is" - árulta el Dibusz, aki elmondta, gyökeres változtatások nem voltak, csak apróbbak, de a játékosoknak még szokniuk kell az új taktikát. "Az erősebb ellenfelek ellen még jobban kell majd játszani, de most örülünk a három pontnak" - zárta a szavait a Fradi kapusa.