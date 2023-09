Világbajnok focista lehet Carlo Ancelotti utódja a Real Madrid kispadján

Spanyol sajtóhírek szerint a német Bayer Leverkusen jelenlegi vezetőedzője, Xabi Alonso lesz a spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid következő trénere.

A fővárosiak jelenlegi edzőjének, Carlo Ancelottinak 2024 nyarán jár le a szerződése a csapattal, és minden jel arra mutat, hogy ekkor (a Copa América előtt) át fogja venni a brazil válogatott irányítását.

Arról egyelőre még csak a találgatások mennek, hogy ki lesz az olasz szakember utódja, Spanyolországban azonban a legvalószínűbbnek Xabi Alonsót tartják a posztra.

Alonso korábban a Real Madriddal és a Liverpoollal is nyert többek között Bajnokok Ligáját, majd 2017-ben a német Bayern Münchennél fejezte be a játékoskarrierjét; a spanyol válogatottal pedig két Európa-bajnoki aranyat és egy világbajnoki címet is nyert.

A 41 éves szakember az edzői karrierjét éppen a Real Madrid ificsapatánál kezdte, majd a Real Sociedad második számú csapatához került, mielőtt tavaly átvette az Európa-liga-elődöntőig menetelő Bayer Leverkusen irányítását.