Kosárlabdázóként is klasszisok a Liverpool focistái: sztárfotók készültek Szoboszlaiékról, nézzen be a kulisszák mögé - videó

Múlt hétvégén került sor az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool FC hivatalos csapatfotózása a 2023/24-es idényre. A fotókon természetesen ott van a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is. Az angol klub most egy videót is közzétett a nagy eseményről.