Messi távozna Miamiból, azt is elmondta, hová

Lionel Messi elárulta, hogy a profi pályafutása befejezése előtt szeretne még a nevelőegyesületében, a Newell's Old Boys labdarúgócsapatánál is játszani.

A hétszeres aranylabdás focista nyáron igazolt az észak-amerikai Inter Miamihoz, amelyben tíz gólt szerezve megnyerte a Ligák Kupája elnevezésű tornát. Azóta azonban a profiligában (MLS) négy meccsen egy találatig jutott és sérülések is sújtják, a csapat pedig a Keleti Főcsoport utolsó előtti helyén áll.

A floridai klub 36 éves focistájának 2025 végéig szól a szerződése, viszont elképzelhető, hogy Messi azt nem várja meg, és korábban továbbigazol – méghozzá a nevelőegyesületéhez. Mindig is motoszkált a fejemben az ötlet, hogy egyszer még élvezzem az argentin futballt, játsszak a Newell's-ben, most ráadásul még világbajnokként is – idézte Messi szavait a Bors.

A tavaly az argentin válogatottal vb-címet szerző játékos azt azonban hozzátette: a visszavonulásra még gondolni sem akar, ameddig csak bírja, marad a pályán, hiszen mindennél jobban szeret focizni.

Messi a rosariói Newell's Old Boysból 2000-ben, 13 évesen igazolt a spanyol Barcelonához, ahol aztán világhírűvé vált.