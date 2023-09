Lisztes-gól, Dejan Sztankovics az NB I-ben is győzelemmel mutatkozott be a Fradinál

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (OTP Bank Liga) 7. fordulójának vasárnapi mérkőzésén a Ferencváros hazai pályán 1-0-ra győzte le a Kisvárda együttesét, így Dejan Sztankovics a Magyar Kupa és a Konferencia-liga után az NB I-ben is győzelemmel mutatkozott be.

A Fradi elég érdekes összeállításban kezdte az összecsapást, Dejan Sztankovics a Dibusz - Makreckis, Wingo, Abena, Ramírez - Sigér, Abu Fani - Lisztes, Zachariassen, Marquinhos - Varga B. tizenegyet küldte a pályára. Érdekesség, hogy Cissé és Samy Mmaee sem volt ott a keretben, így a jobbhátvéd, Henry Wingo bizonyíthatott a védelem közepén.

A Fradi jól kezdte a meccset az immár Mátyus János vezette Kisvárda ellen - a korábbi budafoki edző és Sztankovics is ezen a találkozón mutatkozott be az OTP Bank Ligában -, igaz, az első percekben nem kellett bravúrt bemutatnia Danijel Petkovicnak.

A 10. percben jött az első nagy helyzet, Lisztes szép egyéni akciója után Zachariassen kapta a labdát, aki 11 méterről lőtt, de blokkolták a próbálkozását. A szép akciót a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is a helyszínen láthatta. A 13. percben Lisztes és Abu Fani is jó helyzetben volt a tizenhatos vonalán, de gyikük sem tudott lőni. A Kisvárda erejéből csak a védekezésre futotta, nagyon a félpályát sem lépte át.

A 16. percben a semmiből mégis vezetést szerezhetett volna a Kisvárda, de Kovacic ívelését követően Aleksandar Jovicic közeli fejesét hatamas bravúrral védte Dibusz Dénes. Két perccel később óriási helyzet volt a másik oldalon is, Varga Barnabás senkitől sem zavartatva lőtt az ötös bal sarkáról kapu mellé. A 20. percben Zachariassen lövését blokkolták, majd Varga lőtte kapu fölé a kipattanót. Helyzetekből tehát nem volt hiány, a gólra azonban még várni kellett.

A 26. percben jött az újabb Fradi-helyzet, Marquinhos jobb oldali beadásáról centikkel maradt le Varga a kapu torkában. Három perccel később Abu Fani lőtt 20 méterről a megpattanó lövést szépen védte Petkovic, majd Varga közeli fejesét is sikerült hárítania. A 37. percben egy kontra végén Melnyik lőtt 21 méterről kapu mellé, de újra villant a Kisvárda. Egy perccel később Lisztes válaszolt, de ez a lövés is kapu mellé ment.

Az első játékrész utolsó öt percében is hatalmas nyomás alatt tartotta a Fradi a Kisvárdát, de a vdnég csapat olykor a szerencsével sem állt hadilábon. Egészen a 44. percig, amikor Abu Fani jobb oldali szöglete után Lisztes Krisztián fejelt a rövidről, hat méterről a kapu bal oldalába.

Újabb gól már nem esett az első félidőben, így 1-0-ás hazai vezetéssel mentek a csapatok a szünetre.

Mátyus János is érezte, hogy nem elég, amit a csapat nyújtott az első félidőben, ezért a szünetben hármat is cserélt. Ez sem változtatott a játék képén, a Fradi a második félidő elején is nagy fölényben volt.

Igazán komoly helyzet azonban egyik oldalon sem volt az első tíz percben. A Fradinak jó volt ez az eredmény, a Kisvárda viszont nem tudott veszélyesebb lenni. Bő egy óra játék után Sztankovics a cserék mellett döntött, Lisztes és Abu Fani helyére Botka és Ben Romdan állt be.

A 60. percben Marquinhos került ziccerbe, de hiába lőhetett öt méterről Petkovic hatalmasat védett.

A 64. percben Varga Barnabás is elhagyta a pályát, helyére Alekszandar Pesics állt be. Két perccel később Makreckis terült el a tizenhatoson belül nagy fájdalmak között, de Bogár Gergő játékvezető nem látott szabálytalanságot. A 69. percben már Ben Romdan villant, a tizenhatos sarkáról nem sokkal lőtt kapu mellé. Pillanatokkal később Mesanovic lőtt, de Dibusz könnyedén hárított.

A 75. percben jobb oldali beadás után Ilievski lőtt öt méterről, Dibusz viszont az év egyik legnagyobb védését bemutatva kapufára tolta a labdát.

A Fradi ezt megúszta, de közben Abena sérülése miatt agóddhattak a rajongók, mert így sem állt jól a Fradi a középső védő poszton. Ekkor a védelem közepén két jobbhátvéd, Botka és Wingo játszott. Abena nem is tudta folytatni a játékot, a 80. percben Civic érkezett a helyére.

A 85. percben 18 méterről végzett el szabadrúgást Ramírez, de a sorfalba lőtte a labdát, majd nem sokkal később egy kontra végén Zachariassen lőtt kapu fölé. A ráadás perceiben Kovacic belépője után lett egy kicsit paprikás a hangulat, majd Lippai kapott görcsöt. A legfontosabb viszont az a tény, hogy újabb gól már nem esett, így a Fradi 1-0-ra győzött, így Mátyus János vereséggel, míg Dejan Sztankovics győzelemmel debütált az NB I-ben az új csapatánál.