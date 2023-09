A magyar válogatott focista külföldön akarja újra felépíteni magát

Varga Kevin többek között arról beszélt, hogy mindenképpen külföldön szerette volna folytatni a pályafutását, a ciprusi Apollon labdarúgócsapatánál pedig szerinte újra fel tudja építeni magát.

"Szerettem volna mindenképpen külföldi bajnokságba igazolni, de csak akkor, ha ez szintlépéssel párosul. Most volt egy utolsó lehetőségem 27 évesen, hogy megragadjak külföldön, kíváncsi voltam, szabadon igazolhatóként milyen lehetőségeim lesznek, ezért is vártam ki, de nagyon jó döntést hoztam, mert itt újra fel tudom építeni magam" - mondta az M1 aktuális csatornának adott interjúban a válogatott futballista. "Már nyár közepe óta volt érdeklődés az Apollon felől. A társak jól fogadtak, jó közegbe kerültem, minden professzionális a klubnál, a körülmények, az edzőpálya, a stadion, a stáb is, így nagyon jó helyen vagyok".

A szélső arról számolt be, hogy az Apollonnál volt már edzőváltás, mert rosszul kezdte a bajnokságot, az új szerb szakember mindenképpen akart szélsőt igazolni, Vladan Milojevic pedig kifejezetten rá gondolt. A szigetországi csapathoz egy hete aláíró Varga elárulta, még csak pár edzésen van túl, de nagyon szimpatikus számára a stáb, illetve kezd körvonalazódni, mit várnak tőle.

A mester nagy fegyelmet követel, és igényli a szélsőktől a kemény védőmunkát is, de bízom benne, hogy alapvetően támadó szerepkör hárul majd rám, így gólokkal és gólpasszokkal segíthetem a csapatot" - mondta Varga Kevin, aki elismerte, mivel viszonylag hosszabb időt töltött csapat nélkül, így van egy kis lemaradása, de bízik benne, hogy fizikailag minél hamarabb fel tud zárkózni.

Varga a ciprusi bajnokságról szót ejtve kifejtette, a Apollon, amely 2022-ben bajnok volt, alapvetően a felsőházhoz tartozik, ami azért fontos, mert a szigetországban a legjobb hat vív rájátszást a bajnoki címért és a nemzetközi kupaszereplésért, amit nem könnyű elérni, mert több jó minőségű csapat van.

"Ahhoz, hogy a válogatott szóba jöhessen sokat kell játszanom, de azért dolgozom, hogy egy nap újra szerepeljek a nemzeti együttesben" - fogalmazott a címeres mezt eddig 13-szor magára öltő Varga Kevin.

Az Apollon - Szalai Attila is itt játszott 2019 nyarától másfél éven át - négy forduló után egy győzelemmel és három döntetlennel hetedik a ciprusi bajnokságban, a nemzetközi kupasorozatokban pedig jelenleg nem érdekelt.