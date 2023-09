Őrültség volt Cristiano Ronaldo leigazolása

Ole Gunnar Solskjaer hosszú interjút adott az egyik nagy nemzetközi internetes sportújságnak. A Manchester United korábbi menedzsere először beszélt, amióta kirúgták őt a manchesteriek. A Unitednél még mindig közönségkedvenc szakember elmondta, ma már hibának tartja Ronaldo visszaigazolását, de beszélt Harry Maguire-ről, a klub átigazolási politikájáról, Jadon Sanchóról és arról is, mikor vált számára egyértelművé, hogy nem maradhat a United edzője.

Ole Gunnar Solskjaer a The Athleticnek adott hosszú interjút, telefonon, hiszen elmondása szerint éppen kompozott, mivel egy utánpótlástornára tartott, ahol a legkisebb fia is játszik.

„Kiváltságosnak érzem magam, mert visszautasíthatom azokat az ajánlatokat, amik helyett inkább a családommal lehetek. Ha a Manchester United menedzsere vagy, akkor ezt fel kell áldoznod" – mondta Solskjaer, akit már lassan két éve küldött el a United, nem sokkal azután, hogy Európa-liga döntőt veszített tizenegyesekkel a Villarreal ellen.

„Sokat edzősködöm, heti négyszer és van három csapatunk. Segítek a gyerekeknek, akik élvezik a helyzetet. Jó velük dogozni, csillog a szemük, figyelnek, tanulni akarnak. Amikor a tévében vagy a stadionban meccseket nézek, hiányzik a profi foci. Mióta távoztam, a gyerekeimmel olyan helyekre jutottunk el szurkolóként, mint Nápoly, Milánó vagy Dortmund. Imádtuk" – mondta Solskjaer, aki elárulta, vannak megkeresései, legutóbb például két csapat is kereste a szaúdi ligából, de a United korábbi edzőjeként van elképzelése arról, milyen munkát vállalna el.

„Imádom Angliát, a Premier League-et. A Championship is erősebb, mint valaha, de természetesen nem csak Anglia létezik. Lehet jó lenne egy új kaland, más környezet, kultúra, nyelv. Sokat számít a klub DNS-e, hogy én is a legjobbamat tudjam nyújtani, hogy passzoljunk össze. Ilyen szempontól talán rossz döntés volt elvállalni a cardiffi munkát. Hiányzik, hogy jó emberekkel dolgozhassak együtt, hogy minden nap találkozzunk, értekezzünk, tervezzünk a következő meccsre. Nem csak a taktika a fontos, hanem az is, hogy olyan kultúrát alakítsunk ki, amiben a stáb élvezi a munkát és együtt épít csapatot."

Solskjaer elmondta, egyetlen dolog miatt van hiányérzete, hogy nem nyert trófeát Manchesterben edzőként.

„Egy tizenegyes mindent megváltoztathatott volna (a Villarreal elleni fináléban az Európa-ligában) és akkor most másképp gondolnának rám. A trófeák fontosak, de az is, hogy meglegyenek az alapok, amivel jó teljesítményekre vagyunk képesek. Ez szerintem sikerült, konzisztensen voltak jó teljesítményeink. Végső soron ez nem volt elég, de a cél az volt, hogy a szurkolók újra mosolyogjanak, és ezt sikerült sokszor elérnünk. 2021 szeptemberében vezettük a bajnokságot, jött Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Jadon Sancho. Az lett volna a dolgunk, hogy megtegyük a következő lépést, hogy trófeákért harcoljunk, de ez sajnos nem jött össze."

Ronaldóval kapcsolatban is megszólalt Solskjaer, aki szerint egyértelműen elmondható, nem volt jó döntés a leigazolása.

„Ez egy olyan lehetőség volt, amit nagyon nehéz lett volna visszautasítani. Úgy éreztem, meg kell tennünk, de rossz döntésnek bizonyult. Nagyon jó döntésnek gondoltam, amikor visszatért a Newcastle ellen, az Old Trafford pedig tombolt (Ronaldo két gólt szerzett, a csapat 4-1-re nyert). Még mindig ő volt a világ egyik legjobb gólszerzője, erősnek tűnt."

Azon az őszön kemény sorsolása volt a manchesterieknek, hét bajnokiból ötöt is elveszített a csapat.

