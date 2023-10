Itt bújnak el az őrület elől a Premier League milliárdos focistái

A világsztárok, így a legismertebb sportolók, focisták is hétköznapjaik jelentős részét a minden lépésükre kíváncsi szemek előtt töltik. Érthető hát, hogy legalább a privát idejüket szeretnék a világtól távol, biztonságban tölteni. A Premier League sztárjai megtalálták ennek a módját, mi pedig most bemutatjuk azokat a kisvárosokat, ahol több sztárcsapat kiválósága is otthonra lelt.

A történet 2001-ben kezdődött, amikor a Liverpool korábbi legendás játékosát (három bajnoki cím, egy BEK-győzelem), a kétszeres aranylabdás Kevin Keegant kinevezték a Manchester City edzőjének. Keegan erős belépővel nyitott: közölte, hogy nagyon nincs ínyére a játékosok bulizós, italozó életmódja, ami különösen indokolatlan volt annak fényében, hogy a csapat 2001 tavaszán kizuhant a PL-ből.

Keegan tisztában volt vele, hogy milyen keretet örökölt Joe Royle-tól, azonban, amikor egy ingatlanügynökkel a Greater Manchester délnyugati csücskében lévő csendes kisvárosba, Hale-be érkeztek, majd benyitottak az Up & Down nevű étterembe, a sokat látott szakember majdnem agytolulást kapott: a fél csapat ott pezsgőzött kora délután.

Nos, igen, a napjainkban alig 15 ezer lakosú kisváros akkor már egy ideje népszerű célpontja volt a környékbeli futballcsapatok sztárjainak. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Everton, Bolton, Stoke City, Blackburn Rover és Leicester City-játékosok itt találtak otthonra.

Greater Manchester délnyugati csücske a gazdagok tanyája:

A Hale-hez hasonló Hale Barns és Bowdon ugyancsak közkedvelt célpont, olyannyira, hogy akad PL-játékos, akit az sem zavar, hogy több mint 200 kilométerre van az otthona a klubjától.

Szinte egymás mellett laknak itt egy csomóan. Annyian vannak, hogy már senkinek fel sem tűnik szinte, ha mellette tolja a bevásárlókosarat a boltban egy híres PL-játékos - mondja a The Athleticnek Jackie Atkins, a luxus ingatlanokat kínáló Hale Homes nevű ügynökség munkatársa. A három kisvárosban valóban egymást érik a fallal vagy sövénnyel körülvett, nem egyszer kastélyokra emlékeztető ingatlanok, melyek mindegyikében egy hetente több százezer fontot kereső focista lakik.

Mára Hale, Hale Barns és Bowdon nem csak Cheshire megye, de néhány londoni kerületet leszámítva egész Anglia egyik leggazdagabb területe lett, amit csak a legendás cheshire-i "aranyhároszög"-gel, azaz Wilmslow, Alderley Edge és Prestbury hármasával említhetünk egy lapon.

Már egy 2010-es felmérés szerint is csak Hale-ben 33 PL-játékos lakott, a számuk pedig csak nőtt azóta, miután szinte minden környékbeli nagy klub játékosa a környéken keres magának otthont. Hale-ben van az otthona például Szoboszlai Dominik több csapattársának, így Trent Alexander-Arnoldnak és Alisson Beckernek, de ott élt manchesteri évei alatt Raheem Sterling és Paul Pogba is. De a listára még felírhatjuk Marcus Rashford, Danny Welbeck, Joe Hart, Kyle Walker, Bruno Fernandes. Volt idő, amikor naponta egy kisbusz vitte edzésre a 160 kilométerre lévő Leicesterbe a csapat sztárjait, Johnny Evanst, Danny Drinkwatert, Danny Simpsont és Matty Jamest.

A nem focista helyiek számára rendszeres szórakozást jelentettek az említett kisvárosokban lakó egykori sztárjátékosok egymás elleni kispályás meccsei.

Az elegáns kisvárosok, amelyek már a focisták érkezése előtt is a gazdagok búvóhelye volt tiszteletre is tanít. A 42-szeres angol válogatott Peter Crouch például gyorsan megtanulta, hogy mi az illem, méghozzá a MU-legenda Roy Keane-től. A Southampontból Liverpoolba szerződő Crouch Hale Barnsban választott magának házat, és az aláíráspénzből vett vadiúj Aston Martinjával vagánykodott a főutcán, lehúzott ablak mellett bömböltett zenével, amikor egy közlekedési lámpánál beállt mellé Keane.

