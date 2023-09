Megint győzött a Fradi, egyre nagyobb bajban a Kecskemét

A labdarúgó NB I 1. fordulójából elhalasztott mérkőzésen a címvédő Ferencváros 1-0-ra legyőzte a tavalyi ezüstérmes Kecskemét csapatát a Groupama Arénában, ezzel Dejan Stankovic továbbra is százszázalékos a Fradi edzőjeként, a zöld-fehérek pedig a tabella élére ugrottak.

A Fradi azzal a tudattal léphetett pályára, hogy ha győz a Kecskemét ellen, akkor átveszi a vezetést az újonc MTK Budapesttől a tabellán. A Fradi edzőjeként eddig százszázalékos Dejan Stankovic változtatott néhány helyen a kezdőcsapatán a Kisvárda elleni győztes bajnokihoz képest, Varga Barnabás helyett Alekszandar Pesics, Mohammed Adu Fani helyett pedig Mohamed Ali Ben Romdan kezdett.

Óriási kecskeméti lehetőséggel indult a találkozó, a tizedik percben egy szabadrúgás után Dibusz rosszul nyúlt a labdához, amely Iyinbor elé került, a vendégek védője azonnal lőtt is, de a gólvonalon helyezkedő Ramírez hatalmasat mentett.



A következő percekben ahogy azt várni is lehetett, a Fradi birtokolta többet a labdát, de a hazaiak nem igazán tudták megbontani a kecskeméti védelmet, alig-alig jutottak el helyzetig, miközben a vendégek pontrúgásokból veszélyeztettek csak. Az első komoly ferencvárosi lehetőség a félidő derekánál Zacharisassen előtt adódott, akinek a léc alá tartó fejesét Varga Bence védte bravúrral. A folytatásban is a Fradi volt aktívabb, de a nagy nehezen kialakított kevés helyzetét is rendre elkapkodta. A sokadik ferencvárosi szöglet után a 37. percben Pesics látványos, ollózó mozdulattal húzta kapura a labdát, de a kecskeméti kapus résen volt.

Nagy Fradi helyzettel indult a második félidő, Wingo lövése után viszont Varga lábbal mentett. A folytatásban is az FTC dominált, de a Kecskemét őrizte a döntetlent.

Dejan Stankovic cserékkel igyekezett új lendületet adni csapatának, beállt Lisztes Krisztián helyére Varga Barnabás és Abu Fani is érkezett. A 72. percben pedig a Fradi 11. szöglete aztán meghozta a várva várt gólt: Abu Fani beadására Sigér remekül robbant be, és öt méterről a kapu bal oldalába fejelt, megszerezve ezzel a vezetést.

A hajrában végleg eldönthette volna a meccset a Fradi, de a szélen felfutó Marquinhos középre adott labdáját a bevetődő Zachariassen centikkel kapu mellé lőtte. A zöld-fehérek viszont így is otthon tartották a három pontot, ugyanis az utolsó percekben már nem változott az eredmény.

Dejan Sztankovics így a negyedik tétmeccsét is megnyerte a Fradi kispadján, így a magyar bajnoknak immáron 9 mérkőzés óta tart a győzelmi sorozata. Ezzel szemben a Kecskeméti TE sorozatban a harmadik bajnokiját bukta el, ráadásul úgy, hogy még csak gólt sem tudott szerezni.

OTP Bank Liga:

Az 1. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Ferencvárosi TC-Kecskeméti TE 1-0 (0-0)

gólszerző: Sigér (72.)