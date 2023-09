Három hónappal az esküvőjük után meghalt az angol kapus felesége

Borzalmas tragédia érte az angol harmadosztályban szereplő Derby County futballistáját, Josh Vickerst, aki a közösségi oldalán számolt be róla, hogy alig három hónappal az esküvője után rákban meghalt a felesége, Laura.

A 27 éves kapus, aki az Arsenalban kezdte pályafutását, az Instagramon oldalán egy szívszorító bejegyzésben osztotta meg a szomorú hírt, és beszámolt felesége hosszas küzdelméről is a rákkal.

"Annyiszor próbáltam leírni, és még mindig nem találom a megfelelő szavakat, nem tudom, hogy valaha is fogom-e. Kedd este a feleségem elvesztette a rák ellen vívott hosszú küzdelmét...Laura a legerősebb, legbátrabb és legszeretőbb ember, akivel valaha találkoztam. Mindazok ellenére amin keresztülment, továbbra is mosolygott, és soha nem hagyta, hogy bármi is akadályozza abban, hogy jól érezze magát, és életre szóló emlékeket szerezzen. Sírtunk, nevettünk és táncoltuk az utolsó nehéz időszakban. Minden együtt töltött pillanatot meg fogok becsülni, az első találkozástól kezdve egészen addig a pillanatig, amikor békésen eltávoztál. Tudom, hogy lenézel majd rám, és továbbra is inspirálsz minden nap. Köszönöm mindenkinek, aki támogatott engem és mindkét családot ebben a hihetetlenül nehéz időszakban" - búcsúzott az Instagramon Vickers.

A The Sun információi szerint az Arsenaltól 2015-ben távozott kapus nyáron szerződött a Derby Countyhoz, amelynek színeiben eddig kétszer lépett pályára, csapattársai a Portsmouth elleni bajnokin a nevével és a számával ellátott pólóval kezükben sétáltak ki a pályára, ezzel is tisztelegve a gyászoló futballista előtt.