„Nem szólt nekem senki, de a Watford ellen a félidőben tudtam (4-1-re kapott ki a csapat), hogy vége. Egyáltalán nem úgy néztünk ki, mint egy csapat, a játékosok nem küzdöttek egymásért. Félidőben elmondtam nekik, lehet, hogy a mai lesz az utolsó közös meccsünk, játszanak büszkeséggel. Majdnem meg is fordítottuk a meccset, majd Harry Maguire piros lapot kapott. Másnap reggel Ed Woodward üzent, hogy menjek be az irodájába. Nem volt könnyű, 18 évet töltöttem a csapatnál. Ott voltam jóban, rosszban. Eddel sok szép és kevésbé szép időszakot éltünk át, de mindig hálás leszek neki, mert megkaptam a lehetőséget. Még az üzenet előtt vittem ki a családomat a reptérre, majd szóltam a feleségemnek, hogy lehet, hogy hamarabb érek Norvégiába, mint ő. Nagyon érzelmes nap volt. Nem gondoltam, hogy ennyire az lesz, de olyan volt, mintha a családomat kellett volna elhagynom. Mindenkivel beszélni akartam, elköszöntem a játékosoktól, a stábtagoktól, majd hazamentem egy üres házba" – mondta Solskjaer, aki búcsúvideóban köszönt el a szurkolóktól, mert szerinte ennyivel tartozott nekik.

„Nem voltam dühös vagy szomorú, inkább csalódott. Ez volt álmaim munkája és nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Hat hónapra terveztem és nagyon élveztem, különösen a Paris Saint-Germain elleni győzelmet. Volt szép pillanat azt követően is, hogy véglegesítettek. Nyertünk idegenben és otthon is a City ellen. Scott McTominay gólja a City ellen az utolsó megmozdulásunk volt a pandémia miatti lezárások előtt. Utána hónapokig tartó szünet következett. Később újra nyertünk a PSG ellen, 29 meccsen át maradtunk veretlenek idegenben a bajnokságban. Az üres stadionoknak is volt előnye, könnyebb volt utasításokat adni. Az a City és a Liverpool történetük talán legjobb csapatai voltak. Az utolsó szezonomban készen álltunk a Liverpool elleni meccsre, pláne, hogy előtte idegenben nyertünk a City ellen. Beállhattunk volna kontrákra, de az én döntésem az volt, hogy nem így teszünk. Kikaptunk 5-0-ra, félidő 4-0 volt oda. Rossz döntést hoztam, ez volt manchesteri pályafutásom legmélyebb időszaka, mérföldekkel a többi előtt. Roberto Firmino okozta talán a legtöbb gondot menedzseri pályafutásom során. A Spurs elleni hazai 6-1 tejesen más volt, arra nagy hatással volt, hogy emberhátrányba kerültünk"

Adódik a kérdés, hogy lehetetlen munkának tartja-e a manchesteri menedzseri posztot Solskjaer.

„Nem, de nehéz, különösen, hogy a világ egyik legjobbját kell követni. Az elvárások hatalmasak, de nem élhetünk abban az érában, mint amikor játékos voltam. Az Arsenal és a Chelsea voltak a riválisok. Ma sok csapatnak van pénze, de akinek nincs, az sincs rászorulva arra, hogy játékosokat adjon el. Akkoriban Rooney és Ronaldo voltak a legjobb fiatalok, mi pedig leigazoltuk őket. Ma már más a helyzet. Azokat sem tudtuk megszerezni, akiket javasoltam a klubnak" – mondta Solskjaer, aki sorolta is a neveket.

Akartam Erling Haalandot, még mielőtt bemutatkozott volna a Salzburgban. Declan Rice-t, aki messze nem került volna annyiba, mint most nyáron. Beszéltünk Moises Caicedóról is, de kész játékost kellett igazolnunk. Nagyon akartuk Jude Bellinghamet is, aki igazi United alapanyag, de tiszteletben tartom, hogy a Dortmundot választotta. Ezért tisztelem Aaron Wan-Bissakát, Dan Jamest és Jadon Sanchót is, akik fiatalon egy nem éppen kész csapatba igazoltak. Kane-t is bármikor leigazoltam volna, és úgy tudtam, ő is jött volna. A klubnak egyszerűen nem volt pénze, a Covid után nem lehetett költeni."

Solskjaer utódjáról, Ralf Rangnickról is beszélt, aki többször élesen kritizálta a klubot.

„Az, amit 2021 novemberében kapott, egészen más volt, mint szeptemberben lett volna. Ezt elmondtam neki, amikor a játékosokról beszéltünk. A dolgok szétestek, nem volt közösség, ez pedig nem a Manchester United, itt mindig a közösségre építkeztünk. Pár játékos úgy érezte, keveset játszik, ezért nem volt konstruktív. Ez óriási csalódásként ért. Amikor én nem kezdtem, bizonyítani akartam a menedzsernek, hogy rosszul döntött. Most sok játékos nem ilyen. Ügynökök, családtagok mondják a magukét, ez a modern foci egyik legkártékonyabb dolga. Jó közösség voltunk a 2020-21-es szezon végén. 2020-ban elődöntőben voltunk az FA-kupában, 2021-ben El-döntősök lettünk, de a Villarrealt Unai Emeryvel nagyon nehéz volt megtörni" – mondta norvég, aki manchesteri pályafutása során csak a Villarreal, a Liverpool, a Spurs és a Watford elleni meccset nem nézte vissza.

