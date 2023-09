Világbajnok csapattársát méltatta a magyar focista

Beilleszkedett és úgy érzi, jó helyen van Vécsei Bálint, aki szeptember elején szerződött a japán labdarúgó-élvonalban szereplő Vissel Kobe csapatához.

Az M4 Sport megkeresésére a 12-szeres válogatott játékos azt mondta: megszokta az edzéseket, megismerte a csapatot és felvette a ritmust, már a családja is megérkezett. A Távol-Keletre szerződésére szakmai kihívásként tekint.

"Bajnokesélyes csapatban játszhatok, a japán liga pedig Ázsiában az egyik legjobb, így azt gondolom, hogy most jó helyen vagyok" - fogalmazott Vécsei. Mint mondta, más a kultúra, az emberek felfogása és az edzések minősége is, mint amit megszokott Európában, ugyanakkor a helyiek segítőkészsége zökkenőmentessé tette a beilleszkedést. Angolul lehet kommunikálni valamelyest a csapattársakkal, mivel sokan játszottak Európában, de van tolmács is, a pályán pedig "jól meg tudjuk értetni magunkat a futball nyelvén".

A klubhoz a világ- és Európa-bajnok spanyol Juan Matával egyszerre érkezett, akit közvetlennek ismert meg, az első naptól jól megértik egymást.

"Amiket megnyert, ahol játszott, magukért beszélnek, mindenki figyeli és próbál ellesni tőle valamit, ez a tudás pályán és azon kívül is hozzá tud adni pluszt a csapathoz" - mesélt Matáról.

"A japán bajnokság az intenzitásról szól és hogy minél gyorsabb átmenetek legyenek. A munkamoráljuk az, ami kiemelhető, a csatártól a védőig mindenki az utolsó percig sprintben közlekedik. Ezért kicsit szeszélyesek a mérkőzések, nem lehet megmondani, melyik csapat fog biztosan győzni, ezért is szép ez a bajnokság. Ebben a stílusban a mi csapatunk nagyon jól áll, vezetjük a bajnokságot, igaz, csak egy ponttal" - fejtette ki a harmincéves középpályás. A Vissel Kobe a következő mérkőzésen a második Jokohama Marinos együtteséhez látogat.

Vécsei korábban a Budapest Honvéd, az olasz Bologna FC és US Lecce, a svájci FC Lugano, illetve legutóbb a Ferencváros játékosa volt. A nyáron csapat nélkül készült, és bár még nincs százszázalékos állapotban fizikálisan, jó erőben érzi magát, és bízik benne, hogy minél több lehetőséget kap majd. Mint mondta: a posztján hárman vannak, de a lehető legtöbb játékperccel szeretné bajnoki címhez segíteni együttesét. Elárulta, hogy a vezetőedző olyan játékost keresett a posztra, aki a lehető legtöbbször szerez labdát és erős a párharcokban.

A Kobéval féléves megállapodást kötött, nincs kizárva, hogy a télen máshova szerződik, ugyanakkor el tudná képzelni, hogy akár hosszú távon is marad. Japánba igazolásában szerepet játszott, hogy szeretne ott lenni a válogatottban, júniusban kisebb sérülés miatt nem volt bevethető, a legutóbbi összetartásnál pedig még nem volt klubja, most viszont célja, hogy újra meghívót kapjon és szerepelhessen az Európa-bajnoki selejtezősorozatban.