Döntött a bíróság a Dárdai Pál csapatától kirúgott, verekedő focista ügyében

Negyvenezer eurós pénzbüntetéssel sújtotta a bíróság a Hertha BSC labdarúgócsapatának kapusát, Marius Gersbecket, aki még júliusban, egy ausztriai edzőtáborban keveredett kocsmai verekedésbe.

A 28 éves német kapus a júliusi edzőtáborban keveredett vitába Zell am See utcáin egy 22 éves jégkorongkapussal, amely verekedéssé fajult. Az áldozatot kórházba szállították, ahol kiderült, hogy több helyen is eltörött a férfi arccsontja; Marius Gersbecket pedig azonnali hatállyal felfüggesztette a Dárdai Pál vezette Hertha a csapattal való edzések alól.

A salzburgi rendőrség nyomozni kezdett az ügyben, súlyos testi sértés miatt pedig feljelentést tettek a salzburgi bíróságon a kapus ellen, akit a csütörtökön esedékes tárgyaláson hallgattak ki.

Noha a sajtóban olyan információk is megjelentek, hogy Marius Gersbeck akár öt év börtönt is kaphat, végül az osztrák bíróság 40 ezer eurós pénzbüntetésre ítélte – a határozat ugyanakkor még nem jogerős.

Gersbeck a tárgyaláson személyesen is elnézést kért az áldozattól, és elmondta, „remélem, nem lesz tartós következménye az általam okozott sérüléseknek".

Az egyelőre nem dőlt el, hogy az ítélet után Gersbeck folytathatja-e a karrierjét a német másodosztályú Hertha csapatánál, vagy továbbra sem látogathatja Dárdai Pál edzéseit. Thomas Herrich ügyvezető viszont a csütörtöki ítélethirdetés után azt mondta: megvitatják a történteket és nem zárja ki, hogy Gersbeck kap egy második esélyt a klubnál.