Csak a szemem sarkából, mertem ránézni, de láttam a megvetést az arcán. Egy pillantást vetett rám, megcsóválta a fejét, majd, amikor zöldre váltott a lámpa köszönés nélkül tovább ment. Én pedig ott ültem leforrázva az új autómban és arra gondoltam, hogy pont olyan idióta lettem, amilyen soha nem akartam lenni. Másnap el is adtam a kocsit" - írta önéletrajzában a colos csatár.

Hale, Hale Barns és Bowdon ebből a szempontból nem hasonlítható az "aranyháromszög" kisvárosaihoz, ahol az igazi nagymenők élnek. Ott volt háza David Beckhamnek, Carlos Teveznek, Cristiano Ronaldónak, és a mai napig olyan sztárokba lehet botlani, mint Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne, Marcus Rashford, vagy a színész Daniel Craig, és a Harry Potter-könyvek írója, J. K. Rowling. Minden sarkon méregdrága luxusautók állnak, viszont szinte mindegyik mellett áll valaki "csőre töltött" fényképezőgéppel, hogy lefotózza kedvencét. A kisvárosi legendák szerint a helyi adománygyűjtő boltban nem volt ritka, hogy egy-egy Versace, Donna Karan vagy más méregdrága luxusholmi bukkant fel.

Hale-ben telepedett le Louis van Gaal után Erik ten Hag is, akit a helyiek rendszeresen látnak biciklivel közlekedni a városban. Hale-ben, Hale Barnsban és Bowdonban, ha nem is olyan szinten, mint az "aranyháromszög"-ben, de egymást érik az elegáns éttermek (Cibo, Danilo's, Victor's, The Railway pub), ahol bizony néha még a helyi hírességeknek is várniuk kell, hogy asztalt kapjanak.

Az ismert játékosok betelepülése egy időben a bűnözési hajlamot is megnövelte. 2008-09-ben alig akart bárki Hale-be költözni a sztárok otthonaiban elkövetett sorozatos betörések miatt. Roque Santa Cruz, Emile Haskey és Darren Fletcher otthonát is kirabolták, amíg ők pályán voltak, az argentin védő esete váltotta ki a legnagyobb visszhangot, miután otthon lévő feleségét késsel tartották sakkban a bűnözők. Ennek hatására jelentek meg a gazdag kisvárosokban a magán biztonsági cégek emberei, akik most már szinte minden ház előtt ott posztolnak, amelyikben híres ember lakik. Szinte minden házban van pánikszoba, és olyan otthon is akad, amelyiknek ablakai golyóálló üvegből vannak.

Közel van a manchesteri repülőtér, elit iskolákba járhatnak a gyerekek, az ország legdrágább magán egészségügyi szolgáltatójának is van egy kórháza a környéken, nem beszélve a golfpályákról és a luxus butikokról. Azaz minden adott, hogy egy milliomos megerőltetés nélkül tudja költeni a pénzét.

Az észak-nyugat Anglia legdrágább utcájaként számontartott Barrow Lane-en (Hale Barns) egy átlagos ház ára 3,3 millió font (kb. 1,5 milliár forint) - érhető, hogy miért itt lakott manchesteri idényében Zlatan Ibrahimovic. A sorban második Broadway (Hale) nem járható végig a Google Street View-val, sőt még lovagolni is tilos arra, nehogy lóhátról sasoljon valaki a köfalak mögé. A Brooks Drive-on tilos csak úgy őgyelegni, kutyát sétáltatni, kerékpározni, vagy éppen az iskolás gyereket kitenni a kocsiból, elsétáljon a suliig. A megengedett legnagyobb sebesség pedig autóval 16 km/h. Az ország legszigorúbb utcájában csak sztárok laknak, a focisták mellett olyan kultzenekarok tagjai, mint az Oasis, vagy az egykori The Smiths.

Akit érdekelnek az aktuálisan eladó ingatlanok a környéken és jó a szíve, az ide kattintva tud egy kicsit böngészni.