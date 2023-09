Fel tudott állni az Inter elleni pofonból az AC Milan

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 5. fordulójának szombati összecsapásán az AC Milan hazai pályán 1-0-ra győzött a Hellas Verona ellen.

Az AC Milan nagyon korán, már a 8. percben megszerezte a vezetést a portugál sztár, Rafael Leao góljával. Ezt követően mondhatnánk azt is, hogy az első 45 percben semmi más érdekes nem történt, azért a hazai kapusnak, a megsérült Mike Maignant helyettesítő Marco Sportiellónak azért egy bravúrt így is be kellett mutatnia Michael Folorunsho fejese után a 21. percben.

A második félidőben többek között szerepet kapott a hazai csapatban Luka Jovic, Ruben Loftus-Cheek és Davide Bartesaghi is, utóbbinak ez volt az első felnőtt meccse a milánói együttesben. Azonban sok változást ezek a cserék sem hoztak, a Milan tartotta az előnyét, a Verona pedig képtelen volt komoly helyzeteket kialakítani.

A hajrában a kinyíló Verona ellen már több helyzete volt a hazai csapatnak, de úajbb gól nem esett, így 1-0-ra nyert a Milan. Pioli csapata az előző fordulóban 5-1-re vesztette el az Inter elleni városi rangadót, így a lelkeknek is jót tehet majd a most megszerzett három pont.