Ezt mondta Jürgen Klopp Szoboszlai Dominik óriási bombagóljáról

Szoboszlai Dominik az angol Ligakupában hatalmas bombagólt lőtt a Leicester City ellen. A Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp a meccs után nem győzte dicsérni a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlai Dominik a szerda esti mérkőzésen pihentetés céljából csak a kispadon kapott helyet, majd Klopp a 65. percben pályára küldte, a magyar válogatott játékos pedig 5 perccel a becserélése után 20 méterről bődületesen nagy gólt zúdított a léc alá.

A Liverpool ezzel az elképesztő góllal fordított a Leicester ellen, majd Diogo Jota sarkazós találatának köszönhetően 3-1-re nyert és továbbjutott a legjobb 16 közé az angol Ligakupában.

A meccs utáni sajtótájékoztatón Klopp nem győzte dicsérni Szoboszlait.

"Még engem is meglepett, milyen gyorsan beilleszkedett, tulajdonképpen az első perctől, ahogy megérkezett. Elit játékos, tele minőséggel, aki sosem áll le. Rengeteget tanul a játékból. Nem kell mondanom neki, hogy lőjön, tudja ezt magától ő is, még jobban is, mint én, rendkívüli képességei vannak. A Premier League-meccseken is látható, mindenki igyekszik blokkolni a kísérleteit, de ha a labda túljut a védőkön, jó eséllyel a kapuban köt ki. Szuper gól volt!" - írta meg az m4sport.hu, miként méltatta játékosát a német tréner, aki Szoboszlai munkamorálját is kiemelte.