Solskjaer reagált arra is, hogy sokak szerint nem volt igazi taktikája az általa vezetett csapatnak.

„Nagyon szeretem Kieran McKennát és Michael Carricket is. Topedzők és ezt majd bizonyítják is. Mick Phelan hozta a tapasztalatot, Martyn Pert pedig dolgozott szinte mindenhol a világon. Úgy gondoltuk, jó védekezés kell, hogy jól tudjunk támadni. Mindig szerettünk volna letámadni, az Anfielden vagy az Etihadban is, akkor is, amikor sok sérültünk volt. Általában jól is ment. Gyors támadásokat szerettem volna, amihez jó fizikum kell. Kontratámadásnak tűnik, de amikor jól ment, a Spurs, a Brighton vagy az Ancelotti-féle Everton ellen is uraltuk a játékot. A Leeds ellen hazai pályán nyertünk 6-2-re és 5-1-re is Marcelo Bielsa ellen. Nem mindig kapunk elismerést a jól szervezett támadásainkért vagy védekezésünkért, de más menedzserek és edzők elismerték a teljesítményünket. A foci azóta is változott, hogy nem dolgozom, és teljesen más, mint amikor én fociztam. A sebességre, az erőre, az egyéniségekre koncentráltunk, ma már sokan kényelmesen adogatnak a saját kapujuk előtt, kimozgatják az ellenfelet, majd gyorsan kihasználják a területeket. Olyan játékosok kellenek, akik magabiztosak, és képesek ezt végrehajtani. Ha pár évtizeddel ezelőtt a saját kapud előtt passzoltál volna keresztbe, akkor azonnal lecserélnek. Ma ez teljesen normális.

Solskjaer egyértelműen Bruno Fernandest tartja a legjobb igazolásának, aki „azonnal bejátszotta magát a csapatba és megemelte az egész alakulatot. Harry Maguire-t is ide mondanám, de botrány, hogy mit kap ez az ember. Nagyon sajnálom, de erős és remélem, sikerül megfordítania ezt a folyamatot. Nagyot lépett előre vele a védelmünk, amikor érkezett."

Azt is elmondta, volt egy szabály Manchesterben, hogy átigazolási szezononként csak három komoly transzfert bonyolíthatott le a klub.

„Volt egy önző döntésem, amikor nem engedtem el Scott McTominay-t a Derby-hez kölcsönbe 2019-ben, hogy többet játszhasson. Megtartottuk, játszattuk, és a PSG ellen Freddel nagyon jók voltak. Néztük előző este, ahogy az Ajax megveri a Real Madridot, ez pedig reményt adott. Tudtam, hogy Marcus belövi a mindent eldöntő tizenegyest. Csak a szurkolóinkat néztem, majd szétrobbantak. Nyert a fiatal csapatom. Sir Alex Ferguson és Eric Cantona is bejött az öltözőbe. A játékosok énekelték: "Ole's at the wheel" (Magyarul nagyjából annyit jelent, hogy Ole kormányoz). Mindenki táncolt és énekelt, akik nem igazán tudtak angolul, azok is. Nagyon jó érzés volt. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy elővettem a telefonom és felvettem a történteket."

Solskjaer szerint nem a játékosai buktatták meg, de „voltak, akik nem voltak olyan jók, mint azt hitték magukról. Nem mondok neveket, de nagyon csalódott voltam, amikor páran nem akarták elfogadni a csapatkapitányi karszalagot. Akkor is csalódott voltam, amikor egyesek nem akartak játszani vagy edzeni, hogy eligazolhassanak."

A keretből nemrég kikerült Sanchóval kapcsolatban elmondta, ő akarta leigazolni. „A Manchester United soha nem igazol olyat, akit a menedzser nem akar. Ez mindenhol így megy. A megfigyelők Jadont az első számú célponttá tették a jobbszélre, és amikor megnézzük a tehetségét, akkor egyértelmű, miért. Sajnos nem jól sült el. Amikor megérkezett, kórházba kellett mennie, nem is tudott játszani az első meccseken. Hihetetlenül tehetséges, de nem láttuk még a legjobbját. Remélem fogjuk, de a baloldalon szeret játszani, ahol Marcus."

Solskjaer mindig arról marad majd emlékezetes edzőként, ahogy az első 15 meccsén kezdett.

„Az az első 15 meccs, imádtam. Az első pillanattól kezdve, amikor megérkeztem a Lancashire Cricket Clubba, ahol a stábbal találkoztam. A szurkolók imádták, a média is. Pár játékos menni akart, sokan elfáradtak, mert sokat követeltünk a játékosoktól, ez pedig sérülésekhez is vezetett. A levegő kiszökött a lufiból az első szezon végén, de a két teljes szezonomban harmadikok és másodikok lettünk a Premier League-ben."