Már az edzésekről is kitiltották a Manchester United sztárjátékosát

Továbbra is áll a bál a Manchester United sztárjátékosa miatt, Jadon Sancho miatt az angol klubnál.

A 23 éves szélső az Arsenal ellen elveszített bajnokit követően tett sértő megjegyzést Erik ten Hag vezetőedzőre a közösségi médiában, és bár a posztot gyorsan törölte, a helyzet mégis elmérgesedett.

A holland edző azt mondta, nem edz megfelelően, ezért nem volt a londoniak elleni keretben Sancho, aki ennek hatására posztolt. Sancho azóta sem szerepelt a csapatban, ki is tették az első keretből, de most még súlyosabb büntetést kapott, ugyanis a klub edzőközpontját sem használhatja, nem is étkezhet a többiekkel, maximum az akadémistákkal.

Ten Hag egyetlen dolgot várna el a játékostól, hogy kérjen bocsánatot. A hírek szerint ez az egy lépés kellene ahhoz, hogy visszakerüljön a keretbe Sancho, de a jelek szerint erre nem hajlandó.

A hírek szerint Sancho heti 350 ezer fontért „nem csinál semmit", így könnyen lehet, hogy eladják, ha nem változik semmi. Sancho 2021-ben 73 millió fontért igazolt Manchesterbe a Dortmundtól, de egyelőre nem tudta azt hozni, mint a Bundesligában.

Az előző szezonban négy hónap szünetet engedélyezett neki a holland menedzser, miután fizikális és mentális problémái is voltak.